„Sebastian war viel analytischer“: Christian Horner vergleicht Vettel und Verstappen

Verstappen weist Ego-Vorwürfe von sich

Verstappen und Vettel zählen zu den besten Fahrern, die die Formel 1 je hatte. Red-Bull-Teamchef Christian Horner weist jedoch auch auf die Unterschiede der beiden hin.

Milton Keynes – Max Verstappen hat in der Formel 1 das geschafft, was keiner erwartet hatte. 2021 schnappte er Lewis Hamilton den Weltmeistertitel quasi vor der Nase weg und auch ein Jahr später konnte ihn kein anderes Team aufhalten. In seiner Heimat, den Niederlanden, wird der 25-Jährige gefeiert wie ein Superstar. In anderen Ländern, so auch in Großbritannien, hingegen steht er groß in der Kritik – sein Fahrstil soll zu rücksichtslos sein. Hamilton und Verstappen sind in der Saison 2021 oft aneinander geraten und keiner der beiden wollte zurückstecken. Da kam es zu dem ein oder anderen Zusammenstoß der Rivalen.

Name: Max Verstappen Geboren: 30. September 1997 in Hasselt (Belgien) Nationalität: Niederländisch Rennstall: Oracle Red Bull Racing Größter Erfolg: Formel-1-Weltmeister (2021, 2022)

Formel 1: Max Verstappen weist Egoismus-Vorwurf von sich - „Bin nie ganz allein auf der Strecke“

In der Motorsportwelt wird oftmals das Bild von Verstappen als Egoist gezeichnet, genau damit wurde er auch in einem Interview konfrontiert und positionierte er sich jedoch ganz klar dagegen. „Ich würde nicht sagen, dass ich auf der Strecke ein ‚Egoist‘ bin, da wir immer als Team arbeiten. [...] Ich bin nie ganz allein auf der Strecke“.

„Ich weiß, dass jeder Schritt, den ich da draußen mache, Auswirkungen auf das Team an der Strecke und in der Fabrik hat“, sagte der Niederländer kürzlich gegenüber der deutschen Ausgabe von Sports Illustrated und wies somit die Vorwürfe von sich.

+ Zwei Weltmeister unter sich: Max Verstappen und Sebastian Vettel. © Andy Hone/imago

Max Verstappen: „Ich will um weitere Titel kämpfen und als Team lange konkurrenzfähig sein“

Viele Fans dachten, dass sich Max Verstappen nach einem WM-Titel etwas zurückhalten würde. In seinem Interview erzählte er jedoch, dass er noch nicht ans Aufhören oder Kürzertreten denke. „Ich glaube, die Leute würden von mir wohl erwarten, dass ich sage, dass mich das Gewinnen von WM-Titeln verändert hat, aber ich glaube nicht, dass es so ist“, meinte der gebürtige Belgier. „Der Druck ist jetzt nur etwas geringer. Ich will um weitere Titel kämpfen und hoffe, dass wir als Team noch lange konkurrenzfähig sein können.“

Christian Horner vergleicht Verstappen und Vettel: „Sind beide sehr ehrgeizige und engagierte Menschen“

Auch Christian Horner wurde von Sports Illustrated interviewt und sollte dabei seine beiden besten Fahrer, Sebastian Vettel und Max Verstappen, miteinander vergleichen. „Sie ähneln sich darin, dass sie beide sehr ehrgeizige und engagierte Menschen sind, die unermüdlich ihr ultimatives Ziel anstreben“, so der Brite. Da sollen die Gemeinsamkeiten dann aber auch schon aufhören. Persönlichkeit und Fahreigenschaften der beiden sollen komplett unterschiedlich sein.

„Sebastian war viel analytischer und ging in seinen Besprechungen mit dem Team sehr ins Detail. Max hat ein sehr gutes Verständnis dafür, was mit dem Auto vor sich geht, und ist sehr kurz und bündig in seinem Feedback“, erzählte Horner dem Magazin. Das Verständnis für das Auto merke man auch daran, dass der Red-Bull-Teamchef seinen Fahrer nach eigener Aussage noch nie nervös erlebt hat. „Das ist das Einzige, was ich bei Max noch nicht gesehen habe. [...] Seine mentale Stärke ist eines seiner größten Assets“, resümierte der 49-Jährige. (lhe)

