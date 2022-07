Formel 1 in Sotschi: Großer Preis von Russland vorerst ausgesetzt

Das Sochi Autodrom 2016 beim Großen Preis von Russland © Srdjan Suki / dpa

Das Sochi Autodrom, das zu Beginn den Namen Sochi International Street Circuit trug, liegt inmitten der Anlage der Olympischen Winterspiele 2014.

Sotschi ‒ Am 12. Oktober 2014 fand erstmalig der Grand Prix von Russland im Sochi Autodrom, zuvor auch als Sochi International Street Circuit bekannt, statt. Ursprünglich war eine andere Rennstrecke für die Formel 1 in der Nähe von Moskau geplant, die aus finanziellen Gründen nicht realisiert wurde. Weil 2014 ebenfalls die Olympischen Winterspiele in Sotschi stattfanden, wurden spekuliert, dass die Premiere auf 2015 verschoben wird. Noch vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele im Dezember 2013 war die Rennstrecke Sochi Autodrom bereits zu über 90 Prozent fertiggestellt.

Im Anschluss an die Spiele wurde die Strecke fertiggestellt, am 19. August von der FIA abgenommen und gleichzeitig die Streckenlizenz vergeben. Ein erster Vertrag lief bis 2020. Das Rennen im Jahr 2022 wurde aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine abgesagt und aus dem Rennkalender 2022 gestrichen.

Der deutsche Bauingenieur Hermann Tilke war für die Entwicklung des Sochi International Street Circuit verantwortlich. Er entwarf bereits zahlreiche Rennstrecken der Formel 1, allerdings erfuhren seine Streckendesigns vielfach Kritik. Die Strecken seien langweilig und außerdem habe er legendäre Strecken verunstaltet, warfen ihm Experten vor. Die einzelnen Rennstrecken seien zudem lediglich Kopien voneinander und in ihrer Anordnung ähnlich.

Formel 1: Die Rennstrecke des Sochi Autodroms

Der Bau des Sochi Autodroms war ursprünglich mit Ausgaben in Höhe von 142 Millionen Euro geplant, kostete letztlich aber 260 Millionen Euro. Die Rennstrecke gilt als Prestigeobjekt des russischen Präsidenten Wladimir Putin und stand in der westlichen Welt aufgrund der hohen Kosten stark in der Kritik. Formel-1-Manager Bernie Ecclestone war indes Initiator des Sochi International Street Circuit.

Der Kurs ist in den Olympiapark eingebettet und besitzt eine Streckenlänge von 5,848 Kilometern. Er gehört damit zu den längsten Rennstrecken der Formel 1. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 230 Kilometern ist der Sochi International Street Circuit eine der am schnellsten befahrenen Rennstrecken im Motorsport. Der Formel-1-Kurs beinhaltet zwölf Rechtskurven und sechs Linkskurven und führt zwischen den Eisstadien und ehemaligen Olympiahallen der Olympischen Winterspiele 2014 hindurch.

Die Grand Prix-Premiere war ein großer Erfolg, zu dem unter anderem die hohen Zuschauerzahlen beitrugen. Obwohl zu der Jahreszeit mit unbeständigem Wetter zu rechnen war, herrschte zum Zeitpunkt des Rennes bestes Wetter.