Mick bald im Ferrari? Ralf Schumacher gibt düstere Prognose für alle Schumi-Fans ab

Von: Christoph Klaucke

Mick Schumacher steht vor einer richtungsweisenden Saison in der Formel 1. Onkel Ralf Schumacher spricht über die Chancen auf eine Schumi-Rückkehr bei Ferrari.

München - Mick Schumacher geht in der Formel 1 in seine zweite Saison. Der Haas-Pilot entstammt einer Rennfahrerfamilie. Sein Vater Michael Schumacher ist Rekordweltmeister in der Königsklasse des Motorsports. Onkel Ralf Schumacher fuhr ebenfalls viele Jahre in der Formel 1. Der Sky-Experte gibt eine Einschätzung zur Saison seines Neffen, der davon träumt, einiges Tages bei Ferrari in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 (Alter 22 Jahre), Genolier, Schweiz Aktueller Rennstall: Haas Größte Erfolge: Formel-3-Meister 2018, FIA-Formel-2-Meister 2020, 22 Formel-1-Starts (Stand: 17. März 2022)

Mick Schumacher: Zweite Formel-1-Saison mit neuem Teamkollegen

Mick Schumacher fuhr in seiner ersten Formel-1-Saison im Haas am Ende des Feldes meilenweit der Konkurrenz hinterher, für Punkte hat es noch nicht gereicht. Immerhin hatte er seinen Teamkollegen Nikita Mazepin im Griff. Der Russe wurde in Folge des Ukraine-Kriegs aus dem Cockpit entfernt. Neuer Schumi-Kollege ist nun Kevin Magnussen, der als harter Racer gilt.

Der mittlerweile 29 Jahre alte Däne fuhr bereits von 2017 bis 2019 für Haas und feiert ein überraschendes Comeback. „Er hat in Kevin Magnussen einen neuen Teamkollegen, bei dem viele sagen werden: Na, den muss er aber auf jeden Fall in die Tasche stecken. Allerdings ist Magnussen sehr erfahren“, sagt Ralf Schumacher im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. „Das wird generell sehr spannend alles.“

Formel 1: Ralf Schumacher erklärt die Chancen von Mick Schumacher bei Ferrari. © Imago

Formel 1: Mick Schumacher im Ferrari - Onkel Ralf noch skeptisch

Spannend wird vor allem die Entwicklung von Mick Schumacher sein. „Für Mick wird sich vor allem die Frage stellen: Wie gut ist sein Auto, wohin kann er sich empfehlen?“, erklärt Ralf Schumacher. Womöglich für Ferrari? „Bei Ferrari weiß ich nicht, ob dort im nächsten Jahr ein Platz frei werden wird. Auf Alfa Romeo hat Ferrari momentan keinen Zugriff mehr.“

Haas wird von Ferrari unterstützt, wird mit Motoren und Teilen beliefert. Mick Schumacher gehört zur Ferrari-Nachwuchsakademie. Seit dieser Saison ist er auch Ersatzfahrer bei der Scuderia. Ein Einsatz im Ferrari wäre also schon in diesem Jahr möglich.

Schumacher im Ferrari? Ralf gibt Prognose: „Sollte Mick irgendwie unter die zehn Besten kommen, ...?

„Sollte Mick irgendwie unter die zehn Besten kommen, wäre das fantastisch“, meinte Ralf Schumacher. „Manche sagen, der Ferrari-Motor wäre plötzlich einer der stärksten. Das wage ich zu bezweifeln. Aber dass er sich verbessern würde, war klar, angesichts dessen, wie schwach er vorher war.“ Erste Klarheit über die Machtverhältnisse in der Formel 1 wird der Auftakt am kommenden Wochenende mit dem Großen Preis von Bahrain in Sakhir liefern. Haas konnte bei den Testfahrten im Wüstenstaat überzeugen.

Die Zukunftsplanung von Mick Schumacher ist nach Meinung seines Onkels gar nicht „so einfach“. Allerdings macht der 46-Jährige seinem 22-jährigen Neffen gleichzeitig Hoffnung. „Aber wer weiß, vielleicht ist der Haas ja so gut in der Zusammenarbeit mit Ferrari geworden, dass sich die Frage gar nicht mehr stellt. Wenn sie auf dem Niveau von, sagen wir, Alpha Tauri fahren können, dann ist es ja nicht schlimm, wenn man das ein paar Jahre lang macht.“

Mick Schumacher: Richtungsweisende Saison in der Formel 1 - Ferrari-Einsatz möglich

Für Mick Schumacher dürfte es in seiner zweiten Formel-1-Saison darum gehen, weiter vorne zu fahren und sich somit in mehr Duellen beweisen zu können. Auch die ersten Punkte sollten das Ziel sein. Und vielleicht klappt es ja sogar mit einem Einsatz im Ferrari. Wie schnell es gehen kann, beweist der Corona-Fall von Sebastian Vettel, der zum Saisonauftakt von einem anderen deutschen Fahrer im Aston Martin ersetzt wird. (ck)