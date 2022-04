Formel-1-Star holt sich den Kroko-Kick: Mick Schumacher bei den wilden Tieren

Teilen

Mick Schumacher kehrt nach seinem Qualifying-Unfall von Saudi-Arabien in seinen Haas zurück. Zuvor hat der Formel-1-Fahrer sich den Kroko-Kick geholt. © IMAGO/ PanoramiC / ANTONIN VINCENT

Mick Schumacher gibt sich nicht nur bei der Formel 1 furchtlos, auch wilde Tiere können den Formel-1-Star nicht einschüchtern. Nur bei Spinnen drückt er auf die Bremse.

Melbourne - Für Mick Schumacher (23) ist es eine Premiere: Erstmals wird der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher an diesem Wochenende ein Rennen in Melbourne bestreiten. Die Vorbereitung auf den GP in Australien ist traditionell geprägt von tierischen Begegnungen. Bevor der weniger tierische Ernst im Albert Park beginnt, hat Schumi junior Robert Irwin, den Sohn des legendären Tier-Dokumentarfilmers Steve Irwin, getroffen (er starb 2006 nach dem Stich eines Stachelrochens).

Formel 1: Mick Schumacher und die wilden Tiere Australiens

„Die Krokodile waren sehr cool, hoffentlich kann ich selbst mal eins fangen“, sagte der Haas-Pilot am Donnerstag nach dem Besuch im von Irwins Familie geleiteten Australia Zoo. Schumacher gibt sich also furchtlos, was die teils hochgiftige australische Tierwelt angeht. „Spinnen sind nicht mein Lieblings-Ding, aber ich würde sie immer einfangen und raussetzen – soweit kann ich damit umgehen“, verrät er.



Mick Schumacher über Qualifying-Unfall: „Hatte keine Nachwirkungen“

Angst hat Schumacher auch keine vor der Rückkehr in seinen Haas. Nach dem Unfall im Qualifying von Saudi-Arabien musste der Rennwagen komplett neu aufgebaut werden. „Ich selbst hatte keine Nachwirkungen“, erklärt der Deutsche. „Ich bin froh, jetzt wieder hier zu sein.“ Auch will er jetzt nicht aus Vorsicht bremsen. „Das fundamentale Problem ist klar, auch andere Teams hatten diese Schwierigkeiten“, räumt Schumacher ein, dass die neuen Autos beim Räubern über die Randsteine schwer unter Kon­trolle zu behalten sind. Für ihn steht aber auch fest: „Wenn man am Limit fährt, besteht immer ein Risiko. Es ist natürlich am besten, nicht zu crashen, aber man muss im Cockpit gleichzeitig auch alles geben.“

Formel 1: Schumi Junior schwärmt über Teamkollege Kevin Magnussen

Dass sein neuer, superschneller Teamkollege Kevin Magnussen den Druck auf Schumacher erhöht, spiele dabei keine negative Rolle. „Es ist großartig, Kevin als Teamkollegen zu haben“, so Schumi junior. „Er ist ein sehr offener Teamkollege. Wir können beide voneinander profitieren und ich nutze den Druck als Motivator, um besser zu werden.“ Nachdem der Däne bei den ersten beiden Rennen zweimal in die Punkte fuhr, ist das nun auch das Ziel des Deutschen: „Die Erwartungen sind hoch, natürlich sind meine ersten Punkte das Ziel.“



Magnussen verzichtet auf Kroko-Kick: „Mir geht es gut. Ich brauche das nicht“

Magnussen (29) ist in seiner zweiten Formel-1-Karriere für schnelle Rundenzeiten aber auch einen Lacher gut. Ob er gerne mal ein Krokodil fangen würde, wird er in der Presse­runde gefragt. Antwort mit einem nachgeschobenen Grinsen: „Mir geht es gut. Ich brauche das nicht.“ Klar, Magnussen schnappt im Albert Park lieber selbst zu.