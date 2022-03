Große Rauchwolke nahe Formel-1-Strecke: Anschlag in Saudi-Arabien? Rennabsage möglich

Von: Marc Dimitriu

Explosion nahe der Rennstrecke der Formel 1. © IMAGO/HOCH ZWEI , Screenshot Twitter/Matthijs Bohn

In der Nähe der Formel-1-Strecke in Saudi-Arabien, wo am Sonntag das Rennen stattfinden soll, gab es vermutlich einen Anschalg der Huthi-Rebellen. Eine riesige Rauchwolke schwebte neben der Rennstrecke.

Jeddah - Eine große Rauchwolke schwebt nach einer Explosion über der saudi-arabischen Stadt Jeddah. Auch von der Formel-1*-Strecke ist sie zu sehen, berichtet die Bild. Medienberichten zufolge sollen Anhänger der Huthi-Rebellen aus dem Jemen Gebäude des Öl-Giganten „Aramco“ zerstört haben. Offenbar wird der Flugverkehr um die Stadt umgeleitet. Die Explosion soll laut der englischen The Sun etwa 19 Kilometer von der Strecke entfernt gewesen sein.

Formel 1: Explosion nahe Rennstrecke - Betrieb geht vorerst weiter - Renn-Absage möglich

An der Rennstrecke ging aber wohl alles seinen gewohnten Ablauf. Nach dem Training der Formel-1-Piloten waren die Formel-2-Autos auf der Strecke. Auch im Fahrerlager gingen die Mitarbeiter laut Bild ihren gewohnten Aufgaben nach. Nur der Geruch von verbanntem Benzin hinge in der Luft.

Ob der Betrieb doch noch eingestellt werden muss, ist noch offen. Die Verantwortlichen würden die Situation beobachten. Laut The Sun könnte das Rennen am Sonntag aber aus Angst vor weiteren Anschlägen abgesagt werden.