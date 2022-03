Vettel bald wieder ein Sieg-Kandidat in der Formel 1? „Realistisch ist das nicht“

Sebastian Vettel wurde vor dem Saisonstart der Formel 1 positiv auf das Coronavirus getestet. Trotzdem hat er große Ziele. © Antonin Vincent/imago-images

Sebastian Vettel muss eine Runde aussetzen: Vor dem Saisonstart der Formel 1 hat er sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie es nun weitergeht, verrät er im Interview.

Sebastian Vettel (34) ist raus: Der Ex-Weltmeister ist unmittelbar vor dem Saisonstart der Formel 1 positiv auf Corona getestet worden und verpasst deshalb den Auftakt in Bahrain. Sein Cockpit bei Aston Martin übernimmt am Sonntag (16.00 Uhr, Sky) der deutsche Routinier Nico Hülkenberg. Wie es Vettel geht, was ihn sonst beschäftigt – das tz-Interview!

Herr Vettel, wie fühlen Sie sich nach dem positiven Test?

Vettel: Es ist, wie es ist. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich stehe mit den Ingenieuren in Kontakt und helfe von zu Hause aus, so gut es geht. Ich drücke dem Team und Nico die Daumen. Die Freude auf das erste Rennen ist trotzdem da. Auch wegen der Ungewissheit, wo man steht.

Ehe wir zur sportlichen Perspektive kommen: Wie sehr belastet Sie der Krieg in der Ukraine? In Bahrain haben Sie mit ihrem Helmdesign ein klares Statement gegen Krieg abgegeben.

Vettel: Natürlich belastet das einen. Muss es auch. Jeden Morgen wacht man mit neuen Horrormeldungen auf und fasst sich an den Kopf. Jeder Krieg ist einer zu viel, aber ein Krieg mitten in Europa? Wer hätte sich das vor wenigen Monaten vorstellen können?

Sind Formel-1-Fahrer nicht eher bekannt dafür wegzuschauen und ihre Komfortzone lieber nicht zu verlassen?

Vettel: Das gilt nicht für mich. Schweigen hilft nicht. Sportstars haben Verantwortung, was ihre Vorbildfunktion betrifft. Also muss man sich dieser Verantwortung auch stellen. Ich jedenfalls weiß, was ich tun muss.

Auch wenn es unbequem wird? Es kann doch nicht allen Entscheidungsträgern gefallen haben, wie Sie ständig für größere Nachhaltigkeit der Königsklasse plädieren.

Vettel: Ich bin jetzt in einem Alter, wo man Dinge klarer sieht. Wo man klarer sieht, wer man ist und was einem wichtig ist. Das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Wenn es jemanden nicht passt, was ich sage oder mache, kann der gerne zu mir kommen und darüber diskutieren. Wir leben zum Glück in einer Demokratie.

Formel 1: Vettel positiv getestet - Er blickt optimistisch auf neue Saison

Kommen wir zu Ihrem Job. Was kann man in dieser Saison von Ihnen erwarten?

Vettel: Grundsätzlich bin ich ganz zufrieden mit den Tests. Das Auto macht im Grunde, was ich will, und das ist schon mal positiv. Auch die Zuverlässigkeit stimmt. Das ist nicht unwichtig, wenn es ein extrem neues Reglement gibt. Doch wo wir genau stehen, kann ich noch nicht einschätzen. Wir sind in diesem Jahr bei den Tests wahrscheinlich einen etwas anderen Weg gegangen als die anderen Teams und haben erst mal nur nach uns geschaut. Genaues wissen wir erst beim ersten Qualifying, wenn alle die Hosen herunterlassen. Aber da sprechen wir ja auch nur vom ersten von 23 Rennen.

Soll heißen?

Vettel: Durch die neuen Regeln steht jedes Auto beim ersten Rennen erst am Anfang. Ziel muss es sein, das Auto konsequent weiterzuentwickeln und die Schwächen abzustellen, die man noch hat.

Kann man im positivsten Fall mit Siegen rechnen?

Vettel: Das hoffe ich natürlich, aber realistisch ist das nicht. Man muss ja sehen, wo wir herkommen. Die neue Teamstruktur ist langfristig angelegt und zielt darauf, in zwei oder drei Jahren um den Titel fahren zu können.

Sebastian Vettel sieht einer neuen Saison bei Aston Martin entgegen. © Antonin Vincent/imago-images

Sebastian Vettel: „Erfolg hat nicht nur mit Siegen zu tun“

Sie sind jetzt 34, wie lange wollen Sie noch fahren?

Vettel: So lange ich die Leidenschaft für meinen Job verspüre, so lange ich mich für das begeistern kann, was ich mache. Im Moment brenne ich noch wie immer.

Machen Sie Ihre Zukunft auch vom Erfolg abhängig?

Vettel: Etwas schon. Aber Erfolg hat nicht nur mit Siegen zu tun. Sondern ich muss Fortschritt erkennen, immer ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Erst wenn ich mir die Frage stellen muss, ob sich der ganze Aufwand noch lohnt, ob das Ganze noch Sinn für mich ergibt, denkt man übers Aufhören nach.

Sie sprachen am Anfang von der Verantwortung, die Sportstars haben. Was ist mit Ihrer Verantwortung gegenüber jungen Kollegen? Würden Sie einem Mick Schumacher auch noch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn er plötzlich ein direkter Konkurrent um Podiumsplätze ist?

Vettel: Ja. Mick ist ein toller Mensch, der viel Talent hat. Ich glaube nicht, dass er meinen Rat braucht, aber wenn er zu mir kommt, werde ich immer ein offenes Ohr für ihn haben. Bei allem Konkurrenzkampf: Es gibt Werte, die wichtiger sind im Leben.