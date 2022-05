Formel 1: Qualifying in Barcelona im Live-Ticker – Mick Schumachers Haas fängt Feuer

Von: Christoph Klaucke

Die Formel 1 macht Station in Spanien. Mercedes bläst zum Angriff auf Ferrari und Red Bull. Wir begleiten das Qualifying in Barcelona im Live-Ticker.

Formel 1: Qualifying zum Großen Preis von Spanien, Samstag, 16 Uhr.

Comeback von Mercedes? Die Silberpfeile wollen in Barcelona Ferrari und Red Bull herausfordern.

Mick Schumachers Haas fing im Training Feuer, ein Boxencrew-Mitglied kam sogar zu Fall. Das Qualifying in Barcelona im Live-Ticker.

Update vom 21. Mai, 14.30 Uhr: Charles Leclerc und Max Verstappen haben sich auch vor dem Qualifying der Formel 1 in Spanien ein enges Duell geliefert, Mercedes scheint sich indes allmählich in der Spitzengruppe zurückzumelden. WM-Spitzenreiter Leclerc im Ferrari gewann das dritte freie Training von Barcelona mit 1:19,772 Minuten, Weltmeister Verstappen im Red Bull lag auf seiner schnellsten Runde nur 72 Tausendstel zurück.

Innerhalb von nur zwei Zehnteln zur Spitze lag auch am Samstagmittag allerdings das Mercedes-Duo: Der junge George Russell war als Dritter erneut etwas schneller als Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Mercedes, bislang recht deutlich dritte Kraft, will mit einigen Updates in Barcelona die Wende schaffen.

Formel 1: Mick Schumachers Haas fängt Feuer – Boxencrew-Mitglied kommt zu Fall

Für Mick Schumacher endete die Session, bevor sie richtig begonnen hatte: Bei Temperaturen von 32 Grad steuerte der Haas-Pilot mit brennender Bremse die Box an, das Feuer musste gelöscht werden, die Arbeiten am Auto konnten bis zum Ende des Trainings nicht abgeschlossen werden.

Bei Schumachers Ankunft vor der Box kam zudem ein Mitglied der Boxencrew zu Fall, der Mann blieb aber offenbar unverletzt. Unmittelbar vor dem Qualifying (16.00 Uhr/Sky) war die verpasste Session ein Rückschlag für Schumacher.

Mick Schumachers Bremse fing im Training von Barcelona Feuer und musste gelöscht werden. © Florent Gooden/Imago

Sebastian Vettel schloss das Training lediglich als Zwölfter ab, auch der komplett überarbeitete Aston Martin brachte damit zunächst keine echte Verbesserung. Das Auto steht an diesem Wochenende dennoch im Fokus: Wegen der großen Ähnlichkeit zum RB18 wurde Vettels Team von Red Bull offensiv des Datendiebstahls bezichtigt. Die FIA allerdings schloss eine Untersuchung ab und sprach Aston Martin von dem Verdacht frei.

Formel 1: Qualifying in Barcelona im Live-Ticker – Kopiervorwurf gegen Vettel-Team

Barcelona – In der Formel 1 geht es an diesem Wochenende mit dem Grand Prix von Spanien weiter. Vor dem Rennen am Sonntag steht in Barcelona das Qualifying auf dem Programm (Samstag, 16 Uhr, hier im Live-Ticker). Mercedes mischt plötzlich wieder um die vorderen Plätze mit und Aston Martin um Sebastian Vettel muss sich des Datendiebstahls bezichtigen lassen.

Formel 1: Qualifying in Barcelona im Live-Ticker – Mercedes greift Ferrari und Red Bull an

Wie in jedem Jahr hatten die Teams vor dem Großen Preis von Spanien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) zahlreiche neue Teile an ihre Autos gebaut, nach fünf Saisonrennen ist die Zeit der Updates gekommen. Ferrari hat dabei offenbar nichts falsch gemacht, auch für Weltmeister Max Verstappen und Red Bull war der Auftakt kein Grund zur Sorge: Drei Zehntel Rückstand auf Charles Leclerc an einem Freitag sind noch nicht allzu aussagekräftig.

Zwischen den Rivalen allerdings sorgte Mercedes für Aufsehen. „Wir werden an diesem Wochenende sehen, ob wir auf dem richtigen Weg sind“, hatte Lewis Hamilton vor dem Training gesagt. Am Ende des Tages standen die Plätze zwei und drei für George Russell und den Rekordweltmeister auf dem Tableau. Russell hatte nur eine gute Zehntelsekunde Rückstand. Es war ein bemerkenswert guter Tag für die Silberpfeile, die bislang ziemlich deutlich nur dritte Kraft waren.

Als Fünfter schloss Verstappen das Training ab. Der Niederländer hat drei von bislang fünf Saisonrennen gewonnen, zuletzt zwei in Folge. Da er allerdings auch zweimal mit technischen Problemen ausschied, führt Leclerc in der Fahrerwertung noch recht deutlich (104 zu 85 Punkte).

Formel 1: Qualifying in Barcelona im Live-Ticker – Kopiervorwurf gegen Vettel-Team

Sebastian Vettel holte im runderneuerten Aston Martin einen ermutigenden achten Platz. Allerdings ähneln die Seitenkästen des grünen Autos sehr denen des Red Bulls, und das löste Diskussionen aus. Verstappens Team warf Aston Martin gar Datenklau vor.

Sebastian Vettel und sein Team Aston Martin müssen sich Datenklau von Red Bull vorwerfen lassen. © Carl Bingham/Imago

„Man muss jetzt klären, wie es zu dieser unglaublichen Kopie gekommen ist“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky: „Man muss dabei berücksichtigen, dass sieben Leute von uns abgeworben wurden und dass unser Chefaerodynamiker mit einem unverhältnismäßig hohen Entgelt zu Aston Martin gezogen wurde.“

Formel 1: Qualifying in Barcelona im Live-Ticker – Red Bull wittert Datenklau von Aston Martin

Zudem gebe es sogar „Evidenzen, dass Daten heruntergeladen wurden“, sagte Marko, und deutete damit an, dass die Ex-Mitarbeiter geistiges Eigentum von Red Bull zur Konkurrenz mitgenommen haben. Der Automobil-Weltverband hat eine Untersuchung allerdings schon abgeschlossen und bescheinigte Aston Martin, keinen Regelverstoß begangen zu haben. Das Thema scheint aber noch nicht abgeschlossen.

Auch für Mick Schumacher brachte der Freitag mit Rang zehn einen ordentlichen Auftakt. Dessen Haas-Rennstall verzichtet in Spanien im Gegensatz zur Konkurrenz auf neue Teile am Auto. Verfolgen Sie das Qualifying in Barcelona am Samstag, um 16 Uhr hier im Live-Ticker. (ck/sid)