Magnussen plaudert aus: So ist die Zusammenarbeit mit Mick Schumacher wirklich - „Gibt es nicht oft“

Von: Michael Haug

Mick Schumacher im Gespräch mit Teamkollege Kevin Magnussen © IMAGO/Andy Hone

Kevin Magnussen ist Mick Schumachers neuer Teamkollege bei Haas in der Formel 1. Der Däne gewährt Einblicke in die Zusammenarbeit mit Schumacher.

München - Kevin Magnussen ist zurück in der Formel 1! Der 29-jährige Däne war schon zwischen 2014 und 2020 in der Elite-Klasse des Motorsports unterwegs, war bei McLaren, Renault und Haas unter Vertrag. Nun also die Rückkehr zum Rennstall Haas, wo Magnussen Nikita Mazepin beerbt. Sein neuer Teamkollege ist Mick Schumacher. Im Formel-1-Podcast „Beyond The Grid“ gab Magnussen Einblicke in interne Gespräche. Er habe eine Zusammenarbeit wie mit Mick Schumacher in der Formel 1 noch nie erlebt.

Magnussen über Formel-1-Kollege Schumacher: Viele sehen es als Schwäche, Mick ist es „völlig egal“

In internen Gesprächen stelle Schumacher viele Fragen, seine Lernbereitschaft sei hoch. Der erfahrenere Magnussen habe keine Geheimnisse vor Schumacher zu verbergen. Schumacher nutzt die Möglichkeit, nach Ratschlägen zu fragen. „Das gibt es nicht allzu oft zwischen Fahrern, weil man vielleicht zu stolz ist, um Fragen zu stellen oder man es auch als eine Schwäche ansehen könnte. Aber das ist ihm völlig egal, er will einfach nur lernen.“ Auch Schumachers Feedback sei Besprechungen sei sehr gut, so Magnussen.

Magnussen zollt Schumacher Respekt: „Mick hat die richtige Einstellung“

Magnussen hat großen Respekt vor Mick Schumacher. Er bewundert dessen Leistung, sowohl die Formel 3 als auch die Formel 2 gewonnen zu haben. Magnussen und vielen anderen Formel-1-Fahrern ist dieses Kunststück nicht geglückt. „Mick hat die richtige Einstellung“, findet Magnussen. Der 23-Jährige sei selbstkritisch und ehrlich, suche keine Ausreden. „Mick ist sehr gut, obwohl er gerade einmal ein Jahr Erfahrung hat. Es ist also nicht so, als würden alle nur auf mich und keiner auf Mick hören, denn es ist sehr ausgeglichen“, erklärt der Däne.

Im Video: Alle Infos zur Formel-1-Saison 2022

Formel 1: Magnussen schwärmt von Mick Schumacher: „Jeder mag ihn im Team“

„Er ist supernett, sehr bodenständig, höflich und er kommt mit jedem gut klar. Jeder mag ihn im Team“, ergänzt Magnussen im Podcast. Magnussen ist entspannter geworden, seit Anfang 2021 ist er Vater. Auf der Strecke wird er Mick Schumacher bei aller Sympathie nichts schenken. „Ich will gewinnen! Es ist seltsam, weil es immer mein Lebenstraum war, in der Formel 1 zu gewinnen und Weltmeister zu werden“, erläutert Magnussen. Mit diesem Traum hat er in den letzten Jahren bereits abgeschlossen. „Aber jetzt bin ich zurück und kann die alten Träume wieder ausgraben!“, erzählt Schumachers Teamkollege voller Energie.

