Formel 1: „Größte Veränderung aller Zeiten“ - so sehen die neuen Autos von Vettel, Schumacher und Co. aus

Von: Marius Epp

Rund einen Monat vor dem Start der neuen Formel-1-Saison ließen die Rennställe die Katze aus dem Sack: Die neuen Autos wurden präsentiert - wir stellen sie vor.

München - Das Warten hat ein Ende: Nun ist klar, mit welchen Boliden die Piloten der Formel 1* im Jahr 2022 über die Strecken der Welt rasen werden. Die zehn Teams präsentierten im Februar nach und nach das Ergebnis ihrer harten Entwicklungsarbeit. Wer um die Weltmeisterschaft kämpft, ist in der neuen Saison offen wie nur selten - eine Reglement-Revolution soll für mehr Spannung sorgen.

Allein an der Optik der neuen Wagen wird deutlich, dass sich einiges geändert hat. Die Autos sind zum Teil nicht wiederzuerkennen. Wie es mit der Leistung aussieht, zeigen die ersten Testfahrten ab Mittwoch in Barcelona. Welche Maschinen dürfen Sebastian Vettel und Co. nun bewegen? Wir stellen sie vor.

Formel 1 2022: Neuer Aston Martin von Sebastian Vettel

Sebastian Vettel und Lance Stroll präsentieren den neuen Aston Martin. © HANDOUT/AFP

Mit dem „AMR22“ will der britische Rennstall das erreichen, was im letzten Jahr nicht gelungen ist: Um die vorderen Plätze mitfahren. Das traditionelle „British Racing Green“ bleibt, die Farbe Pink des ehemaligen Sponsors BWT verschwindet allerdings komplett. Stattdessen sind feine gelbe Elemente eingearbeitet.

Formel 1 2022: Haas stellt Mick Schumachers neuen Wagen vor

Der neue Haas von Mick Schumacher und Nikita Mazepin. © dpa

Bei Schlusslicht Haas* sind die Hoffnungen auf die neue Saison groß: Im vergangenen Jahr fror man früh alle Entwicklungen ein, um sich voll auf 2022 zu konzentrieren. Ob sich das ausgezahlt hat? Von der Lackierung hat sich wenig geändert, die Russland-Optik bleibt bestehen, Hauptsponsor Dimitri Mazepin gefällt das. Wie bei allen Teams gibt es jedoch zahlreiche Änderungen am Chassis.

Formel 1 2022: Der neue Ferrari

Teamchef Mattia Binotto und seine beiden Fahrer Charles Leclerc (l.) und Carlos Sainz. © FERRARI PRESS OFFICE/AFP

Das erklärte Ziel von Ferrari: Wieder um Rennsiege mitkämpfen. Bereits in der letzten Saison verzeichnete die Scuderia einen Aufwärtstrend, die Fahrerpaarung ist vielversprechend. Natürlich ist der neue Bolide wieder rot, allerdings verabschiedet man sich vom ungeliebten Hellgrün. Neu: Heck und Nase sind schwarz.

Formel 1 2022: Mercedes verabschiedet sich von schwarz - Silberpfeil wieder silber

Mercedes kehrt zum klassischen Silber zurück. © dpa

Name: W13

W13 Fahrer: Lewis Hamilton* (England), George Russell (England)

Lewis Hamilton* (England), George Russell (England) Teamchef: Toto Wolff

Der Silberpfeil ist wieder silber! Nach zwei Jahren in schwarz kehrt das Werksteam zum traditionellen Design zurück. Auffällig sind die roten Elemente. Lewis Hamilton bekommt mit George Russell einen starken Teamkollegen, nicht nur der Konstrukteurs-, sondern auch der Fahrertitel soll wieder her.

Formel 1 2022: McLaren zeigt neues Gesicht

McLaren überrascht mit hellblau. © dpa

„Das ist wohl die größte Veränderung aller Zeiten“, staunte McLaren-Pilot Daniel Ricciardo nach den ersten Runden im neuen Wagen. Wie alle anderen Fahrer wird er ein wenig Zeit brauchen, um sich an das neue Arbeitsgerät zu gewöhnen. Auch optisch: Neben dem gewohnten orange zieren überraschend hellblaue Elemente das Design.

Formel 1 2022: Red Bull mit nächstem Weltmeister-Auto?

Hat der neue Red Bull wieder Weltmeister-Format? © BRYN LENNON/AFP

Farblich hebt sich der neue Wagen des amtierenden Weltmeisters Max Verstappen nicht großartig vom Modell des Vorjahrs ab. Nicht zu übersehen ist allerdings der Name des neuen Hauptsponsors Oracle, der seit Neuestem auch im Teamnamen verankert ist. Der Brause-Rennstall ist zudem für technische Raffinessen bekannt - die aber kaum an die Öffentlichkeit dringen werden.

Formel 1 2022: Alpine sorgt für echten Hingucker

Die blau-pinke Göttin: Der neue Alpine. © FRANCK FIFE/AFP

Am Eiffelturm in Paris präsentierte Alpine seinen neuen Renner. Und viele Fans feiern den komplett veränderten Look - Neu-Sponsor BWT sorgt für eine pink-blaue Überraschung. In den ersten beiden Rennen wird der französische Rennstall sogar ganz in Pink antreten. Mit dem Ex-Vettel-Teamchef Otmar Szafnauer sollen Podiumsplätze herausspringen.

Formel 1 2022: Der neue Alpha Tauri

Das Red-Bull-Farmteam präsentiert sich in einem edlen weiß-blaugrauen Look. Technisch wird man sich wieder einiges von seinem großen Bruder abschauen - vor allem Pierre Gasly hat im letzten Jahr zudem gezeigt, dass er zu den Top-Fahrern gehört.

Formel 1 2022: Alfa Romeo verzichtet auf Präsentation

Name: C42

C42 Fahrer: Valtteri Bottas (Finnland), Guanyu Zhou (China)

Valtteri Bottas (Finnland), Guanyu Zhou (China) Teamchef: Frederic Vasseur

Alfa Romeo Orlen, wie der Rennstall zur neuen Saison heißt, macht es besonders spannend. Das Ex-Team verzichtete auf eine feierliche Präsentation und testet in Barcelona mit Erlkönig-ähnlicher Tarnung. Mit dem runderneuerten Fahrerduo soll es weiter nach vorne gehen.

Formel 1 2022: Williams mit neuer Lackierung

Williams setzt seinen neuen Boliden stilvoll in Szene. © AFP

Name: FW44

FW44 Fahrer: Alexander Albon (Thailand), Nicholas Latifi* (Kanada)

Alexander Albon (Thailand), Nicholas Latifi* (Kanada) Teamchef: Jost Capito

Nach dem Abgang von George Russell will der Traditions-Rennstall wieder an alte Zeiten anknüpfen. Das Fahrerduo aus Ex-Red-Bull-Pilot Alexander Albon und Nicholas Latifi soll regelmäßig Punkte einfahren. Die Lackierung ist in einem neuen, blauen Farbton gehalten. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA