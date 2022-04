Tourist statt Rennfahrer: Mick Schumacher in Australien auf tierischen Abwegen

Von: Tom Offinger

Teilen

Die Formel 1 kehrt nach 2019 wieder für ein Rennen nach Australien zurück. Mick Schumacher genießt vor dem Rennen die touristischen Attraktionen des Landes.

Beerwah/München - Knapp eine Woche nach seinem schweren Unfall beim Großen Preis von Saudi-Arabien steht für Mick Schumacher schon das nächste Formel-1-Rennen an. Diesmal zieht es den Rennzirkus nach Melbourne in Australien. Zum ersten Mal seit der Saison 2019 donnern die Boliden wieder über die Strecke im Albert Park. Die Fahrer reisen dabei schon vorzeitig an, um sich an die Zeitumstellung und die klimatischen Bedingungen zu gewöhnen. Doch auch für Freizeitaktivitäten haben Schumacher, Verstappen und Co. Zeit.

Mick Schumacher: Spannender Zoo-Besuch vor Australien-Grand-Prix

Der 23-jährige Deutsche beginnt seine Woche in Australien klassisch touristisch. In seiner Instagram-Story teilte Schumacher Schnappschüsse und Videos seines Besuchs einer Krokodil-Show im Australia Zoo in Beerwah, Queensland. Von einer Empore beobachtete der Haas-Pilot eine Fütterung der gefährlichen Reptilien und staunte dabei vor dem Mut der Zoowärter, die sich den Krokodilen bis auf wenige Meter näherten: „Das ist verrückt“, schrieb Schumacher auf Instagram.

Auch eine kleine Verfolgungsjagd zwischen Tierpfleger Robert Irwin, Sohn des legendären australischen Abenteurers und Krokodil-Forschers Steve Irwin, hielt Schumacher in einem Video fest: Nach einem kleinen Spaziergang über die Grasfläche glitt das Reptil grazil zurück in das Wasserbecken.

Neben der Krokodil-Show kam der 23-Jährige auch mit anderen Tieren in Kontakt. Neben einer Großaufnahme eines Nashorns lichtete der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher auch einen schlafenden Tiger ab.

Formel 1: Enges Rennen an der Spitze

Am Sonntag (10. April) geht die Formel 1 in ihr drittes Saisonrennen. Ferrari-Pilot Charles Leclerc steht nach seinem Sieg in Bahrain und seinem zweiten Platz in Saudi-Arabien mit 45 Punkten an der Spitze der Fahrerwertung. Hinter ihm folgt sein Teamkollege Carlos Sainz Jr. (33 Punkte), Weltmeister Max Verstappen konnte bisher 25 Zähler sammeln.

Mit Rang elf verpasste Mick Schumacher in Bahrain knapp die Punkteränge, in Saudi-Arabien war er nach seinem Unfall nicht am Start. (to)