Formel 1: Qualifying von Österreich JETZT im Live-Ticker - Attackiert Leclerc WM-Leader Verstappen?

Von: Patrick Mayer

WM -Leader der Formel 1: Max Verstappen. © Matthias Schrader/AP/dpa

Die Formel 1 ist in der Steiermark zu Gast. Im Qualifying geht es um die Startplätze beim Großen Preis von Österreich. Der Live-Ticker.

Großer Preis von Österreich : In Spielberg steht das nächste Rennen der Formel 1 an.

: In Spielberg steht das nächste Rennen der Formel 1 an. Wie schlägt sich Mick Schumacher diesmal?

Verfolgen Sie das Qualifying von Spielberg am Samstagnachmittag ab 16.30 Uhr hier im Live-Ticker.

Runde 9/23: Hitziges Duell, und Mick Schumacher ist mittendrin. Der Deutsche attackiert Magnussen über außen. Der macht die Flanke zu, was Perez nutzt, um an beiden vorbeizuziehen. Großer Jubel auf den Rängen, schließlich ist es das Heimrennen des österreichischen Red-Bull-Teams.

Runde 7/23: Uhhhhhh ... Sainz und Leclerc liefern sich in den Ferraris ein knappes Duell. Leclerc schiebt Sainz beinahe von der Strecke. Das hat einen kleinen Zwist über den Bordfunk zur Folge.

Runde 4/23: Verstappen baut seinen Vorsprung auf die beiden Ferrari von Leclerc und Sainz aus. Ex-Weltmeister Hamilton ist im Mercedes nur Zehnter, Mick Schumacher liegt auf einem guten siebten Platz.

Formel 1: Qualifying von Österreich im Live-Ticker - Verstappen verteidigt Führung vor Leclerc

Runde 1/23: Los geht es mit dem Quali-Sprint von Spielberg! Verstappen macht mit seinem Red-Bull-Boliden direkt die Gasse zu, damit Leclerc im Ferrari nicht vorbeiziehen kann. Der Niederländer bleibt vom Start weg in Führung.

Erstmeldung vom 9. Juli: München/Spielberg - Umringt von einer malerischen Landschaft: In der Formel 1 steht an diesem Wochenende der Große Preis von Österreich an. Vor dem Rennen am Sonntag (10. Juli) geht es in der Qualifikation um die besten Startplätze für den Showdown in der Steiermark.

Formel 1: Das Qualifying von Österreich im Live-Ticker

Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) und Lewis Hamilton (Mercedes) wetteifern um die Pole Position. Diesmal im Sprint. Nach der guten Leistung beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone liegt der Fokus auch auf Mick Schumacher (Haas). Kann der Sohn von Formel-1-Ikone Michael Schumacher auch in Österreich überzeugen?

Verfolgen Sie den Quali-Sprint an diesem Samstagnachmittag hier im Live-Ticker. (pm)