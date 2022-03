Große Pläne! Neuer Teamchef von Aston Martin äußert sein Vorhaben mit Sebastian Vettel

Von: Antonio José Riether

Teilen

Letztes Jahr zeigte Sebastian Vettel bei Aston Martin schwankende Leistungen. Dennoch winkt ihm nun eine Vertragsverlängerung - wohl auch wegen eines alten Bekannten.

Warwickshire - Kurz nach seinem Aus bei Ferrari im Jahr 2020 fand Sebastian Vettel einen neuen Rennstall in de r Formel 1, so sollte er als vierfacher Weltmeister bei Aston Martin eine Entwicklung vorantreiben. Bei den Briten unterzeichnete er ein Arbeitspapier mit unbekannter Laufzeit und landete in seinem ersten Jahr immerhin auf Platz zwölf der Fahrerwertung. Nun heuerte bei Aston Martin ein neuer Teamchef an, weshalb Vettels Zukunft in der Formel 1 nun wieder zum Thema wird.

Formel 1: Neuer Teamchef von Aston Martin kennt Vettel noch aus dessen Anfangszeit

Nachdem Otmar Szafnauer seine Tätigkeit als Teamchef von Aston Martin beendete, um künftig für den Rennstall BWT Alpine F1 Team zu arbeiten, präsentierte das Team von Sebastian Vettel einen Nachfolger. Der Luxembuger Motorsport-Ingenieur und Manager Mike Krack wurde als neuer Teamchef verpflichtet. Er kennt die Königsklasse bereits aus seine Zeit beim Sauber F1 Team und war zuletzt für die Leitung der weltweiten Motorsporttätigkeiten von BMW verantwortlich. Bei Sauber arbeitete er 2006 und 2007 bereits mit dem damaligen Test- und Ersatzfahrer Vettel zusammen.

Sebastian Vettel

Geboren: 3. Juli 1987 (34 Jahre) in Heppenheim

Aktuelles Team: Aston Martin

Größte Erfolge: Formel-1-Weltmeister (2010, 2011, 2012, 2013)

Das Engagement von Krack könnte für Vettel nicht nur darum von Vorteil sein, wie erste Aussagen des 49-Jährigen verraten. Ihm sei bewusst, „dass Sebastian als viermaliger Weltmeister nicht 12. oder 15. sein will“, meinte er bei einer Medienrunde über Vettels Ambition in der Formel 1. „Wir müssen ihm ein konkurrenzfähiges Auto geben und das richtige Package“, so Krack. Solle man dies schaffen, „dann wird Seb bleiben wollen. Und andere Fahrer wollen zu uns kommen“, ist sich der neue Mann sicher. Vettel sei weiterhin „fahrerisch ein top Mann“.

Formel 1: Aston Martin will um den Titel fahren - Sebastian Vettel vor Verlängerung?

Vettel soll bei Aston Martin eine Ära prägen. Teambesitzer Lawrence Stroll, dessen Sohn Lance eines der Cockpits Formel 1-Rennstall besetzt, will das Team konkurrenzfähig machen, um in spätestens fünf Jahren selbst um den Titel in der Formel 1 mitfahren zu können. „Der Druck ist da. Wir wollen erfolgreich sein, wir müssen erfolgreich sein“, gab Krack die Marschroute seines Vorgesetzten wieder. Auch das neue Reglement könnte sich als Vorteil für Sebastian Vettel und den Rennstall erweisen, da „die Karten komplett neu gemischt“ werden.

Für Strolls Vorhaben braucht der Rennstall jedoch auch einen erfahrenen und titelerprobten Fahrer. Mike Krack hofft darum auf eine Vertragsverlängerung von Vettel über das Ende der bevorstehenden Formel-1-Saison hinaus. Bei seiner Unterschrift hatte sein Arbeitgeber keine Angaben zur Vertragsdauer gemacht, offenbar gilt der aktuelle Kontrakt des Heppenheimers also bis Ende 2023. Vettels Zukunft in der Formel 1 ist also vorerst gesichert. (ajr)