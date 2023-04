Formel-1-Pilot Leclerc überzeugt als Musiker: Sein neues Lied gibt es sogar bei Spotify

Am Klavier lässt er es ruhig angehen

Formel-1-Pilot Charles Leclerc ist für gewöhnlich für hohe Geschwindigkeiten mit seinem Boliden bekannt. Zuletzt zog er aber andere Saiten auf – als Pianist.

Baku – Nach drei Rennen zu Saisonbeginn im März und April pausierte die Formel 1 zuletzt fast einen Monat. Zeit für die Piloten, sich auch anderen Dingen zu widmen. Fahrer Charles Leclerc von Ferrari etwa nutzte die Pause, um einen Gang runterzsuschalten und unter die Musiker zu gehen. Am Dienstag stellte der Monegasse ein am Klavier eingespieltes Lied bei den gängigen Streaming-Diensten online und erreichte damit in kürzester Zeit tausende Fans.

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc Geboren: 16. Oktober 1997 (Alter: 25 Jahre), Monte Carlo, Monaco Formel-1-Debüt: Großer Preis von Australien 2018 Bei Ferrari seit: 2019 Größte Erfolge: Vize-Weltmeister (2022), fünf Grand-Prix-Siege (u. a. in Monza)

Song von Formel-1-Pilot Leclerc als Hommage an Großen Preis von Australien

„Es macht Spaß zu sehen, dass die Leute das mögen“, sagte der 25 Jahre alte Rennfahrer in Baku. Von der überwiegend positiven Resonanz sei er, dessen Fahrerkollege Mick Schumacher laut Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone nie mehr in der Formel 1 fahren wird, „sehr überrascht“.

Schon seit Jahren gibt es in den Instagram-Storys des Rennfahrers immer wieder kurze Clips, wie er am Piano mehr oder weniger spontan verschiedene Lieder spielt. Nun nahm er den 4:11 Minuten langen Song „AUS23 (1:1)“ auf, der als Referenz zum Großen Preis von Australien 2023 zu verstehen ist. Das Rennen in Melbourne fand in diesem Jahr bereits Anfang April statt, Leclerc schied dabei allerdings bereits in der ersten Runde aus.

Charles Leclerc überzeugt nicht nur als Rennfahrer, sondern auch als Klavierspieler.

Formel-1-Fahrer Leclerc „hat das Spielen wirklich Spaß gemacht“

„Mir war klar, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit erregen wird, weil ein Formel-1-Fahrer ein Lied veröffentlicht“, sagte Leclerc im Fahrerlager von Baku über sein Instrumental-Stück: „Das ist so nicht üblich, aber ich wollte kein großes Marketing machen.“ Die Hommage an den Grand Prix in Down Under ist der erste Song, den der Monegasse hochlud.

Sein Team habe ihm beim nötigen Papierkram für die Veröffentlichung geholfen und so dafür gesorgt, dass das Lied, das nach wenigen Tagen alleine auf Spotify bereits über 300.000 Wiedergaben vorzuweisen hat, online gehen konnte. Dieser Prozess sei durchaus aufwendig gewesen, sagte der fünfmalige Grand-Prix-Sieger und ergänzte: „Mir hat das Spielen wirklich Spaß gemacht – und ganz ehrlich: es hat nicht wirklich viel Zeit gekostet.“

Für Neu-Musiker Leclerc geht es jetzt wieder in der Formel 1 weiter

In nächster Zeit wird der Ferrari-Pilot allerdings wenig Zeit haben, um sich auf seine Musik zu konzentrieren. Schließlich geht die Formel 1 an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Aserbaidschan weiter. Und Leclerc möchte in Baku angreifen, steht er doch nach drei absolvierten Kursen mit sechs Punkten nur auf dem zehnten Rang der Fahrerwertung.

Fernando Alonso legt bislang eine starke Comeback-Saison im Cockpit von Aston Martin hin und liegt auf dem dritten Platz. Der Spanier befeuerte zuletzt Gerüchte um eine Beziehung mit Leclercs neuer Musikerkollegin Taylor Swift. (dpa/wuc)

