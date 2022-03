Riesen-Chaos bei Mick-Team! Fahrer fehlt, nächste Hiobsbotschaft lässt nicht lange auf sich warten

Von: Marius Epp

Wo geht die Reise mit Haas noch hin? Mick Schumacher weiß es wohl selbst nicht so genau. © Hasan Bratic/dpa

Reibungslos lief es beim Formel-1-Rennstall Haas ohnehin nur selten. Doch momentan herrscht wieder großes Chaos beim Team von Mick Schumacher.

Bahrain - Schon zu Beginn der vergangenen Saison setzte Haas den Fokus voll und ganz auf 2022. Das Auto wurde nicht mehr weiterentwickelt, alle Ressourcen wurden auf das neue Auto gebündelt. Zahlt sich das aus? Mick Schumacher wäre es zu wünschen, doch zu Beginn der neuen Formel-1-Saison läuft es wieder nicht rund für den Rennstall. Nicht nur ein Fahrer fehlt, sondern auch wichtige Teile.

Formel 1: Chaos beim Team von Mick Schumacher - Fahrer fehlt, Teile fehlen

Der Ukraine-Konflikt traf das amerikanische Team hart - denn Teamchef Günther Steiner und Co. blieb nach dem gewaltsamen Einmarsch Russlands in das Nachbarland nichts anderes übrig, als den hochdotierten Kontrakt mit dem russischen Hauptsponsor Uralkali zu kündigen. Anteilseigner Dmitry Mazepin steht Wladimir Putin nahe, was dem eigens als Fahrer installierten Sohn Nikita das Cockpit kostete. Dieser droht nach seinem Rauswurf sogar mit rechtlichen Schritten.

Nun ist Haas auf der Suche nach einem neuen Teamkollegen für Mick Schumacher. Unter anderem Nico Hülkenberg wird gehandelt, als Favorit gilt jedoch Ex-Alfa-Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi. Zu allem Überfluss öffnete sich jetzt noch eine weitere Baustelle: Eine Transport-Panne sorgte dafür, dass Haas die erste Trainings-Session in Bahrain auslassen muss.

Formel 1: Fracht-Panne bringt Haas ins Hintertreffen

Beim Transport von Teilen für den neuen Boliden kam es zu einem Malheur. Ein Frachtflugzeug steckte mit technischen Problemen in Istanbul fest, die Ladung kam erst am Dienstagabend an. Der Wettbewerbsnachteil durch die verlorene Session ist nicht unerheblich, denn bei den Tests vor der Saison zählt jede Runde, um wichtige Daten zu sammeln. Schon bei den Tests in Barcelona absolvierten Schumacher und Mazepin wegen eines technischen Defekts weniger Runden als die Konkurrenz.

„Die Verzögerung wirkt sich auf unser geplantes Programm aus, aber die Lieferung ist angekommen“, vermeldete Haas am Mittwoch auf Twitter. Viel Zeit haben die Teams nicht mehr: Schon am 20. März beginnt die Saison mit dem ersten Rennen auf dem Sakhir-Kurs. Haas muss liefern und will die Rote Laterne des schlechtesten Teams unbedingt abgeben. (epp)