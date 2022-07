Silverstone-GP heute im Live-Ticker: Schumacher-Aufreger vor F1-Start

Von: Florian Schimak

Silverstone-GP heute im Live-Ticker: Schumacher-Aufreger vor Start © IMAGO / Motorsport Images

Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone steht an. Siegt Max Verstappen wieder? Für Mick Schumacher geht‘s schon fast um die Formel-1-Karriere. Das Rennen im Live-Ticker.

Update vom 03. Juli, 13.50 Uhr: Was macht das Wetter in Silverstone? Am Samstag hatte es geschüttet, wie aus Eimern. Und heute? Aktuell ist es bewölkt, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei knapp 20 Prozent. Allerdings hat das nichts zu heißen, denn der Start ist ja erst in mehr als zwei Stunden. Wir dürfen als gespannt sein, wie das Wetter um 16 Uhr aussieht.

Der Große Preis von Großbritannien im Live-Ticker - Die Startaufstellung der Formel 1

1. Sainz 2. Verstappen 3. Leclerc 4. Perez 5. Hamilton 6. Norris 7. Alonso 8. Russell 9. Zhou 10. Latifi 11. Gasly 12. Bottas 13. Tsunoda 14. Ricciardo 15. Ocon 16. Albon 17. Magnussen 18. Vettel 19. Schumacher 20. Stroll

Erstmeldung vom 04. Juli: München/Silverstone - Es ist angerichtet! Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone steht an - und er verspricht sehr spannend zu werden. Denn: Carlos Sainz steht erstmals in seiner Karriere in der Formel 1 auf der Pole Position. Zudem könnte das Wetter in England ungemütlich werden.

Bereits im Qualifying regnete es und das Wetter machte so Max Verstappen einen Strich durch die Pole-Rechnung. Der Weltmeister und aktuell WM-Führender startet von P2. Hinter ihm steht Charles Leclerc und macht das Ferrari-Sandwich perfekt. Nicht so gut lief es - abermals - für Mick Schumacher.

Mick Schumacher enttäuscht im F1-Qualifying - um Schumi Junior gibt‘s vor dem Start viel zu reden

Dem Haas-Piloten droht das Karriere-Aus, sollte er nicht bald einmal in die Punkte fahren. Oder etwa doch nicht? Schumacher ist nach Ansicht seines Teamchefs trotz der jüngsten Enttäuschungen und Kritik auf dem richtigen Weg. „Er hat sich deutlich verbessert. Er muss jetzt einfach über diese Hürde der ersten Punkte kommen. Er weiß, dass er es kann“, sagte Haas-Rennleiter Günther Steiner vor dem Grand Prix in Silverstone am Sonntag.

Video: Teil vergessen, Lenkung schief! Wer patzte bei Schumacher?

„Er muss nur etwas mehr Glück haben“, sagte Teamchef Steiner. Nach einigen Unfällen in den ersten Saisonrennen hatte der Italiener den Sohn von Michael Schumacher noch öffentlich angezählt. „Er hat in Montréal im Rennen gezeigt, dass er da ist. Er hat das Selbstbewusstsein. Er muss jetzt einfach die Punkte holen, um zu beweisen, dass es machbar ist“, sagte Steiner nun.

Für Schumacher geht es im zweiten Jahr in der Formel 1 auch um seine Zukunft. Sein Vertrag bei Haas endet nach dieser Saison. Für die Sommerpause im August werden erste Verhandlungen erwartet. (smk/dpa)