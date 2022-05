Steiner über Schumacher-Crash in Saudi-Arabien: „So einen Unfall willst du nicht noch mal haben“

Haas-Teamchef im Interview: Steiner packt über Schumacher und Magnussen aus

Haas-Teamchef Günther Steiner (2 v.l.) feiert gemeinsam mit dem ganzen Team den fünften Platz von Kevin Magnussen (3 v.l.) beim Großen Preis von Bahrain. © Zak Mauger/imago-images

Nach einer Saison zum Vergessen will das Haas-Team in der Formel 1 wieder um Punkte kämpfen. Teamchef Günther Steiner spricht im tz-Interview über Mick Schumacher und Kevin Magnussen.

Miami - Die Formel 1 feiert am Wochenende ihr Debüt in Miami. Für das Haas-Team von Mick Schumacher ist das Rennen im Sunshine State wegen des US-Sponsors ein Heimspiel. Das tz-Interview mit Teamchef Günther Steiner (57).

Herr Steiner, wie fällt vor dem fünften Rennen Ihr Fazit für die neue Fahrerpaarung aus – mit dem erfahrenen Kevin Magnussen und dem Lehrling Mick Schumacher?

Günther Steiner: Gut! Ich bin zufrieden. Auch wie die beiden Jungs zusammenarbeiten. Es ist auch für Mick gut, Kevin im Team zu haben. Er hat jetzt eine Referenz, er kann an den Daten ablesen, was der andere macht. Es hilft Mick sehr. Man muss mit ihm ein wenig Geduld haben. Das Auto ist jetzt gut, jetzt muss man dann sehen, wo seine Reise hingeht.

Was heißt das genau? Wie kann ein Fahrer von seinem Teamkollegen lernen?

Durch studieren der Telemetriedaten. Du siehst quasi alles. Wo er bremst, wo er Gas gibt usw. Bei der Fahrzeugabstimmung ebenfalls. Wenn du deinem Kollegen vertraust, hörst du ihm zu. Wie stimmt er das Auto ab, wie geht er mit dem Auto um? Das alles hilft bei der Entwicklung eines jungen Fahrers weiter. Wenn du keine Referenz hast, kannst du dir das auch irgendwann selbst erarbeiten. Aber es dauert. Wenn du aber neben dir einen erfahrenen Professor sitzen hast, ist es einfacher und geht auch viel schneller. Das hat er, glaube ich, in der letzten Saison vermisst.

Formel 1: Haas-Teamchef Steiner über Schumacher - in diesen Bereichen kann er von Magnussen lernen

Wie willig ist Magnussen denn, den Fahrlehrer zu spielen?

Sehr offen. Es ist bemerkenswert. Er hat keinerlei Probleme damit. Kevin ist ja auch mit seinen 29 Jahren noch relativ jung, aber er hat ein erstaunliches Selbstbewusstsein. Er sagt sich, wenn Mick besser wird, ist das ja auch gut für das Team.





In welchen Bereichen kann denn Mick vom Teamkollegen noch am meisten lernen?

Er muss sich daran gewöhnen, dass er jetzt im Mittelfeld kämpfen kann und nicht mehr darum, wer Letzter wird: er oder sein Teamkollege. Jetzt kämpft er um Punkte nicht nur mit Leuten, die das gleiche Material haben wie er, sondern auch mit denen, die anderes haben. Diese Situation ist neu für ihn. Das dauert ein wenig, weil letztes Jahr hatte er nie die Gelegenheit dazu.

Steiner über Schumacher-Crash in Saudi-Arabien: „So einen Unfall willst du nicht noch mal haben“

Aber bei seinem heftigen Unfall beim Qualifying in Saudi-Arabien fuhr er ja alleine, befand sich in keinem Duell…

Auch das gehört zum Lernprozess. Dass, wenn man zu viel will, am Ende weniger dabei herauskommt. So einen heftigen Unfall willst du nicht noch mal haben. Einmal hast du Glück und er geht glimpflich aus. Das Auto war total kaputt, aber wichtiger war, dass er unverletzt blieb. Aber wird das auch ein zweites Mal so sein? Die Kunst in der Formel 1 ist ja, das Limit zu finden. Nicht drunter zu bleiben, aber auch nicht drüber.

Ein anderes Thema: Dadurch, dass Haas so erfolgreich in die Saison gestartet ist, kommt schon Kritik von Konkurrenten auf, die behaupten, ihre Zusammenarbeit mit Ferrari wäre enger gewesen, als das Reglement erlaubt. Angeblich untersucht die Regelinstanz FIA das sogar.

Davon weiß ich nichts. Das kommt wieder nur von außen. Ich habe auch kein ­Schreiben von der FIA bekommen. Wir machen alles, was wir dürfen. Wir machen nichts Illegales, das steht fest.

Interview: Ralf Bach