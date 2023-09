„Unterirdisch schlecht“: Formel-1-Pilot Hülkenberg wütet nach Desaster in Monza gegen Haas

Von: Christoph Wutz

Teilen

Nico Hülkenberg war nach dem Großen Preis von Monza schwer bedient. Er stellte die Strategie seines Teams infrage. Der „Hulk“ blieb aber realistisch.

Monza – Es war ein historischer Tag in der Formel 1: Dominator Max Verstappen stellte durch seinen ungefährdeten Triumph beim Großen Preis von Italien einen neuen Rekord für die meisten Rennsiege in Folge auf. Dementsprechend freudig war der Niederländer im Anschluss gestimmt. Anders sah hingegen die Gefühlswelt des einzigen deutschen Piloten aus: Nico Hülkenberg, der Rang 17 belegte, verschaffte seinem Ärger nach dem Rennen Luft – und stellte sein eigenes Team deutlich infrage.

Nicolas Hülkenberg Geboren: 19. August 1987 (Alter 36 Jahre), Emmerich am Rhein Formel-1-Debüt: Beim Großen Preis von Bahrain 2010 Bisherige Teams: u. a. Williams, Force India, Renault, Aston Martin Aktuelles Team: Haas F1 Team

„Unterirdisch schlecht“: Formel-1-Pilot Hülkenberg wütet gegen eigenes Team

Unmittelbar nach dem Lauf im „Temple of Speed“ äußerte sich der Haas-Fahrer am Sky-Mikrofon zu den Schlüssen, die er aus dem Auftritt ziehen werde: „Dass wir unterirdisch schlecht sind im Vergleich zur Konkurrenz. Dass wir als einziges Team nichts nach Monza gebracht haben, kein spezielles Paket, noch nicht mal einen getrimmten Front-Flap für den getrimmten Frontflügel von letzter Woche“, bezog sich der 36-Jährige auf den Großen Preis von Zaandvoort, den er auf dem 12. Platz beendet hatte.

Nach einem sehr guten Start, nach dem der „Hulk“, zwischenzeitlich auf Rang acht lag, rutschte er im Laufe des Rennens immer weiter nach hinten. „Wer so wenig macht, der kann auch nicht viel erwarten. Ehrlich gesagt sind wir nicht punktewürdig hier und, ehrlich, weit davon entfernt, dieses Wochenende“, sagte Hülkenberg. Auch sein Teamkollege Kevin Magnussen hatte kaum eine Chance, er landete auf P18.

War nach dem verpatzten Rennen in Monza sichtlich bedient: Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg. © Imago / Motorsport Images

Hülkenberg nach Formel-1-Rennen in Monza bedient: „Frustrierend, bitter“

Hülkenberg, der nun in der Fahrerwertung mit neun Punkten weiterhin auf dem vierzehnten Rang weilt, nannte die Haas-Vorstellung in Monza „frustrierend, bitter und irgendwo traurig. Aber müssen wir jetzt so hinnehmen, Mund abwischen“, forderte der frühere Renault-Pilot eine Steigerung von seinem Rennstall.

„In 14 Tagen geht es weiter, auf einer Strecke, die uns dann hoffentlich einen Ticken besser wieder liegt“, sagte der 36-Jährige mit Blick auf das nächste Rennen. Das steht in rund zwei Wochen an, dann wartet der Singapur-GP.

Alle deutschen Grand-Prix-Sieger der Formel 1 Fotostrecke ansehen

Hülkenberg erwartet bei Formel-1-Rennen in Singapur „keine riesigen Lichtblicke“

Hülkenberg erwartet allerdings auch während der kommenden Asien-Kurse „keine riesigen Lichtblicke“. „Zurück zu High-Down-Force mit dem neuen Frontflügel hat es sich in Zandvoort doch im Nachhinein deutlich besser angefühlt und den werde ich in Singapur wieder haben“, versprühte der einzige deutsche Fahrer im Feld trotz der großen Enttäuschung „vorsichtigen Optimismus“.

Allerdings blieb er realistisch: „Natürlich werden wir keine Bäume da ausreißen“, so Hülkenberg. „Aber ich hoffe, dass wir wieder einen Ticken besser sind.“ Unabhängig von den kommenden Leistungen in Asien steht bereits jetzt fest: Hülkenberg wird auch in der nächsten Saison in der Formel 1 fahren. (wuc)