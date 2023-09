Formel 1 in Singapur: Sainz schwärmt von „unglaublichem Wochenende“ – Frust bei Hülkenberg

Von: Lena Hempler

Das Formel-1-Rennen in Singapur sorgte für einige Überraschungen: Ferrari siegt, ein Rookie in den Punkten und Verstappen nur auf P5.

Singapur – Ein Formel-1-Rennen, das es so lange nicht mehr gab. Kein Red Bull auf dem Podium und ein spannender Kampf um den Sieg.

Großer Preis von Singapur Streckenlänge: 5,063 km Rennlänge: 308,843 km in 61 Runden Rundenrekord: 1:41,905 (2018, Kevin Magnussen, Haas) Die meisten Siege: Sebastian Vettel (5)

Formel 1 in Singapur: Der zweite Sieg für Carlos Sainz beendet die Siegesserie von Red Bull

Das gesamte Wochenende in Singapur überraschte Formel-1-Fans weltweit. Red Bull hatte bei jedem Freien Training und beim Qualifying große Probleme. Am Ende reichte es zum Start des Rennens nur für P11 bei Max Verstappen und P13 bei Sergio Perez. Ausgerechnet Rookie Liam Lawson war schneller unterwegs als die beiden und startete von P10. Auch im Rennen sah es erst gar nicht gut für Verstappen und Perez aus. Am Ende sorgte ein virtuelles Safety-Car dann doch noch für Punkte.

Aber es ist das erste Mal in dieser Saison, dass kein Red Bull gewonnen hat und Max Verstappen nicht auf dem Podium stand – an der Fahrerwertung ändert das jedoch erstmal nicht viel. Er schaffte es zum Schluss nur noch auf P5. Carlos Sainz siegte dafür in Singapur und beendet damit die Dominanz von Red Bull. Für den Spanier ist es der zweite Sieg überhaupt. „Ein unglaubliches Gefühl, ein unglaubliches Wochenende. Wir haben alles perfekt hinbekommen – ich bin sehr glücklich“, sagte er nach dem Rennen im Interview. Auf den letzten Metern wurde es aber nochmal ein harter Kampf um P1 zwischen ihm, Lando Norris, George Russell und Lewis Hamilton.

Carlos Sainz (li.) hatte in Singapur Grund zum Jubeln, Nico Hülkenberg (re.) eher nicht. © Imago Images / Motorsport Images; Imago Images / Beautiful Sports

Großer Preis von Singapur: George Russell mit fatalem Fehler in letzter Runde

Eigentlich hätte Russell auf dem Podium stehen sollen, bis kurz vor Schluss war der Brite auf P3 – aber dann, in einer der letzten Kurven, knallte er frontal gegen die Bande und war raus aus dem Rennen. Auch danach im Interview wurde deutlich, wie emotional das für ihn war. Russell kämpfte mit den Tränen: „Man macht einen kleinen Fehler und zahlt den Preis dafür. Aber es ist herzzerreißend nach so einem tollen Wochenende. Das Auto fühlte sich großartig an, das Qualifying war toll, das Rennen auch, wir waren mutig bei der Strategie. Ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst und das Team enttäuscht habe. Es ist hart.“

Mehr Glück hatte dagegen Rookie Liam Lawson. Der Neuseeländer fuhr sein drittes Formel-1-Rennen überhaupt und konnte in Singapur zwei Punkte sammeln. Und hatte mal eben für AlphaTauri das beste Rennergebnis des Jahres eingefahren. Für CEO Peter Bayer steht fest, dass er sich einen Platz im Stammcockpit damit verdient habe. Wie genau die Konstellation nächste Saison bei AlphaTauri aussehen wird, ist aber noch unklar.

Das Reifenmanagement war bei Haas wieder ein schwieriges Thema. © IMAGO/Andy Hone / LAT Images

Formel 1 in Singapur: Schwieriges Rennen für Hülkenberg und Leclerc

Nico Hülkenberg hatte eigentlich gute Chancen auf Punkte in diesem Rennen, gestartet war er von P9 und auch während der 62 Runden sah es zwischenzeitlich nicht schlecht für den Deutschen aus. Am Ende wurde er allerdings nur 13. – also quasi am Ende des Grids, wenn man bedenkt, dass fünf Autos nicht ins Ziel kamen. „Das Reifenmanagement war wieder ein Riesenthema bei uns. Damit hatte ich sehr zu kämpfen. Ich glaube, am Ende haben wir bei der virtuellen Safety-Car-Phase kurz vor Schluss leider eine Möglichkeit verpasst. Hätten wir da gestoppt, dann wäre auf jeden Fall was gegangen in Richtung Neunter oder so“, sagte er dazu im Interview.

Auch für Charles Leclerc hätte es besser laufen können. Der Monegasse sorgte zwar dafür, dass Teamkollege Sainz beim ersten Boxenstopp auch wieder als Erster herausfuhr, allerdings kostete es ihm ein Podium. Für Leclerc reichte es am Rennsonntag nur für P4 – enttäuschend, wenn der Teamkollege den Sieg feiert. Im Interview zeigte er aber wieder, was für ein Teamplayer er ist: „Ich hatte zwar gefragt, ob wir die Strategie etwas ändern können. Aber am Ende hat es ja funktioniert, weil Carlos gewonnen hat.“ Das nächste Rennen findet dann am 24. September in Japan statt. (lhe)