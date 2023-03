„Dann wird es so richtig absurd“: Pressestimmen zur Formel 1 in Saudi-Arabien

Der Große Preis von Saudi-Arabien in Jeddah brachte den nächsten Doppelsieg für Red Bull – und ein Chaos um Fernando Alonso. Die Pressestimmen.

Jeddah – Der Mexikaner Sergio Perez hat in Saudi-Arabien seinen ersten Formel-1-Saisonsieg eingefahren. Der 33-Jährige steuerte seinen Red Bull am Sonntag in Jeddah vor seinem Teamkollegen Max Verstappen ins Ziel. Eine nachträgliche Strafe gegen den drittplatzierten Spanier Fernando Alonso wurde wieder zurückgenommen.

Dazu schreibt die internationale Presse:

Formel 1 in Saudi-Arabien: Pressestimmen aus Großbritannien

The Sun: „Spätes Formel-1-Drama, als Fernando Alonso von seinem Podiumsplatz degradiert wird, bevor er dramatisch wieder eingesetzt wird.“

Daily Mail: „Fernando Alonso schimpft auf die Fia, nachdem ihm der dritte Platz weggenommen worden war - nur um seinen Platz drei Stunden später nach einer Überprüfung wiederzubekommen.“

The Guardian: „Nach zwei Rennen in der neuen Formel-Eins-Saison addieren sich die Zahlen schon zu einem Vorzeichen für das, was kommen wird. Mit Platz eins und zwei in der ersten Runde in Bahrain wiederholte Red Bull die Heldentat noch einmal beim Großen Preis von Saudi-Arabien.“

The Telegraph: „Ein anderes Rennen, ein anderes mit Red Bull als Erster und Zweiter. Es verspricht, ein vertrautes Muster in dieser Saison zu werden.“

Red-Bull-Pilot Sergio Perez entschied den Großen Preis von Saudi-Arabien für sich. © Luca Bruno/dpa

Formel 1 in Saudi-Arabien: Pressestimmen aus Spanien

Marca: „Checo Pérez hat einen majestätischen Sieg beim Großen Preis von Arabien errungen, indem er die Angriffe eines entfesselten Verstappen abwehrte, für ein neues Doppel von Red Bull im zweiten Rennen 2023.“

Mundo Deportivo: „Die Fia macht einen Rückzieher, und sie geben Alonso das Podium in Dschidda zurück.“

Formel 1 in Saudi-Arabien: Pressestimmen aus Italien

Corriere dello Sport: „Ein Doppel für Red Bull, Ferrari weit weg von den Vordersten.“

Gazzetta dello Sport: „Alonso Dritter, dann Vierter, dann noch einmal Dritter - was für ein Chaos!“

Tuttosport: „Ferrari, Leclercs Enttäuschung in Arabien.“

Formel 1 in Saudi-Arabien: Pressestimmen aus Frankreich

L‘Équipe: „Ferrari widersteht Verstappen, Ferrari abgehängt.“

Formel 1 in Saudi-Arabien: Pressestimmen aus Österreich

Kronen Zeitung: „Stewards völlig verwirrt - Regel-Chaos! Alonso erhält dritten Platz zurück.“

Kurier: „Chaos in der Formel 1: Alonso bekommt Platz drei wieder zurück.“

Formel 1 in Saudi-Arabien: Pressestimmen aus der Schweiz

Blick: „Völliger Irrsinn beim Saudi-GP: Alonso bekommt nach Podest-Klau Platz 3 zurück“

Tages-Anzeiger: „Chaos beim GP von Saudi-Arabien: Alonso feiert, wird bestraft - dann wird es so richtig absurd.“ (dpa)