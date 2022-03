Kai Ebel packt über Michael Schumacher aus: „Karriere begann mit einer großen Lüge“

Langjährige Weggefährten: Kai Ebel und Michael Schumacher bei einer Veranstaltung im Jahr 2013 in Herzogenaurach. © Imago/Zink

Die Karriere von Michael Schumacher begann mit einer Lüge, erklärt Kai Ebel. In einem Interview plaudert der Kult-Reporter auch über Nachhaltigkeit in der F1 - und Mode.

Köln - Wenn es um einen Insider-Blick auf den Formel-1-Zirkus geht, erscheint Kai Ebel eine ziemlich gute Anlaufstelle. Als „rasender Reporter“ von RTL versorgt der TV-Journalist Fans und weitere Zuschauer der „Königsklasse“ bereits seit knapp drei Jahrzehnten mit Neuigkeiten, Hintergründen und Interviews aus dem Fahrerlager.

Formel-1-Legende Michael Schumacher: Große Karriere begann mit einer Lüge

In einem Interview mit dem Portal Watson verrät der 57-Jährige nun so manches skurrile Detail. Dabei berichtet er über eine Flunkerei, die damals dafür sorgte, dass Michael Schumacher überhaupt zu seinem Formel-1-Debüt kam. Ebel kommt darauf zu sprechen, als er über die Unterschiede zwischen Mick Schumacher und seinem legendären Vater gefragt wird.

„Michaels Karriere begann mit einer großen Lüge“, lässt Kai Ebel wissen. Er führt aus: „Sein damaliger Manager Willi Weber hatte gesagt, dass Michael die Strecke in Spa auswendig kenne. Er ist dort aber vorher nie gefahren und war trotzdem brutal schnell und ist dann direkt ins nächste Team zu Benetton gewechselt. Michael war von Anfang an ein sehr schneller Fahrer auf höchstem Niveau“, so die TV-Ikone. Was der Mann konkret meint, verrät eine genauere Recherche:

Michael Schumacher ersetzte Bertrand Gachot in Belgien

Als beim Jordan-Team der etatmäßige Stammfahrer Bertrand Gachot plötzlich ins Gefängnis musste, benötigte Teamchef Eddie Jordan händeringend Formel-1-Ersatz. „Schlitzohr“ Weber habe dem Briten dann versichert, dass Schumacher, der als gebürtiger Kerpener nicht weit von der belgischen Rennstrecke aufgewachsen ist, den Kurs gut kennen würde. Das habe den Ausschlag zugunsten von „Schumi“ gegeben. In Wahrheit sei er dann jedoch zum ersten Mal auf dem Kurs in Spa in einem Rennwagen gesessen - und sollte bei seinem ersten Auftritt in der Formel 1 eine starke Premiere hinlegen.

RTL mit Reporter Kai Ebel zeigt auch in der Formel-1-Saison 2022 vier Rennen im Free-TV. © Hasan Bratic/Imago

Formel 1: Schumacher-Sohn Mick mehr wie Vettel als wie Vater Mick?

Über den Sprössling des bei einem Skiunfall schwer verunglückten Michael Schumacher erklärt Ebel, der nach wie vor für RTL vor der Kamera steht: „Er hat eine nicht ganz so steile Lernkurve. Dafür ist sie aber bei ihm kontinuierlich. Er braucht mehr Zeit. Für mich ist er ähnlich wie Sebastian Vettel“, lautet dessen Einschätzung zu Mick, der 2022 seine zweite F1-Saison bestreitet.

Dessen Rennstall Haas prognostiziert Ebel in der frisch begonnenen Saison eine Leistungssteigerung. „Ich denke, dass sie einen Schritt nach vorne gemacht haben. Haas arbeitet sehr eng mit Ferrari zusammen und der Informationsaustausch ist groß.“ Wie das Team den gelungenen Saisonauftakt selbst bewertet, verriet uns Teamchef Günther Steiner.

In dem Interview zwischen Watson und Kai Ebel dreht es sich hingegen auch um dessen außergewöhnlichen Modegeschmack. Anzüge mit knalligen Farben und schrulligen Mustern gehören schließlich zum Erkennungsmerkmal des Mönchengladbachers. Der TV-Mann plaudert über eine lustige Begebenheit mit dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister: „Ich hatte mal eine gelbe Lederjacke an, weil ich davon ausgegangen war, dass es regnet. Es hat aber die Sonne geschienen. Dann kam Michael Schumacher zum Interview und sagte, dass er das Interview abbrechen müsse, weil meine Jacke in der Sonne so grell war und er es ohne Sonnenbrille nicht aushalten würde.“

Formel 1 nicht nachhaltig genug? „Alle sind ruhig - Auch die Fußball-WM in Katar findet statt“

Was die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel in der F1 betrifft, äußert Ebel eine ziemlich rigide Einstellung. Über die öffentliche Kritik am Rennzirkus, dem CO2-Ausstoß der Boliden und dem massiven Reiseaufwand rund um den Globus lässt Ebel wissen: „Aber die Kritik verpufft ja. Am Ende passiert nichts. Alle nehmen an den Veranstaltungen Teil und vor Ort sind alle ruhig. Auch die Fußball-WM in Katar findet statt.“

Zudem bewertet der 57-Jährige, dass derartige Diskussionen aus einer „sehr deutschen Perspektive“ geführt seien. „Mittlerweile fährt die Formel 1 auch in Ländern wie Saudi-Arabien oder Katar. Ich glaube nicht, dass es dort Diskussionen über die Nachhaltigkeit gibt.“

