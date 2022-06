Perez feiert – Schumacher nach Crash ordentlich unter Druck

Von: Klaus Heydenreich

Beim Großen Preis von Monaco war einiges geboten. Jetzt gilt es das Wochenende aufzuarbeiten - ob als glänzender Sieger Perez oder gebeutelter Schumacher nach dem Crash.

Monaco - Leichte Gliederschmerzen und Unbehagen – die Diagnose traf nach den Monaco-Tagen auf weite Teile des Formel-1-Feldes zu. Aus unterschiedlichen Gründen. Und wer einen kleinen Kater hatte, der konnte sich zum glücklichen Teil des Feldes zählen, dann handelt es sich wenigstens um die Nachwehen einer Siegerfeier. Wie bei Sergio Perez (32), der fürs Red-Bull-Team den Sprung in den Swimmingpool absolvierte. „Von einem Sieg hier träumst du schon als Kind“, jubelte der Mexikaner. „Ein unfassbarer Tag.“

Formel 1: Leclerc wütend auf sein Team

Bei Ferrari dagegen packten sie statt der Champagnerflaschen das Kriegsbeil aus. Ein Protest gegen Max Verstappen (24) und Perez wegen einer falschen Boxenausfahrt wurde zwar abgeschmettert, aber das Zeichen ist deutlich: In der WM wird ab sofort mit härteren Bandagen gekämpft, die neun WM-Punkte Rückstand von Charles Leclerc (24) auf Verstappen tun richtig weh – zumal sich Ferrari selbst um den Sieg gebracht hatte mit einer vermurksten Taktik. „Das können wir nicht machen, das ist entsetzlich“, schimpfte Leclerc, nachdem er in der Box zu lange auf den Reifenwechsel warten musste. Und mit „wir“ war er noch höflich – er meinte natürlich vor allem das Team…

Formel 1: Mick Schumacher bekommt teamintern Druck

Am schlechtesten aber dürfte es dieser Tage Mick Schumacher (23) gehen. Von leichten Gliederschmerzen nach seinem heftigen Crash berichtete er nur – aber Kopfschmerzen dürfte ihm seine bedenkliche Schrottbilanz verursachen, teamintern wird es nun etwas ungemütlicher werden. Statt im erstarkten Haas in seiner zweiten Saison in die WM-Punkte zu rasen, zerlegte er beim siebten Rennen schon zum zweiten Mal in diesem Jahr seinen Dienstwagen komplett. Und Schuld daran war nur er selbst.

Mick Schumacher nach seinem Crash in Monaco. © LOIC VENANCE / AFP

„Die Saison ist noch lang, das Blatt kann sich wenden“, beteuerte Mick zwar. Aber im Team steigt der Druck, auch weil der Crash ein tiefes Loch ins knappe Budget reißt. „Es ist nicht besonders zufriedenstellend, wieder einen schweren Unfall zu haben“, sagte Teamchef Günther Steiner. In zwei Wochen steigt das Rennen in Baku. Mal sehen, wer es als Therapie nutzen kann.