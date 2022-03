Schumacher-Watschn für Stroll und Aston Martin: „Lance, such Dir ein anderes Hobby“

Petrolgrüne Gurke: der Aston Martin und Lance Stroll enttäuschten beim ersten WM-Lauf in Bahrain auf ganzer Linie. © Zak Mauger/imago

Beim Start in die Formel-1-Saison in Bahrain blamierte sich das Vettel-Team Aston Martin. TV-Experte Ralf Schumacher nimmt in seiner Kritik kein Blatt vor den Mund.

München - Sky Deutschland ist einer der Gewinner des ersten Formel-1-Rennens in Bahrain. In der Spitze sahen 1,28 Millionen zu – das ist neuer Rekord für den Pay-TV-Sender. Das liegt nicht nur, aber auch an ihrem Vorzeige-Experten Ralf Schumacher (46).

Der ehemalige Formel-1-Pilot (sechs Siege) zeigt immer klare Kante. Er ist deshalb auch begehrter Gast bei anderen Motorsportsendungen. So zerlegte er am vergangenen Sonntag im AvD Motor & Sport Magazin auf Sport1 das Team von Sebastian Vettel in seine Bestandteile.

Formel 1: Ralf Schumacher mit harter Kritik an Aston Martin

Das Aston-Martin-Team des kanadischen Milliardärs Lawrence Stroll blamierte sich beim Auftaktrennen in Bahrain. Die nackten Zahlen: Platz 17 für den coronapositiv getesteten Vettel-Ersatzmann Nico Hülkenberg und Platz 19 für seinen Teamkollegen Lance Stroll im Qualifying. Im Rennen profitierte Aston Martin vom Red Bull-Doppelausfall an der Spitze. Stroll wurde 14., Hülkenberg landete auf Rang 17. Ganz hinten und überrundet.

Schumacher über das Desaster: „Das Auto ist – so hört man – eine Katastrophe. Das muss alles können, was man nicht braucht. Und hinzukommt, dass scheinbar der Teambesitzer (Lawrence Stroll; d. Red.) mittlerweile auch mit in den Meetings sitzt und sich äußert, wie die Dinge zu laufen haben. Wenn das so ist, dann wird es wirklich sehr kompliziert.“



Der Ex-Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher auf der Kartbahn (Archivfoto aus dem Jahr 2018). © Rolf Vennenbernd

Aston Martin mit Problemen in der Formel 1: „Bulldozer-Methode“ schlägt fehl

Die Aussage zeigt: Hinter dem schlechten Auto steckt ein strukturelles Problem. Ein Grund, warum Teamchef Otmar Szafnauer Ende 2021 entnervt hingeschmissen hat. „Das Team hat den Faden verloren“, legt Motorsport-Legende Schumacher den Finger in die Wunde.

„Da wollte man zu schnell zu viel erreichen und das funktioniert in der Formel 1 einfach nicht. Man kann nicht einfach viele Leute und viel Geld nehmen, in einen Topf geben, kurz umrühren und dann kommt was Gutes raus. Das Team wollte da mit der Bulldozer-Methode rangehen und das hat schon damals bei Toyota nicht funktioniert.“ Schumacher weiß, wovon er redet. Er war Fahrer, als die Japaner mit 400 Millionen Dollar das höchste Budget der Formel 1 hatten – aber nicht ein Sieg dabei raussprang.

Ralf Schumacher kritisiert Lance Stroll: „Langsam mal nach einem anderen Hobby umschauen“

Auch Lance Stroll, Vettels Teamkollege und Sohn des Teambesitzers, bekommt sein Fett ab. „Lance sollte sich langsam mal nach einem anderen Hobby umschauen.“ Hintergrund: Vettel-Ersatzmann Hülkenberg fuhr über ein Jahr lang kein Formel-1-Auto und war im Qualifying trotzdem vier Zehntel schneller als der Sohn des Teambesitzers.

