Hat Monaco ausgedient? Formel-1-Traditionsrennen droht das Aus

Von: Marius Epp

Zum Monaco-Lifestyle hat die Formel 1 schon immer gut gepasst. © Jerry Andre/imago

Der Stadtkurs von Monaco hat in der Formel 1 legendären Status. Doch ist die Strecke nicht mehr zeitgemäß? Eine Aussage dürfte eingefleischte Fans beunruhigen.

Monaco - Beau Rivage, Casino, Rascasse: Nirgends sind die Kurvennamen so berühmt wie beim Großen Preis von Monaco*. Die Kult-Strecke an der Cote d‘Azur ist aus dem Rennkalender der Formel 1* nicht wegzudenken. Mit der einzigen Ausnahme 2020 gastierte die Formel 1 68 Jahre am Stück in Monaco. Ist diese Tradition tatsächlich in Gefahr?

So legendär die Strecke auch ist - Kritik gibt es immer wieder. Die Boliden sind im Laufe der Zeit immer größer und schwerer, das Überholen fast unmöglich geworden. Mit den neuen Rennen in Las Vegas, Miami und Katar expansiert die Formel 1 kräftig, schon jetzt ist der Rennkalender ziemlich aufgebläht. Und es gibt Grenzen: Laut Regularien dürfen nicht mehr als 24 Rennen in einer Saison ausgetragen werden.

Circuit de Monaco Länge: 3,337 km Kurven: 19 Fan-Kapazität: 37.000 Eröffnung: 1929

Formel 1: Fällt Monaco Las Vegas und Miami zum Opfer?

Stand jetzt haben für das Jahr 2023 aber 25 Strecken einen Vertrag, sprich mindestens einem Grand-Prix geht es an den Kragen. Warum ist Monaco gefährdet? Die Veranstalter im Fürstentum mussten in der Vergangenheit nur geringe Nenngelder bezahlen und genossen mehr vertragliche Freiheiten als sonst üblich.

Video: Formel 1 in Las Vegas

Mit der Erschließung neuer Märkte in den USA und Asien erhofft sich die Königsklasse eine Menge Geld, Monaco könnte den wirtschaftlichen Interessen der Eigentümer unter Umständen zum Opfer fallen. Der Vertrag des Monaco-GP läuft nach der aktuellen Saison aus, die Verhandlungen werden mit Spannung erwartet.

Formel 1 bangt um Monaco-Grand-Prix - Teamchef Brown hält Aus für möglich

Auch McLaren*-Teamchef Zak Brown hält die Ablösung des Kult-Rennens für möglich. „Mir wäre es lieber, wenn Monaco im Kalender bleibt, aber so, wie der Sport insgesamt größer ist als jeder einzelne Fahrer und jedes Team, so ist er auch größer als jeder einzelne Grand Prix“, sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. „Vielleicht sollte man Wege finden, die Strecke an die größeren Autos anzupassen“, schlägt er vor. Der enge Kurs schneidet auch beim Thema Sicherheit nicht besonders gut ab.

Monaco ist aber nicht die einzige Strecke, die um ihre Zukunft in der Formel 1 bangt. Auch der geschichtsträchtige Große Preis von Belgien* in Spa-Francorchamps und der Frankreich-GP in Le Castellet* sind Berichten zufolge Streichkandidaten. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA