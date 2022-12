Hülkenberg eiskalt über Mick Schumacher: „Hatten nie eine richtige Beziehung“

Von: Christoph Klaucke

Nico Hülkenberg spricht erstmals nach seiner Rückkehr in die Formel 1 über Mick Schumacher. Der Routinier ersetzt den Schumi-Sohn bei Haas.

München – Nico Hülkenberg ist in der kommenden Saison der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1. Der 35-Jährige ersetzt ausgerechnet seinen Landsmann Mick Schumacher. Für den Sohn vom Rekordweltmeister Michael Schumacher war kein Stammcockpit in der Königsklasse mehr verfügbar.

Nico Hülkenberg Geboren: 19. August 1987 (Alter 35 Jahre), Emmerich am Rhein Team: Haas Formel-1-Rennen: 181 WM-Punkte: 521

Nico Hülkenberg verdrängt Mick Schumacher aus Formel 1

Die Nachricht schlug in Deutschland ein wie eine Bombe. Mick Schumacher verlor seinen Platz in der Formel 1, Haas wollte den Vertrag nach zwei Jahren wegen vielen Unfällen und wenigen Punkten nicht verlängern. Als Ersatz kam mit Nico Hülkenberg ein erfahrener Pilot, der seit seinem Abschied bei Renault 2019 ohne festes F1-Cockpit war.

Keine einfache Situation zwischen den beiden Deutschen, für Hülkenberg aber keine große Sache. „Wir haben seitdem nicht miteinander geredet. Wir haben uns auch davor nie wirklich ausgetauscht“, sagte der Emmericher im Interview mit RTL/ntv zum Verhältnis zu Schumacher.

Nico Hülkenberg spricht über die Beziehung zu Mick Schumacher. © Carl Bingham/Imago

Hülkenberg eiskalt über Mick Schumacher: „Wir hatten nie eine richtige Beziehung“

Hülkenberg meinte, dass man natürlich mal auf der Fahrerparade miteinander plausche. Mehr allerdings nicht, was auch dem Altersunterschied geschuldet ist. „Mick ist auch eine andere Generation. Wir hatten nie eine richtige Beziehung, so etwas wie er mit Sebastian (Vettel, d.Red.) hat“, wählte Hülkenberg recht kalte Worte. Der Ende des Jahres zurückgetretene Vettel gilt als Mentor des 23-jährigen Schumacher.

„Die Story ist jetzt, wie sie ist. Wenn es ich nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht jemand anderes gewesen“, versuchte Hülkenberg die brisante Konstellation zu relativieren. Haas hätte Schumacher wohl so oder so mit einem anderen Fahrer ersetzt. Mittlerweile ist Schumacher in neuer Rolle zu Mercedes gewechselt.

Hülkenberg trainiert für Formel-1-Comeback

Hülkenberg, der seine ein Jahr alte Tochter Noemi Sky und Frau Egle so oft es geht an die Rennstrecke mitnehmen möchte, bereitet sich nun intensiv auf seine Rückkehr in die Formel 1 vor. Damit das Comeback gelingt, ist nun viel Disziplin gefragt. Schlemmereien zu Weihnachten seien da nicht drin. „Hier und da mal werde ich ein Plätzchen in die Hand bekommen hoffentlich. Und einfach ein Stück weit die Ruhe genießen“, sagte Hülkenberg, der aber betonte: „Das Training geht parallel weiter.“ (ck)