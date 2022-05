Formel 1 in Monaco: Qualifying im Live-Ticker – Aufregung um Mick Schumacher

Mick Schumacher musste sein Auto im Training von Monaco zur Einfahrt der Boxengasse abstellen. © Imago

Die Formel 1 ist zu Gast in Monaco. Die Pole Position ist so entscheidend wie in keinem anderen Rennen. Wir begleiten das Qualifying im Live-Ticker.

Monaco – Bei kaum einem Grand Prix in der Formel 1 ist das Qualifying so wichtig wie in Monaco. Wer die Pole Position holt oder in der ersten Startreihe steht, hat beste Chancen auf den Sieg. Die Überholmöglichkeiten im engen Stadtkurs des Fürstentums sind begrenzt. Seit 1997 fuhr der spätere Sieger stets von einem der ersten drei Plätze los. Ferrari-Pilot und Lokalmatador Charles Leclerc hat beste Aussichten. Wir begleiten das Qualifying am Samstag, um 16 Uhr im Live-Ticker.

Charles Leclerc im Training Schnellster: Ferrari-Pilot will Heimsieg in Monaco

Der gebürtige Monegasse Charles Leclerc legte mit 1:12,656 Minuten bereits die schnellste Zeit im Training hin. Einzig sein Teamkollege Carlos Sainz (+0,044 Sekunden) konnte Leclerc im Kurvengewirr des ihm bestens bekannten Fürstentums folgen. Die Konkurrenz folgte auf der kürzesten Strecke im Rennkalender bereits mit respektvollem Abstand: Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen war als Vierter auf einer Runde 0,447 Sekunden langsamer, sein Stallkollege Sergio Perez (+0,379) belegte Rang drei.

Nicht mithalten konnte Mercedes. Rekordweltmeister Lewis Hamilton beschwerte sich mehrfach über starkes Hüpfen. Eigentlich glaubte der Weltmeister-Rennstall, dieses Problem mit neuen Teilen behoben zu haben, in der vergangenen Woche in Barcelona jedenfalls lagen die Silberpfeile ruhig auf der Strecke und verkleinerten die Lücke zur Spitze. Am Freitag kam Hamilton aber nicht über Rang zwölf hinaus (+1,611), sein Teamkollege George Russell wurde Sechster (+0,750).

Mick Schumacher mit Getriebeproblemen: Haas-Pilot stellt Auto in der Einfahrt zur Boxengasse ab

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel verbuchte im Aston Martin als Neunter ein ordentliches Ergebnis (+1,403). Mick Schumacher blieb mit seinem Haas im ersten Abschnitt wegen eines Getriebeproblems liegen und musste seinen Rennwagen in der Einfahrt zur Boxengasse abstellen, was zu einer Unterbrechung des Trainings führte. Schumi junior verlor viel Trainingszeit. Unter dem Strich reichte es für den 23-Jährigen zu Rang 17 (+2,238).

Womöglich steigt am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) der zumindest vorläufig letzte Formel-1-Lauf in Monaco. Der Vertrag läuft aus, die Formel 1 verlangt für eine Verlängerung unter anderem ein deutlich höheres Antrittsgeld. (ck/sid)