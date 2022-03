Neuer Teamkollege schwärmt von Mick Schumacher: „Er ist mit Rennfahrerblut aufgewachsen“

Mick Schumacher bekommt in seinem zweiten Jahr in der Formel 1 einen neuen Teamkollegen. Kevin Magnussen schwärmt in höchsten Tönen von Schumi junior.

Sakhir - Mick Schumacher sammelt weiter wichtige Erfahrungen in der Formel 1. In seinem zweiten Jahr in der Königsklasse des Motorsports bekommt es der 22-Jährige beim Haas-Team nun mit einem neuen Teamkollegen zu tun. Kevin Magnussen wird kommende Saison an der Seite von Schumacher fahren.

In Schumachers Debüt-Saison in der Formel 1 gab es öfter Krach mit dem impulsiven Russen Nikita Mazepin, das dürfte sich nach dessen Rauswurf nun ändern. Der coole Däne Magnussen schlägt ganz andere Töne an und schwärmt schon nach einem Tag von Schumi junior. Magnussen könnte Mick seine Erfahrung weitergeben, sogar eine Mentoren-Rolle wäre denkbar.

Mick Schumacher: Neuer Teamkollege Magnussen schwärmt von Schumi-Sohn

„Er ist mit Rennfahrerblut aufgewachsen. Ich weiß, was das bedeutet“, sagte der 29-jährige Magnussen bei den Testfahrten in Bahrain. Der 22-jährige Schumacher ist Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher und tritt in große Fußstapfen. Doch auch Magnussen entstammt einer Rennfahrer-Familie. Sein Vater Jan war früher in der Königsklasse des Motorsports aktiv und kam zwischen 1995 und 1998 auf 25 Formel-1-Renenn für McLaren und Stewart.

Kevin Magnussen war zuletzt in den USA in einer Sportwagenserie aktiv. Er ersetzt nun bei Haas den Russen Nikita Mazepin, der den US-Rennstall im Zuge der Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verlassen musste. Magnussen war bereits von 2017 bis 2020 für Haas gefahren, ehe das Team auf eine neue Fahrerpaarung setzte.

Mick Schumacher: Mentorenrolle für Magnussen?

Er habe einen „wirklich guten“ Eindruck von Schumacher, schwärmte Magnussen. „Er hat bisher in jeder Kategorie gewonnen.“ Schumi junior siegte vor seinem Aufstieg in die Formel 1 im vergangenen Jahr auch in der Formel 2 und der Formel 3 und hat sich somit das Cockpit in der Formel 1 selbst erarbeitet.

Magnussen ist nach eigener Aussage nicht explizit gefragt worden, „eine Mentorenrolle zu spielen. Es ist wichtig zu verstehen, dass man voneinander profitieren kann, aber gleichzeitig um dieselben Punkte kämpft.“ Magnussen, der auf 119 Grand Prix in der Formel 1 zurückblickt, gilt auch als knallharter Teamkollege, der schwer zu überholen ist.

Formel 1: Mick Schumacher könnte von Magnussen profitieren

Nach Einschätzung von Teamchef Günther Steiner kann Schumacher von Magnussen, der einen Vertrag über mehrere Jahre erhielt, viel lernen. „Das wird ihm bei seiner Entwicklung helfen“, meinte der Haas-Boss. Ob Schumacher wirklich von Magnussen profitieren kann, wird sich auf der Rennstrecke zeigen müssen. Am 20. März heulen die Motoren in Bahrain.

Bei den Tests im Wüstenstaat diesen Freitag lief noch nicht alles nach Plan, unter anderem streikte der Auspuff an Schumachers Haas. Nach 23 Runden und 1:37,846 Minuten landete er auf Rang acht. „Leider konnten wir nur wenige Runden fahren“, sagte Schumacher, der sein Team aber grundsätzlich „auf dem richtigen Weg“ sieht. Das Auto mache für die Saison einen „sehr vielversprechenden“ Eindruck. (ck/dpa/sid)