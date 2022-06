Formel-1-Experte sorgt sich um Schumacher-Zukunft: Haas-Pilot ist „nicht sexy für die Teams“

Wie lange kann sich Mick Schumacher noch bei Haas halten? Ein Experte macht sich Sorgen um den Haas-Piloten, der noch keinen Erfolg feiern konnte.

Kannapolis - Auch nach dem achten Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison in Baku wartet Mick Schumacher noch immer auf seinen ersten WM-Punkt. Bei seinem Rennstall Haas reagiert man nun zunehmend mit Druck, so nahm Teamchef Günther Steiner seinen Schützling sogar öffentlich in die Pflicht. Ein deutscher Experte ging unlängst hart mit Mick ins Gericht und verwies auf dessen Zukunft.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 in Vufflens-le-Château, Schweiz Nationalität: Deutsch Starts in der Formel 1: 29 Rennstall: Haas

Mick Schumacher mit Schwierigkeiten im zweiten Formel-1-Jahr - wird Haas den Deutschen halten?

Der Sohn von Michael Schumacher fährt aktuell seine zweite Saison in der Formel 1, in all seinen 29 bisherigen Rennen holte er nicht einen Zähler. In seinem ersten Jahr war er seinem Teamkollegen Nikita Mazepin noch erkennbar überlegen, nun zieht er neben Kevin Magnussen, der bislang immerhin 15 Punkte holen konnte, klar den Kürzeren.

In seinem zweiten Jahr fällt Schumacher zudem durch zu viele Fehler und folglich auch Unfälle auf, was besonders in Monaco für Frust bei seinem Rennstall sorgte. Die Kosten für die Reparaturen und Ersatzteile an Schumachers Boliden schießen parallel in die Höhe. Wie lange kann sich Haas noch leisten, den Formel-2-Meister von 2020 zu halten?

Christian Danner über Schumacher: „Wenn du regelmäßig dein Auto zum Totalschaden verwandelst ...“

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Christian Danner weiß, in welcher Situation sich Schumacher befindet. Der Münchner holte bei seinen 36 Starts in der Königsklasse gerade einmal vier Punkte, war also nie ein Top-Fahrer. „Mick ist ein guter Fahrer mit Formel-1-Format“, stellt der langjährige Kommentator gegenüber Bild fest. „Aber wenn du regelmäßig dein Auto zum Totalschaden verwandelst und eine Sekunde langsamer bist als dein Teamkollege, bist du nicht sexy für die Teams.“

Die mangelhaft betriebene Eigenwerbung könnte Mick tatsächlich zum Verhängnis werden. Der erfolglose 23-Jährige steht nur noch bis Jahresende bei seinem aktuellen Arbeitgeber unter Vertrag, was danach passiert, ist noch unklar. Ein verfrühtes Ende seiner Haas-Laufbahn steht nicht im Raum, dafür hält Günther Steiner zu viel von seinem Piloten. Außerdem bringt Schumacher durch seinen Namen gewichtige Sponsoren mit.

Beerbt Schumacher Sebastian Vettel bei Aston Martin? Ferrari-Faktor könnte wichtig werden

Könnte er also zum neuen Jahr in ein anderes Team wechseln? Wie Bild berichtet, werden sowohl Alfa Romeo und McLaren mit Schumacher in Verbindung gebracht. Nach Informationen des Blattes ist die Wahrscheinlichkeit für eine Anstellung bei einem der beiden Rennställe jedoch gering. Sebastian Vettels Team Aston Martin ist dem Bericht nach ein ernster Interessent.

Eine weitere Option wäre ein weiteres Jahr bei Haas, angesichts der Leistungen könnte es mit einer Verlängerung des Vertrags jedoch kompliziert werden. Ein Vorteil für Mick könnte der Motorenhersteller Ferrari sein, der auch Haas beliefert. Da Schumacher aus der Ferrari der Scuderia kommt, haben die Italiener offenbar auch die Entscheidungsgewalt über seine Zukunft. Ob er ein Jahr dranhängt, wird wohl auch an seinen restlichen Leistungen in diesem Jahr festgemacht. Noch hat Schumacher vierzehn Rennen, um seine Vorgesetzten zu überzeugen.