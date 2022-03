Gutes Omen für die neue Saison? Mick Schumacher sorgt bei Testfahrten für Mega-Überraschung

Von: Antonio José Riether

Bei den letzten Testfahrten vor Saisonbeginn deutete Mick Schumacher an, was in dieser Formel-1-Saison möglich sein könnte. Der Haas-Pilot sorgte in Bahrain für eine große Überraschung.

Sakhir - Hinter Mick Schumacher liegt ein lehrreiches Premierenjahr in der Formel 1. Für seinen Rennstall Haas fuhr erst meist dem Teilnehmerfeld hinterher, sammelte jedoch erste wichtige Erfahrungen. In seiner zweiten Saison könnte sich der 22-jährige Deutsche steigern. In der letzten Testwoche vor dem Saisonstart zeigte sich der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher in exzellenter Form und deutete bereits an, zu welchen Leistungen er in der Lage sein kann.

Formel 1: Mick Schumacher setzt starke Zeiten - und landet knapp hinter Weltmeister Max Verstappen

Dafür begannen die Tests in Bahrain alles andere als entspannt für Haas, der Rennstall musste zwei Tage länger als die Konkurrenz au Fracht warten. Auch Teile des Boliden fehlten zunächst, weshalb die beiden Haas-Fahrer Schumacher und Kevin Magnussen jeweils länger auf der Teststrecke bleiben durften. Schumi-Junior nutzte seine zweistündige Zusatzzeit, um eine erstaunliche Marke zu setzen.

So gelang es Schumacher am Samstagabend auf der Rennstrecke von Sakhir, sich direkt hinter Weltmeister Max Verstappen die zweitschnellste Runde zu sichern. Mit einer Zeit von 1:32.241 Minuten war er damit um 0,521 Sekunden langsamer als der Niederländer. Ferrari-Pilot Charles Leclerc stand vor Schumachers Extra-Runden noch auf dem zweiten Platz, Schumacher war letztlich zwei Zehntelsekunden schneller als der Monegasse und schloss die letzte Testwoche erfolgreich auf dem zweiten Gesamtrang ab.

Formel 1: Mick Schumacher beweist Schnelligkeit in seinem Haas-Boliden - „Wir sind es!“

Doch damit nicht genug. Schumacher schaffte es sogar, im zweiten Sektor einen neuen Bestwert aufzustellen. Sein kürzlich vorgestellter Teamkollege Magnussen hatte sich einen Tag zuvor bei seiner Extra-Einheit noch vorne festgesetzt und erzielte dabei noch die Bestzeit. Magnussen durfte für den verlorenen Donnerstagstermin am Freitag eine Stunde länger ran, während Schumacher die doppelte Zeit gegeben wurde.

Mick Schumacher

Geboren: 22. März 1999 (Alter 22 Jahre) in Vufflens-le-Château, Schweiz

Rennstall: Haas F1 Team

Erfolge: Formel-3-Meister 2018, FIA-Formel-2-Meister 2020, 22 Formel-1-Starts

Schumacher lag bereits mit 1,4 Sekunden Rückstand auf Rang acht, als der Test für die übrigen Piloten beendet war. In der zusätzlichen Zeit holte er weitere neun Zehntelsekunden raus, weshalb er letzten Endes Zweiter im Wochenranking wurde. Der junge Pilot bewertete seine insgesamt 104 Umläufe nüchtern, aber optimistisch. „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir nicht so viel gefahren sind, wie wir es uns gewünscht hätten“, merkte er zunächst kritisch an, stimmte dann aber optimistische Töne an: „Es geht darum, ob wir schnell sind oder nicht, und das ist das Positive daran - wir sind es!“

Formel 1: Mick Schumacher will seine Leistung in Bahrain auch „auf der Strecke umsetzen“

In der bevorstehenden Formel-1-Saison gelten neue Regelungen für die Teams, die leistungstechnisch näher zusammenrücken könnten. Auch der angepasste Bolide scheint Schumacher zu überzeugen. „Wir haben ein gutes Auto, wir haben etwas, mit dem wir arbeiten können, also kann jeder wirklich glücklich und stolz auf sich selbst sein, dass wir das erreicht haben“, meinte der Haas-Pilot. Nun müsse er dies auch „auf der Strecke umsetzen, wenn es darauf ankommt - und das ist nächste Woche“, so der Formel-2-Meister von 2020 voller Vorfreude auf dieses Jahr. (ajr)