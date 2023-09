Denkwürdige Formel-1-Quali in Singapur: Erst Horror-Crash, dann Red-Bull-Debakel

Von: Marius Epp

Teilen

Die Formel-1-Quali in Singapur bot den Fans gleich zwei Aufreger: Den Horror-Crash von Lance Stroll und die erschreckende Performance von Red Bull.

Singapur – Nachtrennen, 30 Grad, 75 Prozent Luftfeuchtigkeit: Der Große Preis von Singapur ist seit seinem Bestehen ein Highlight für die Zuschauer – und gleichzeitig eine besondere Herausforderung für die Fahrer. Das wurde auch in der aktuellen Ausgabe deutlich.

Formel 1 in Singapur Strecke: Marina Bay Circuit Eröffnung: 2008 Rekordsieger: Sebastian Vettel (5x) Art der Strecke: Stadtkurs

Formel 1: Stroll-Crash überschattet Quali in Singapur

Das Qualifying am Samstag hatte es in sich. Zunächst hielten alle den Atem an, als Lance Stroll in Q1 bei einem Horror-Crash fast die Hälfte seines Boliden auf der Strecke verteilte. In der letzten Kurve der entscheidenden Runde riskierte er einen Hauch zu viel – wenige Millisekunden später krachte er mit voller Wucht in die Bande, drehte sich und zerlegte seinen Aston Martin damit in alle Einzelteile.

Einmal mehr zeigte sich, wie sicher die Rennwagen der heutigen Zeit sind. Zur Erleichterung aller stieg der Kanadier wenig später unversehrt aus. „Ich konnte meine Rundenzeit nicht ausreichend verbessern, um in Q2 zu kommen, von daher hab ich einfach in der letzten Kurve alles reingeworfen und versucht, noch etwas Zeit gutzumachen“, schildert er und gibt zu: „Das war nicht wirklich machbar.“

Formel 1: Red Bull in Singapur erschreckend schwach

Für Red Bull schien in der bisherigen Saison alles machbar. Der österreichische Rennstall dominiert nach Belieben, gewann jedes der bisherigen 14 Rennen. Weltmeister Max Verstappen ist acht Rennen vor dem Ende der Saison längst allen enteilt und fährt außer Konkurrenz. Doch in Singapur ist plötzlich alles anders.

Red Bull erlebte auf dem Marina Bay Circuit ein regelrechtes Horror-Qualifying. Sowohl Verstappen als auch sein Teamkollege Sergio Perez schieden bereits in Q2 aus und werden von Platz 11 und 13 starten. Etwas Vergleichbares gab es in dieser Saison noch nie. Die Pole Position schnappte sich Ferrari-Pilot Carlos Sainz (bereits seine zweite in Folge) vor George Russell (Mercedes) und seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Nico Hülkenberg fuhr im Haas auf einen starken Startplatz neun.

Lance Stroll ruiniert seinen Boliden, Red Bull ist ob der eigenen Leistungen entsetzt. © AFP/SUWANRUMPHA/Imago/Then Chi Wey

„Wir müssen das erstmal verstehen“: Red Bull nach Quali-Debakel ratlos

Zwar wusste man bei Red Bull bereits, dass auf dem Stadtkurs Schwierigkeiten drohen, ein solches Desaster kam dann aber doch überraschend. Die extrem schwache Leistung sei dann doch „komisch“, sagte Teamchef Christian Horner. „Es war keine Pace im Auto. Wir müssen das erstmal verstehen.“

Die perfekte Saison mit Red-Bull-Siegen in jedem Rennen ist nun in weite Ferne gerückt. Denn in Singapur ist das Überholen äußerst schwierig, zudem enttäuschte die Red-Bull-Pace in den Trainings auch bei den Rennsimulationen. Ausgerechnet in der Disziplin, die das Weltmeister-Auto bislang unbesiegbar machte. Kann der fliegende Holländer trotzdem zaubern? Wir verraten Ihnen, wo Sie das Rennen am Sonntag (14 Uhr) live verfolgen können. (epp)