Nach Miami-Crash: Ralf Schumacher prophezeit Vettel „desaströses Wochenende“ in Barcelona

Von: Michael Haug

Ralf Schumacher glaubt nicht an ein erfolgreiches Wochenende von Sebastian Vettel in Barcelona. Neffe Mick Schumacher traut er dagegen Punkte zu.

Barcelona - Die Formel 1 feierte ihre Premiere in Miami. Für Mick Schumacher und Sebastian Vettel war es jedoch eine Premiere zum Vergessen. Ein Crash vier Runden vor Schluss beendete für beide ein bis dato ordentliches Rennen. Mick Schumachers Onkel Ralf Schumacher legte daraufhin den Finger in die Wunde. Er gab den beiden Deutschen jeweils eine Teilschuld am Unfall.

Mick Schumacher verpasste die große Chance auf seine ersten Punkte in der Königsklasse des Motorsports. Auch Aston-Martin-Pilot Vettel steht in dieser Saison erst bei vier Zählern. Ralf Schumacher bewertet nun die Aussichten für den anstehenden Großen Preis von Spanien in Barcelona. Alle Sendetermine der Formel-1-Saison 2022 findet ihr in unseren Sendeübersicht.

Formel 1: Worauf kommt es beim Großen Preis von Spanien in Barcelona an?

Das Rennen findet auf dem Circuit de Catalunya nördlich von Barcelona statt. Die Strecke wird oft für Testfahrten genutzt. Grund dafür ist die Mischung aus Kurven jeder Geschwindigkeit. „Wer in Barcelona schnell ist, der ist überall schnell“, hört man deshalb aus der Szene häufig.

Entscheidend dürfte das Qualifying am Samstag sein, laut formel1.de ist die Pole Position in Barcelona statistisch gesehen wichtiger als beim engen Stadtkurs in Monaco! Auch die Reifenabnutzung kann eine entscheidende Rolle spielen. Die Strecke gilt als windanfällig, was zu verstaubtem Asphalt führen kann.

Sebastian Vettel blieb beim Großen Preis von Miami glück- und punktelos. © IMAGO/Phil Duncan

Formel 1: Ralf Schumacher rechnet mit „desaströsem Wochenende“ für Sebastian Vettel

Was bedeutet das für die deutschen Fahrer? Für Sebastian Vettel nichts Gutes, behauptet Ralf Schumacher. „Für Sebastian Vettel wird es ein desaströses Wochenende werden, da bin ich mir ziemlich sicher“, sagte der 46-Jährige bei Sky. „Alle Schwächen werden in Barcelona aufgedeckt, es sei denn, er macht einen Regen-Tanz“, glaubt der sechsmalige Grand-Prix-Sieger in der Formel 1.

Aston Martin hatte zuletzt mit schwacher Pace bei trockenen Bedingungen zu kämpfen, allerdings soll es zum Rennen in Barcelona ein großes Update bei Aston Martin geben. Wegen Problemen mit der Lieferkette steht allerdings in den Sternen, ob wirklich beide Fahrer das Update mit dem schmaleren Heckflügel bekommen oder nur Vettels Teamkollege Lance Stroll.

Formel 1: Wie schätzt Ralf Schumacher die Chancen von Mick Schumacher in Barcelona ein?

„Was Mick betrifft, muss man abwarten, was der Haas jetzt wieder Neues zu bieten hat. Beim letzten Rennen hat er beinahe ein bisschen Pech gehabt, das war natürlich schade, was da passiert ist“, analysiert Ralf Schumacher die Situation seines Neffen. Wenn Haas das Niveau halten könne, dann kann Mick um die Punkte fahren, so die Einschätzung des Sky-Experten.

Mehrere Rennställe kündigten für Barcelona Upgrades an ihren Autos an. Haas zögert allerdings noch, worin Mick Schumacher aber keinen Nachteil sieht.