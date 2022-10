Formel 1 in Singapur live im TV und Stream: Hier läuft das Rennen

Comeback nach 2019

In der Formel 1 steht der GP von Singapur auf dem Programm. Alle Infos zur Übertragung der einzelnen Sessions am Rennwochenende im TV und Stream.

München - Nach rund drei Jahren kehrt die Formel 1 zurück nach Singapur! Als das letzte Mal auf dem Marina Bay Street Circuit das laute Getöse der Formel-1-Boliden zu hören war, gewann Sebastian Vettel das Nachtrennen in der asiatischen Metropole - wohlgemerkt als Ferrari-Pilot. Viel Zeit ist mittlerweile vergangen und in der Königsklasse des Motorsports hat sich seitdem viel getan. Vettel beispielsweise wird aller Voraussicht nach zum letzten Mal in Singapur fahren - der Aston-Martin-Fahrer kündigte sein Karriereende an.

Schumachers Zukunft weiter ungewiss - bleibt er bei Haas?

Die Zukunft des zweiten deutschen Fahrers im elitären Teilnehmerfeld der Formel 1, Mick Schumacher, ist wenige Rennen vor Saisonende weiter ungewiss. Bei seinem aktuellen Rennstall Haas möchte man sich noch nicht festlegen, wer das zweite Cockpit neben Kevin Magnussen besetzen soll. „[…] er müsste öfters starke Leistungen bringen. Wir haben es in der Fahrerfrage nicht eilig und Mick hat noch Chancen zu zeigen, was er kann“, sagte Teamchef Günther Steiner zuletzt und lässt sich damit weiterhin nicht in die Karten schauen. Das vergangene Rennen in Monza beendete Mick auf einem soliden zwölften Platz. Noch bleiben ihm sechs Rennen, um Haas oder auch einen anderen Rennstall von seinen Qualitäten zu überzeugen. Allzu viele Optionen gibt es allerdings nicht für Schumacher.

Verstappen kann beim GP von Singapur Weltmeister werden

Auf den Plätzen weiter vorne könnte sich in Singapur tatsächlich schon die Weltmeisterschaftsfrage klären. Der amtierende Champion Max Verstappen konnte gerade in den vergangenen Rennen nochmal eine Schippe drauflegen und steht kurz vor seinem zweiten WM-Titel. In der Fahrerwertung hat der Red-Bull-Pilot bereits 335 Punkte gesammelt und liegt damit nur noch theoretisch einholbar mit 116 Zählern vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Einzig um den zweiten Platz in der Fahrerwertung herrscht noch so etwas wie Spannung. Perez wird in Sachen Punkten von den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (210) und Carlos Sainz (187) sowie der Mercedes-Hoffnung George Russell (203) verfolgt. Auch die Konstrukteurswertung führt Red Bull souverän mit 545 Punkten an. Entschieden ist hier nur der Kampf um Platz zwei noch nicht - Ferrari (406) liegt aktuell noch 35 Punkte vor Mercedes (371).

Rennen Grand Prix von Singapur (Nachtrennen) Datum Sonntag, 2. Oktober Uhrzeit 14 Uhr deutscher Zeit Strecke Marina Bay Street Circuit

Grand Prix von Singapur live: Wo läuft die Formel 1 im TV und Stream?

Das Rennen von Singapur wird live und ohne Werbeunterbrechungen beim Pay-TV-Sender Sky auf Sky Sport F1 (HD) übertragen. Bei Sky werden wie gewohnt alle Rennsessions vom Wochenende gezeigt, also auch die Freien Trainings und das Qualifying am Samstag.

Sky-Kunden können sich das Nachtrennen auf dem spektakulären Marina Bay Street Circuit auch im Live-Stream via Sky Go ansehen. Eine weitere Option bietet WOW (früher Sky Ticket) - dort kann ebenfalls gegen eine Abo-Gebühr das komplette Rennwochenende verfolgt werden.

GP von Singapur live: Die Übertragung der Formel 1 in der Übersicht

Datum Uhrzeit Session 30. September\t 12 Uhr 1. Freie Training 30. September\t 15 Uhr 2. Freie Training 1. Oktober 12 Uhr 3. Freie Training 1. Oktober 15 Uhr Qualifying 2. Oktober 14 Uhr Rennen

Der Große Preis von Singapur im Live-Ticker bei tz.de

Wer nicht schauen kann, hat auch die Möglichkeit, das Rennen im Live-Ticker bei tz.de zu verfolgen. Hier behalten Sie den Überblick, wo was auf der Strecke passiert und verpassen kein Renn-Highlight. (kus)