Formel 1: Sebastian Vettel setzt besonderes Zeichen gegen Ukraine-Krieg - weitere Fahrer folgen

Von: Florian Schimak

Sebastian Vettel (r.) startet mit einem besonderen Helm. © IMAGO / Nordphoto

Auch die Formel 1 ist vom Ukraine-Krieg betroffen. Sebastian Vettel hat nun bei Testfahrten in Bahrain gegen den Einmarsch Russlands protestiert.

München/Sakhir - Der Ukraine-Krieg betrifft auch die Formel 1. So hat beispielsweise der Haas-Rennstall von Mick Schumacher dessen russischen Fahrer Nikita Mazepin aussortiert und durch den Dänen Kevin Magnussen ersetzt. Nun haben die F1-Stars bei den Testfahrten in Bahrain nochmal ein weiteres Zeichen gesetzt.

18 der 20 Stammpiloten um Sebastian Vettel und Mick Schumacher versammelten sich auf der Zielgeraden der Rennstrecke in Sakhir vor einem Plakat mit der Aufschrift „No War“ (Kein Krieg). Davor hatten sie eine ukrainische Flagge gelegt. Alle Rennfahrer, unter ihnen auch Weltmeister Max Verstappen von Red Bull, trugen zudem weiße T-Shirts, auf denen ebenfalls „No War“ zu lesen war. Weltverbandschef Mohammed Ben Sulayem dankte den Piloten und der Fahrer-Gewerkschaft GPDA für die Aktion.

Formel 1: Sebastian Vettel setzt besonderes Zeichen gegen Ukraine-Krieg

In den sozialen Netzwerken posteten viele der Fahrer zu dem Foto noch kurze weitere Botschaften. So schrieb Mick Schumacher: „Ich stehe an der Seite des ukrainischen Volkes und aller anderen vom Krieg betroffenen Menschen“.

Vettel ging sogar nochmal eine Stufe weiter. Der 34-Jährige fuhr in seinem Aston Martin mit der ukrainischen Flagge auf seinem Helm, dazu war darauf auch eine Friedens-Taube und das „Peace-Zeichen“ lackiert, auch der Schriftzug „Kein Krieg“ sowie der Text von John Lennons legendärem Lied „Imagine“.

Formel 1: Neue Saison startet am 20. März in Bahrain

Schnellster bei den Testfahrten am Donnerstag war zunächst der Monegasse Charles Leclerc (1:34,531 Minuten) im Ferrari, die meisten Runden drehte Red-Bull-Pilot Sergio Perez (70). Die Formel 1 testet noch bis Samstag in Bahrain, ehe ebenfalls auf dem Wüstenkurs am 20. März die neue Saison beginnt. (smk/dpa/sid)