Formel-1-Pilot Gasly klagt nach Rennen: Vor Schmerzen „im Auto gestorben“

Von: Marius Epp

Pierre Gasly hatte schon angenehmere Rennen als das in Saudi Arabien. © IMAGO/HOCH ZWEI

AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly fuhr beim Formel-1-Rennen in Saudi Arabien in die Top Ten. Dabei hatte er große Schmerzen.

Dschidda - Formel 1 - das bedeutet für die Fahrer oft auch Schmerzen. Nicht nur im Falle eines Crashs, wie ihn Mick Schumacher am Samstag erlitt. Oft wird unterschätzt, wie stark die Kräfte sind, die auf die Piloten in höchster Geschwindigkeit wirken und nur mit hartem Training bewältigt werden können.

Der Große Preis von Saudi Arabien am Wochenende verlangte den Fahrern alles ab. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 250 km/h ist der erst letztes Jahr fertiggestellte „Corniche Circuit“ die zweitschnellste Strecke des Kalenders.

Formel 1: Pierre Gasly klagt über Schmerzen während der Fahrt

Pierre Gasly wurde im AlphaTauri Achter. Die vier WM-Punkte hat sich der Franzose knüppelhart erarbeitet, wie er nach dem Rennen verriet. „Die letzten 15 Runden waren die schmerzhaftesten meiner gesamten Karriere.“ Doch woher die Schmerzen? Eine ungewöhnliche Stelle machte dem 26-Jährigen das Leben zur Hölle: der Darm.

Pierre Gasly Geboren: 7. Februar 1996 (Alter 26 Jahre), Rouen, Frankreich Team: AlphaTauri Rennsiege: 1

„Ich weiß nicht, was mit meinem Darm passiert ist. Aber ich bin gestorben im Auto, habe rumgeschrien vor Schmerzen und habe die Runden bis zum Ende gezählt“, sagte Gasly. Beim Bremsen und in jeder Linkskurve habe es sich angefühlt, „als würde mir jemand in den Darm stechen. Das war nicht schön.“

Formel 1: Mick Schumacher wohlauf, Max Verstappen triumphiert

Schließlich konnte er den Boliden auf Platz acht ins Ziel retten und die ersten Punkte der Saison für AlphaTauri einfahren. Und das, obwohl es der Rennverlauf ebenfalls nicht gut mit ihm meinte: Die Safety-Car-Phase zu Beginn des Rennens warf ihn auf Platz 14 zurück, es folgte eine vor allem unter den Umständen fulminante Aufholjagd. Was genau die Schmerzen hervorgerufen hat, war zunächst unklar. Der Franzose wird sich einer Untersuchung bei einem Arzt unterziehen.

Keine Folgeschäden hat Mick Schumacher nach seinem heftigen Crash im Qualifying davongetragen. Er wird beim nächsten Rennen wieder im Cockpit sitzen. Das Rennen in Dschidda entschied Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) nach einem bis in die letzte Kurve spannenden Duell mit Charles Leclerc (Ferrari) für sich. Dritter wurde Carlos Sainz (Ferrari). (epp)