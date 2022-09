Formel 1 in Zandvoort: Was machen die deutschen Fahrer?

Formel-1-Qualifying: Verstappen-Pole bei Bengalo-Wahnsinn in Zandvoort

Von: Alexander Kaindl

Die Stimmung in Zandvoort ist auch dieses Jahr ausgelassen. Da gehören Bengalos dazu - eine Fackel landete aber auf der Strecke, weswegen das Qualifying unterbrochen werden musste. © ANP / Imago

Die Formel 1 ist am Wochenende zu Gast in Zandvoort. Wer setzt sich im Qualifying durch? Der Live-Ticker mit den Highlights zum Nachlesen.

16.06 Uhr: Pole für Verstappen! Der Niederländer packt es auf den letzten Drücker tatsächlich, die Fans eskalieren! Perez hat es dagegen erwischt, sein Red Bull steht neben der Strecke, es gibt Gelbe Flaggen.

Leclerc und Sainz folgen auf zwei und drei, Mick Schumacher startet morgen von Platz acht! Super Leistung vom Haas-Piloten.

Formel 1: Das Qualifying von Zandvoort

1 Verstappen 2 Leclerc 3 Sainz 4 Hamilton 5 Perez 6 Russell 7 Norris 8 Schumacher 9 Tsunoda 10 Stroll 11 Gasly 12 Ocon 13 Alonso 14 Zhou 15 Albon 16 Bottas 17 Ricciardo 18 Magnussen 19 Vettel 20 Latifi

16.04 Uhr: Wahnsinn! Schon wieder Bengalo-Alarm! Es gab Gelbe Flaggen, zum Glück rollte die Fackel dann selbst vom Asphalt.

16.03 Uhr: Die letzten Minuten laufen. Aktueller Stand: Leclerc, Verstappen, Hamilton, Sainz, Perez, Russell, Norris, Tsunoda, Schumacher, Stroll. Wir freuen uns auf die letzten schnellen Runden.

Schumacher schafft es in Q3

15.50 Uhr: Starke Leistung von Schumacher! Mick ist in Q3, ein sehr schönes Ergebnis für den Haas-Piloten.

15.46 Uhr: Sainz vor Verstappen! Starke Runde des Ferrari-Piloten. Was wird aus Mick? Aktuell ist er auf Neun.

15.43 Uhr: Der Bengalo-Übeltäter wurde übrigens ausfindig gemacht. Für ihn dürfte das Rennwochenende vorzeitig beendet sein.

15.40 Uhr: Mick Schumacher ist aktuell auf dem letzten Platz, er muss in den verbleibenden sechs Minuten hier noch eine gute Zeit setzen, wenn er dabei bleiben möchte. Verstappen führt vor Hamilton und Perez.

15.31 Uhr: Restart - es geht weiter in Zandvoort.

Formel 1: Qualifying jetzt live – irrer Bengalo-Vorfall in Zandvoort

15.27 Uhr: Ohje, Rote Flaggen! Warum? Ein Bengalo liegt auf der Strecke! Unglaublich. Die Zeit ist angehalten, Alex Albon war als einziger draußen und muss nun zurück in die Box. In Zandvoort, beim Verstappen-Heimspiel in den Niederlanden, ist die Stimmung natürlich immer besonders ausgelassen. Bengalische Feuer haben auf dem Asphalt aber nicht verloren.

15.20 Uhr: Latifi, Vettel, Ricciardo, Magnussen und Bottas sind raus. Wir melden uns gleich mit Q2 zurück. Max Verstappen lieferte die Bestzeit im ersten Teil der Quali.

Formel 1: Vettel-Patzer in vorletzter Qualifying-Kurve

15.18 Uhr: Probleme bei Vettel! Der Aston-Martin-Pilot war vielversprechend unterwegs, aber dann gibt es in der vorletzten Kurve den Ausrutscher. Das bedeutet: Vettel ist raus! Bitterer Nachmittag für den Vierfach-Champion. Besser läuft es bei Mick Schumacher. Aktuell wäre er für Q2 qualifiziert. Aber es kommen noch ein paar Fahrer.

15.14 Uhr: Gleich ist das Q1 hier Geschichte. Und für die deutschen Fahrer sieht es gar nicht gut aus. Sowohl Sebastian Vettel als auch Mick Schumacher wären aktuell raus. Verstappens Bestzeit hat noch Bestand, Leclerc, Russell, Hamilton und Perez liegen hinter ihm.

15.08 Uhr: Die ersten Zeiten sind gesetzt, Q1 läuft noch knapp zehn Minuten. Max Verstappen setzt in seinem Red Bull das erste Ausrufezeichen, fährt mit 1:11.317 Minuten momentan die beste Zeit.

Update vom 3. September, 15.00 Uhr: Los geht‘s hier in den Niederlanden! Das Qualifying von Zandvoort steht an.

Formel 1: Großer Preis der Niederlande - Leclerc im dritten freien Training vorne

Erstmeldung vom 3. September, 14.14 Uhr: Zandvoort - Max Verstappen und Red Bull kommen beim Großen Preis der Niederlande langsam in Schwung, auf eine weitere Machtdemonstration beim Heimspiel des Weltmeisters deutet bislang aber nichts hin. In der Generalprobe zum Qualifying war wie schon am Freitag Charles Leclerc schnellster Mann im Feld, Verstappen lag als Dritter immerhin nur noch anderthalb Zehntelsekunden hinter dem Ferrari-Piloten.

Schneller war noch George Russell im Mercedes, dem nur sechs Hundertstel auf Leclerc fehlten. Auch die Plätze vier bis sechs gingen durch Carlos Sainz (Ferrari/+0,3), Lewis Hamilton (Mercedes/+0,5) und Sergio Perez (+0,5) an die Top-Rennställe, es deutet sich im Qualifying am Samstagnachmittag (15.00 Uhr/RTL und Sky) ein Dreikampf um die besten Startplätze an.



Formel 1 in Zandvoort: Was machen die deutschen Fahrer?

Sebastian Vettel (+0,8) kam im Aston Martin als Achter ordentlich ins Wochenende, auch Mick Schumacher bewegte sich als Neunter (+0,9) in den Top 10. Der Deutsche war dabei erneut schneller als sein Teamkollege Kevin Magnussen (11.) und sendete damit ein wichtiges Zeichen: Schumacher ist bei Haas noch ohne Vertrag für 2023, er fährt aktuell um seine Zukunft in der Formel 1.

Verstappen hat die vergangenen drei Rennen gewonnen, zu seinem Heimspiel in Zandvoort reiste er daher eigentlich als klarer Favorit. Im WM-Klassement liegt er als Spitzenreiter 93 Punkte vor Teamkollege Perez, erster "echter" Verfolger ist Leclerc mit schon 98 Punkten Rückstand. (akl)