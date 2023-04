Für mehr Nachhaltigkeit: Formel 1 testet neues Format

Bis 2030 möchte die Formel 1 klimaneutral werden. Dafür erprobt die Rennserie in dieser Saison zum ersten Mal eine Regelung, bei der den Teams im Qualifying weniger Reifensätze zur Verfügung stehen.

Mailand – Die Formel 1 muss logistische Maßnahmen ergreifen, um ihr eigenes Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein, zu erreichen. Ein erster Schritt in diese Richtung wird erstmals beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola im Mai gewagt.

So läuft ein Rennwochenende in der Formel 1 ab:

Freitag zwei freie Trainings (Ausnahme: GP von Monaco (donnerstags)) Samstag ein freies Training und Qualifying (in drei Abschnitten) Sonntag Rennen

Reifenmischungen im Qualifying festgelegt

Wie Reifenhersteller Pirelli jetzt bekannt gab, dürfen alle Teams beim Qualifying im italienischen Imola pro Abschnitt nur eine Reifenmischung verwenden. Konkret heißt das, dass die Fahrer in Q1 mit Hard-, in Q2 mit Medium- und in Q3 mit Soft-Reifen um die Start-Platzierung kämpfen müssen.

Hintergrund der Umstellung ist, dass die Teams bisher pro Rennwochenende 13 Reifensätze benutzen. Der neue Modus soll diese Zahl auf elf reduzieren. Im Gegensatz zu anderen rennbezogenen Änderungen in den letzten Jahren steht bei dieser Entscheidung also nicht der Unterhaltungs-, sondern der Nachhaltigkeitsaspekt im Vordergrund.

Die Formel 1, hier beim GP von Australien 2023, könnte zukünftig mit weniger Reifensätzen auskommen. © Motorsport Images / Imago

Alte Qualifying-Regelung bleibt aber vorerst

Die neue Reifenzusammenstellung für das Qualifying wird die alte aber zunächst nicht verdrängen, sondern wird in Imola nur erstmals in der Praxis erprobt. Geplant ist jedoch laut Pirelli, die Variante mit elf Reifensätzen bei einem weiteren Rennen in dieser Saison zu testen.

Zusätzlich wird in Imola ein neuer Reifentyp für Regen sein Debüt feiern, der keine Reifendecke braucht und daher auch an Material spart.

Qualifying-Fahrmodus bleibt unverändert

Am Ablauf des Qualifyings ändert sich durch die Umstellung des Reifenkontigents der Teams nichts. Die Piloten fahren weiterhin in drei Segmenten die Startpositionen für das anschließende Rennen aus, wobei sich die Zahl der Fahrer von Abschnitt zu Abschnitt reduziert.

Der Große Preis der Emilia-Romagna in Imola vom 19. bis 21. Mai wird der sechste in der aktuellen Saison sein. Führender in der Fahrerwertung ist nach drei absolvierten Rennen der amtierende Weltmeister Max Verstappen mit 69 Punkten vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Pérez (54). Die nächste Gelegenheit, seinen Vorsprung im Kampf um die erneute Titelverteidigung weiter auszubauen, bietet sich dem Niederländer vom 28. bis 30. April beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku.

Zuletzt hatte die Rennserie für Wirbel gesorgt, als sie ankündigte, mit einer Jubel-Tradition der Teammitglieder zu brechen.