Mick Schumacher hat immer weniger Optionen: Haas, Wechsel oder gar das Formel-1-Aus?

Von: Lena Hempler

Nach dem bitteren Saftey-Car-Finish in Monza steht die Formel-1-Zukunft von Mick Schumacher weiter in den Sternen. Welche Möglichkeiten hat der Haas-Pilot überhaupt noch?

München - Die letzten Runden des Grand-Prix in Monza sorgten bei den Fans, Fahrern und Teams der Formel 1 für schlechte Stimmung. Ausgerechnet in der entscheidenden Schlussphase musste das Safety-Car auf die Strecke und das Rennen wurde unter der gelben Flagge beendet. Das ärgerte nicht nur die Anhänger vor Ort, sondern auch den Haas-Piloten Mick Schumacher.

Der gebürtige Schweizer ist in der Fahrerwertung auf Rang 15 und liegt somit drei Plätze hinter Teamkollege Kevin Magnussen. Dieser hat übrigens seinen Sitz bei Haas für die Saison 2023 schon fest. Bei Schumacher hingegen wird es langsam eng – Günther Steiner scheint sich nach wie vor nicht festlegen zu wollen und die freien Plätze für die kommende Saison schwinden.

Die Zukunft von Mick Schumacher scheint nach wie vor sehr unsicher. Wo wird er landen? © Tim Goode/PA Wire/dpa

Welche Cockpits hätte Mick Schumacher zur Auswahl?

Alpine: Der französische Rennstall hat nach dem Oscar-Piastri-Drama noch keinen weiteren Fahrer bekannt gegeben. Esteban Ocon hat bereits in einem Interview erwähnt, dass er Mick gerne als Teamkollegen hätte - immerhin sind die beiden Fahrer gute Freunde. Doch es wird bereits spekuliert, dass der Franzose Pierre Gasly seinen bestehenden Red-Bull-Vertrag auflösen könnte, um dann zu Alpine zu wechseln.

Der französische Rennstall hat nach dem Oscar-Piastri-Drama noch keinen weiteren Fahrer bekannt gegeben. Esteban Ocon hat bereits in einem Interview erwähnt, dass er Mick gerne als Teamkollegen hätte - immerhin sind die beiden Fahrer gute Freunde. Doch es wird bereits spekuliert, dass der Franzose Pierre Gasly seinen bestehenden Red-Bull-Vertrag auflösen könnte, um dann zu Alpine zu wechseln. Alpha Tauri: Pierre Gasly steht für die Saison 2023 zwar schon fest, könnte aber unter gewissen Umständen doch noch wechseln. Dann hätte das Junior Team von Red Bull sogar zwei freie Fahrerplätze – Yuki Tsunoda muss bisher noch auf eine Verlängerung hoffen. Wunschkandidat des Teams ist derzeit noch der Indycar-Fahrer Colton Herta – der hat jedoch noch keine Superlizenz für die Formel 1.

Pierre Gasly steht für die Saison 2023 zwar schon fest, könnte aber unter gewissen Umständen doch noch wechseln. Dann hätte das Junior Team von Red Bull sogar zwei freie Fahrerplätze – Yuki Tsunoda muss bisher noch auf eine Verlängerung hoffen. Wunschkandidat des Teams ist derzeit noch der Indycar-Fahrer Colton Herta – der hat jedoch noch keine Superlizenz für die Formel 1. Alfa Romeo: Bisher hat nur der Finne Valtteri Bottas seinen Sitz fürs kommende Jahr im Alfa sicher. Zhou Guanyu muss derweil noch zittern. Dabei hatte der Chinese keine schlechte erste Saison und könnte eine Verlängerung bekommen, das hängt jedoch auch von seiner Leistung in den kommenden Rennen ab.

Bisher hat nur der Finne Valtteri Bottas seinen Sitz fürs kommende Jahr im Alfa sicher. Zhou Guanyu muss derweil noch zittern. Dabei hatte der Chinese keine schlechte erste Saison und könnte eine Verlängerung bekommen, das hängt jedoch auch von seiner Leistung in den kommenden Rennen ab. Williams: Neben Alex Albon ging diese Saison Nicholas Latifi an den Start. Der Kanadier hatte bisher jedoch die schwächste Saison von allen Fahrern. Beim GP von Monza konnte der Niederländer Nyck De Vries sein Können im Williams unter Beweis stellen und fuhr mal eben in die Punkte. Damit gilt er als absoluter Favorit für den freien Sitz neben Alex Albon.

Neben Alex Albon ging diese Saison Nicholas Latifi an den Start. Der Kanadier hatte bisher jedoch die schwächste Saison von allen Fahrern. Beim GP von Monza konnte der Niederländer Nyck De Vries sein Können im Williams unter Beweis stellen und fuhr mal eben in die Punkte. Damit gilt er als absoluter Favorit für den freien Sitz neben Alex Albon. Haas: Hier hat Mick zurzeit viel Konkurrenz. Neben Daniel Ricciardo sind auch Antonio Giovinazzi und sogar Nico Hülkenberg im Gespräch für den zweiten Haas-Sitz. Der Rennstall kann sich also zwischen Erfahrung oder Risiko entscheiden.

Haas-Teamchef Günther Steiner bleibt vage

Laut seiner Aussage fehle es Schumacher deutlich an Konstanz: „[…] er müsste öfters starke Leistungen bringen. Wir haben es in der Fahrerfrage nicht eilig und Mick hat noch Chancen zu zeigen, was er kann.“

Mit der Leistung im vergangen GP in Monza (11. September) ist der Haas-Teamchef aber trotzdem zufrieden. Bis zum Großen Preis von Singapur sind es noch ein paar Wochen und Schumacher hat bis dahin Zeit, sich zu erholen und zu regenerieren. Dann kann er in den kommenden Rennen nochmal zeigen, was in ihm steckt und seine Zukunft in der Formel 1 (hoffentlich) sichern. (lhe)