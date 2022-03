Futuristisches Design für mehr Spannung! Regeländerungen läuten neue Ära der Formel 1 ein

Von: Tom Offinger

Zum Start der neuen Saison bricht in der Formel 1 eine Zeitenwende an. Große technische Regeländerungen sorgen für eine drastische Veränderung an den Boliden.

München - 23 Rennen, ein Weltmeister - am 20. März heulen in Bahrain endlich wieder die Motoren auf, wenn die Formel 1 in die Saison 2022 startet. Zum ersten Mal seit 2017 geht Mercedes-Pilot Lewis Hamilton nicht als Titelverteidiger in das neue Jahr, zudem kehrt auf dem Auto von Max Verstappen die Startnummer 1 (zuletzt 2014 in Verwendung) in das Fahrerfeld zurück. Auf Fahrer und Fans kommen allerdings noch größere Veränderungen zu: Dank neuer technischer Vorschriften wird das Aussehen der schnellen Boliden radikal modifiziert. Ein Überblick.

Formel-1-Saison 2022: Sprintrennen an drei Wochenenden

Im zeitlichen Ablauf ändert sich vorerst nichts. Die Rennwochenenden beginnen traditionell mit den Freien Trainings am Freitag und Samstagvormittag, ehe am Nachmittag das Qualifying zum Rennen am Sonntag ansteht. Um den Ablauf für die Fahrer und Teams zu entspannen, werden alle Freitagstrainings am Nachmittag stattfinden, die Pressekonferenzen finden vormittags statt.

Auch die Sprintrennen werden in diesem Jahr wieder eine Rolle spielen. Drei Grand-Prix-Wochenenden sollen durch die Rennen aufgewertet werden: Imola (23.04.), Spielberg (09.07.) und Sao Paulo (12.11.). Die Punkteverteilung bei diesen Veranstaltungen wird ebenfalls angepasst, an Stelle der 3-2-1-Punkte für die ersten drei Fahrer, erhält der Sieger acht Punkte. Die folgenden sieben Fahrer erhalten dann 7-6-5-4-3-2-1 Punkte.

Formel-1-Saison 2022: Einfache Aerodynamik für mehr Spannung

Während die allgemeinen Abläufe kaum berührt wurden, fallen die technischen Regeländerungen umso deutlicher ins Gewicht. Im Fokus steht hierbei, die Abstände zwischen den reichen und weniger wohlhabenden Teams zu verkleinern, gleichzeitig soll auch das Geschehen auf der Strecke - besonders das Überholen - verbessert werden.

Ein erster Schritt in diese Richtung soll durch die Anpassung der Aerodynamik vollzogen werden: Insgesamt müssen die Teams den Abtrieb der Autos um 20 Prozent reduzieren. „Wir wollten Rennwagen, mit welchen die Piloten gut attackieren können. Wir wollen, dass das Feld zusammenrückt, dass die Teams überleben können und dass die Autos aufregend aussehen, schon im Stillstand“, beschreibt Formel-1-Sportchef Ross Brawn die Überlegungen. In den vergangenen Jahren hatten hinterherfahrende Autos durch die verwirbelte Luft des vorausfahrenden Wagens viel Anpressdruck verloren und konnten so in Kurven nur schwer am Gegner dranbleiben.

Formel-1-Saison 2022: Teams dürfen auch kreativ sein

Allgemein wird die Aerodynamik deutlich vereinfacht, um letztlich auch weniger schlechte Luft zu produzieren. Der Frontflügel ist geschwungener als in vergangenen Jahren, besteht nur noch aus drei Elementen und die Nase ist tiefer platziert. Auffällig sind auch die neuen Leitbleche über den Rädern (die selbst von 13- auf 18-Zoll anwachsen), die die Luftwirbel beruhigen sollen. Die seitlichen Barge Boards (seitliche Leitbleche) sind fast komplett verschwunden, die Seitenkästen sind deutlich kürzer und stark eingezogen. Auch am Heck ist der Flügel deutlich geschwungener, die Endplatten wirken fast wie ein Pfeil. Ästhetisch ist die Botschaft klar - auch im ruhigen Zustand sollen die Formel-1-Autos Aggressivität suggerieren.

„Im Grunde ist dieses Auto ein Flügelauto. Das heißt, Abtrieb wird weniger über die Flügel erzeugt, welche Luftwirbel produzieren, sondern mehr mit dem Wagenkörper. Als Ergebnis können sich die Rennwagen besser folgen“, schildert FIA-Monoposto-Chef Nikolas Tombazis die Entwicklungen bei F1 Insider. „Dennoch haben wir genügend Bereiche, in welchen sich die Teams abheben können – Seitenkästen, Motorverkleidung, Lufteinlässe, Diffusor, Unterboden. Wir wollten sicherstellen, dass die Teams kreativ sein können.“

Formel-1-Saison 2022: Budgetobergrenze bei 140 Millionen Dollar

Neben der Aerodynamik steht auch die Budgetierung der einzelnen Teams im Zentrum der Regeländerungen. 140 Millionen US-Dollar dürfen die Rennställe 2022 noch ausgeben, Fahrergehälter, Bezüge der Top-Angestellten wie der Teamchefs, Marketing und unzählige weitere Kostenpunkte sind davon ausgenommen. Viele Kleinteile werden vereinheitlicht und vereinfacht, um auch hier ein Wettrüsten der Teams zu verhindern. Die Antriebs- und Motorenentwicklung wird eingefroren, ab der Saison 2025/2026 soll ein neu entwickeltes Motorenformat gelten. Die Rennställe sollen sich auf die Antriebsentwicklung der Zukunft konzentrieren, allgemein möchte die Formel 1 grüner und umweltfreundlicher werden.

Abschließend bleibt auch das Qualifying nicht von einer kleinen technischen Anpassung verschont. Fahrer, die das Q3 erreichen, haben zum Rennstart freie Reifenauswahl. Die Regel, wonach die Fahrer mit jener Reifenmischung starten müssen, mit der er sich für entscheidende Runde qualifiziert haben, wird somit wegfallen. Dadurch verspricht man sich größere taktische Variationen, aber auch mehr Chancengleichheit in den ersten Runden eines Rennens. (to)