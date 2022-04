Zoff mit Schumacher-Team: McLaren-Boss will Formel 1 radikal verändern - und fängt sich Haas-Konter

Von: Michael Haug

Teilen

McLaren-Boss Andreas Seidl kritisiert Mick Schumachers Rennstall Haas scharf. Er fordert radikale Veränderungen. Haas-Teamchef Günther Steiner antwortet offensiv.

Imola - Haas ist bis dato die Überraschung schlechthin in der diesjährigen Formel 1. In der letzten Saison fuhren Mick Schumacher und Nikita Mazepin dem Feld weit hinterher. In diesem Jahr ist alles anders. Die Mannschaft von Teamchef Günther Steiner mischt voll mit, Kevin Magnussen ist mit zwölf Punkten aktuell Neunter der Formel-1-Fahrerwertung.

Schumacher-Team auf einmal konkurrenzfähig: Was sind die Gründe?

Haas arbeitet eng mit Ferrari zusammen. Das US-amerikanische Team erhielt von Ferrari Personal und Teile. So hat die Scuderia eigens Simone Resta abgestellt, um Haas zu helfen. Haas nutzt das Reglement voll aus. Das neue „Sharing-Modell“ ermöglicht deutlich mehr Zusammenarbeit. Große Mannschaften mussten zudem durch das neue Reglement Personal entlassen. Red Bull-Teamchef Christian Horner spricht von knapp 100 Mitarbeitern, die sein Team aufgrund der Gehaltsobergrenze abgeben musste.

Radikale Reformen: Was würde McLaren-Chef Andreas Seidl verändern?

Alle Teams sollen ihre Teile zu hundert Prozent selber entwickeln, dafür spricht sich nun McLaren-Boss Seidl aus. Die Power-Unit und interne Getriebekomponenten wären die einzigen Ausnahmen. „Für uns ist klar, dass die Formel 1 eine Meisterschaft von zehn - oder elf oder zwölf - Konstrukteuren sein sollte. Das bedeutet, dass es keine Übertragung von geistigem Eigentum geben sollte, das mit der Kernleistung zusammenhängt“, erklärt Seidl.

McLaren-Teamchef Andreas Seidl (l.) und Haas-Teamchef Günther Steiner (r.) sind nicht einer Meinung © HOCH ZWEI via www.imago-images.de

Haas-Teamchef Günther Steiner antwortet offensiv. „Zum Glück führt Andreas die FIA nicht an“, meint der Südtiroler. „Manche Leute denken, dass sie alles verändern können, indem sie nur den Mund aufmachen. Aber das wird nicht passieren,“ stichelt Steiner, für den die neuen Regeln die Erwartungen übertroffen haben.

Formel 1: Braucht jedes Team bald einen eigenen Windkanal?

McLaren Teamchef Seidl würde noch einen Schritt weitergehen und auch das Windkanal-Sharing verbieten. „Denn sobald man das erlaubt, wird es auch Übertragung von geistigem Eigentum auf das andere Auto geben“, glaubt der 46-Jährige. „Es macht B-Teams über-konkurrenzfähig im Vergleich zu Teams wie uns, und gleichzeitig profitieren auch die A-Teams, was für uns noch besorgniserregender ist“, ergänzt Seidl.

Für Alpha-Tauri Teamchef Franz Tost ist ein Verzicht auf Windkanal-Sharing dagegen „absolute Geldverschwendung“ und „würde nicht zum Thema Nachhaltigkeit passen.“ Sein Team teilt sich einen Windkanal mit Red Bull Racing.

McLarens Chef Seidl befindet sich bereits im „Dialog mit der Formel 1, der FIA und einigen Teams“. Schließlich müsse in den nächsten Jahren einiges korrigiert werden.