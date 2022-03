Ukraine-Krieg: Russland-Beben in der Formel 1! Haas schmeißt wohl Mazepin aus dem Team

Von: Antonio José Riether

Die Formel 1 reagierte mit der Absage des Russland-Rennens auf den Ukraine-Krieg. Nun soll offenbar auch der russische Fahrer Nikita Mazepin aus seinem Rennstall geschmissen werden.

Update vom 3. März 2022: Es wurde schon spekuliert, nun scheint es tatsächlich so zu kommen. Offenbar schmeißt der Formel-1-Rennstall Haas den Russen Nikita Mazepin raus. Das berichtet Sky. Der Kollege des deutschen Fahrers Mick Schumacher soll wohl durch Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi ersetzt werden.

Russland-Beben in der Formel 1! Schumi-Kollege vor dem Aus? Erste Nation verhängt Startverbot

Erstmeldung vom 2. März 2022

London - Der militärische Einmarsch Russlands in die Ukraine hinterlässt weiter Spuren. Nachdem bereits der für September geplante Große Preis von Russland in Sotschi abgesagt wurde, droht nun dem einzigen russischen Fahrer das endgültige Aus. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist unwahrscheinlich, dass Haas-Pilot Nikita Masepin auch in diesem Jahr in der Königsklasse an den Start geht. Ein Land erkannte ihm bis auf Weiteres die Rennlizenz ab.

Formel 1: Britischer Verband erteilt russischen Fahrern Startverbot - Masepin ohne Zukunft bei Haas?

Der Automobil-Weltverband FIA hatte noch am Dienstagabend entscheiden, dass russische und belarussische Piloten unter der FIA-Flagge an Wettbewerben teilnehmen dürfen. Viel härter griff Motorsport UK nun durch und erteilte Masepin für das Rennen in Silverstone am ersten Juliwochenende ein Startverbot. Der britische Automobilverband machte dies am Mittwoch offiziell, sowohl Fahrer als auch Offizielle aus Russland und Belarus werden vorerst ausgeschlossen.

Schumachers Teamkollege stand bei Haas bereits im vergangenen Jahr gewaltig in der Kritik, nun könnten ihm sportpolitische Entscheidungen zum Verhängnis werden. Zuletzt entfernte sein US-Rennstall bei den Testfahrten in Barcelona am vergangenen Freitag das Logo des russischen Titelsponsors Uralkali sowie dessen Farben, die der russischen Flagge entsprechen von den Boliden und Garagen.

Masepins milliardenschwerer Vater Dimitri ist als Mehrheitsaktionär bei dem Bergbauunternehmen einer der größten Geldgeber des Teams. Die Zukunft von Uralkalis Sponsoring dürfte somit im direkten Zusammenhang mit einer Weiterbeschäftigung Masepins stehen. Aktuell sollen sich Juristen mit dem Fortgang der Angelegenheit zwischen Team und Sponsor auseinandersetzen.

Formel 1: Großbritannien erteilt Piloten aus Russland und Belaurus Startverbot - Ersatzfahrer steht fest

Nach der Nachricht aus England steht also fest, dass Mick Schumacher nicht an der Seite seines umstrittenen Pendants ins zehnte Saisonrennen gehen wird. Anstelle von Masepin könnte Pietro Fittipaldi in Silverstone starten, bereits 2020 war dieser für Romain Grosjean nach dessen Feuer-Unfall in Bahrain eingesprungen. Zuletzt wurde auch über eine Rückkehr von Niko Hülkenberg spekuliert, der mit Schumacher ein deutsches Duo bilden könnte.

Angesichts der politischen und sportökonomischen Spannungen um Uralkali und des Ausschlusses von Masepin vom England-Rennen stehen die Zeichen auf Abschied. Für Mick Schumacher wäre dies die Chance auf einen kleinen Neuanfang bei Haas, das Verhältnis der beiden Youngster ist scheinbar nicht das Beste. (ajr)