Neue Regel kurz vor Formel-1-Rennen in Katar sorgt für Wirbel

Von: Lena Hempler

Das Formel-1-Rennen in Katar sorgt schon vor dem Start für Gesprächsstoff: Die FIA hat wenige Stunden vorher eine neue Regelung für alle Teams bekanntgegeben.

Doha – Die Formel 1 fährt am Sonntag (08.10) zum zweiten Mal in Doha. Die Strecke bringt den Teams und Fahrern einige Probleme mit dem Auto.

Großer Preis von Katar Streckenlänge: 5,38 km Rennlänge: 306,66 km in 57 Runden Rundenrekord: 1:23,196 (2021, Max Verstappen, Red Bull) Im Rennkalender: seit 2021

Formel 1 in Doha: Tracklimits spielen auch diesmal eine große Rolle

Auch diesmal spielen die Tracklimits wieder eine große Rolle, im Freien Training und dem Qualifying fuhren einige Fahrer wieder über die weiße Linie am Fahrbahnrand und verließen damit die Strecke. Im Rennen dürfen die Fahrer maximal dreimal die Tracklimits missachten, danach gibt es eine Zeitstrafe. Dabei sind die Reifen natürlich enorm wichtig, je weniger Grip die Fahrer haben, desto mehr rutschen sie herum, besonders wenn dann auch noch Dreck auf der Strecke liegt.

Verschleiß ist bei den Reifen ganz normal. Aber in Doha war dieser nach wenigen Runden bereits so stark, dass nicht nur Teams und Fahrer, sondern auch Pirelli selbst Sicherheitsbedenken hatte. Normalerweise sollten Reifen sich nicht so schnell abnutzen lassen, zwar werden sie im Laufe des Rennens dünner und haben weniger Grip, aber nicht in diesem Ausmaß. Nach dem Qualifying am Freitag entschied die FIA dann, dass in zwei Kurven die Curbs der Strecke weiter nach außen gezeichnet werden sollten.

Auch Max Verstappen hatte Probleme mit den Reifen. © IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Großer Preis von Katar: Reifen von Pirelli nicht stark genug für die Strecke

Eigentlich sollte das Problem so behoben werden. Im Sprintrennen zeigte sich jedoch schnell, dass die Curbs nicht das einzige Thema waren. So wie es aussieht, sind die Reifen von Pirelli für die Strecke einfach nicht stark genug. Das darf eigentlich nicht passieren, besonders wenn es nur einen einzigen Reifenhersteller für die Formel 1 gibt. Die FIA entschied dann kurz vor Rennstart in Doha, dass es extra für diese Strecke und dieses Rennen eine neue Regel geben soll.

Alle Fahrer dürfen auf den Reifen maximal 18 Runden fahren. Das heißt, es wird mindestens drei Boxenstopps in Doha geben, falls es zu einem Safety-Car kommt, vermutlich sogar mehr. Es wurde sogar eine Liste veröffentlicht, mit allen Reifenmischungen für die jeweiligen Fahrer und wie viele Runden sie laut der neuen FIA-Regel noch fahren dürfen. Alle Teams können also sehen, welcher Fahrer welche Reifen nutzt und wann er zum Boxenstopp muss! Verstöße gegen die Reifenrunden sollen sofort an die Rennleitung gegeben und abgemahnt werden.

Lewis Hamilton hatte sich schon vor Saisonbeginn für Reifentests in Katar ausgesprochen. © Tim Goode/PA Wire/dpa

Formel 1 in Doha: Lewis Hamilton wollte die Tests in Katar fahren

Pirelli und die FIA sollen mit den Teams außerdem die ganze Zeit im Austausch über die verbleibenden Reifenrunden sein. Auf Pirelli wirft das kein gutes Licht, dabei soll der Reifenhersteller gerade erst den Deal mit der Formel 1 bis mindestens 2027 verlängert haben. Lewis Hamilton hatte bereits vor Monaten gesagt, dass die Testfahrten vor der Saison in Katar abgehalten werden sollten, weil die Strecke sich anders auf die Reifen auswirke, trotzdem ging es dieses Jahr wieder nach Bahrain. Hoffentlich kriegt Pirelli das Problem mit den Reifen nächstes Jahr in den Griff, damit es nicht schon wieder eine Sonderregelung geben muss. (lhe)