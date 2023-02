„Hast sogar dumme Bienen verteidigt!“: Sebastian Vettel erntet Shitstorm auf Social Media

Von: Lena Hempler

Teilen

Sebastian Vettel gilt als „Social-Media-Muffel“, legte sich jedoch vor einiger Zeit einen Instagram-Account zu, unter seinen neusten Beiträgen schlagen seine Fans jedoch keinen freundlichen Ton mehr an.

Heppenheim – Als sich Sebastian Vettel im Juli 2022 plötzlich einen offiziellen Instagram-Account zulegte, hielt die Begeisterung der Formel-1-Fans nur kurzzeitig an. Der Heppenheimer nutzte sein Social Media nämlich direkt zu Beginn dafür, seinen Rücktritt aus der Formel-Serie bekannt zu geben. Für viele Fans kam dieser Schritt sehr überraschend und sie teilten unter seinen Videos Geschichten, wieso Vettel ihnen so viel bedeute. In letzter Zeit sehen die Kommentare unter seinen Beiträgen jedoch ganz anders aus, aus einem bestimmten Grund.

Name: Sebastian Vettel Geboren: 3. Juli 1987 in Heppenheim Nationalität: Deutsch Rennstall: Aston Martin F1 Team (bis 2022) größter Erfolg: Formel-1-Weltmeister (2010, 2011, 2012, 2013)

Formel 1: Ex-Fahrer Vettel gilt als Stimme für Minderheiten und Umweltthemen

Vettel gilt in Motorsportkreisen als Aktivist. Er setzt sich für Umweltschutz und gegen Rassismus und Sexismus ein. Auf der Strecke und in Interviews teilte er seine Meinung immer deutlich mit und schreckt auch nicht davor zurück, wenn die FIA mit seinen Aussagen nicht immer einverstanden war. Viele Fans mögen den ehemaligen Weltmeister genau deswegen so gerne. Doch über ein Thema schweigt der Heppenheimer bisher auf Social Media.

Sebastian Vettel ist für seinen Aktivismus in der Formel 1 bekannt. © IMAGO / Laci Perenyi

Formel-1-Fans außer sich: „Du hast sogar dumme Bienen verteidigt. Wir kämpfen mit einer der größten Katastrophen der Welt“

Zu der verheerenden Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei hat sich Sebastian Vettel bisher nicht öffentlich geäußert. Keine Story, kein Posting. Seine Fans sind davon sichtlich enttäuscht: „Genug ist genug, du hast Homosexuelle verteidigt, du hast Schwarze verteidigt, du hast sogar dumme Bienen verteidigt. Wir kämpfen mit einer der größten Katastrophen der Welt – Erdbeben für 4 Tage. Du hast nichts geteilt. Sind wir nicht so viel wert wie eine Biene? Verdammt noch mal“, schreibt ein User unter Vettels neusten Post. Zahlreiche solcher Kommentare finden sich unter dem Beitrag.

Einige andere Fans versuchen die Situation hingegen zu deeskalieren: „Die Leute sind wütend auf jemanden, der nicht einmal sein Social Media selbst betreibt, weil er keine Erklärung abgibt“, schreibt eine Instagram-Userin, wieder andere sagen, dass genau so eine Situation ein Grund gewesen sei, wieso er sich niemals einen Social-Media-Account hätte zulegen sollen. Viele reagieren auch deshalb mit Unverständnis, weil sich andere Formel-1-Fahrer wie Lewis Hamilton oder Mick Schumacher bereits zu dem Thema geäußert haben. Ob von Sebastian Vettel noch etwas kommt, bleibt abzuwarten. (lhe)