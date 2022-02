Motorsport-Fans aufgepasst! Formel 1 wieder im Free-TV - Privatsender sichert sich mehrere Rennen

Von: Antonio José Riether

Die Formel 1 wird 2022 zum Teil im Free-TV übertragen. © Mark Sutton/imago-images

Im März startet die neue Formel-1-Saison, wie im vergangenen Jahr können sich die Fans der Königsklasse bereits auf mehrere Übertragungen im Free-TV freuen.

Köln - Die vergangene Saison in der Formel 1 war an Spannung kaum zu überbieten. Nachdem sich Lewis Hamilton kürzlich wieder öffentlich zeigte und Rücktrittsgerüchte beendete, können sich die Fans auch in diesem Jahr auf einen aufregenden Kampf um den WM-Titel freuen. An insgesamt 23 Rennwochenenden gehen die Piloten 2022 an den Start, einige davon werden wie jüngst angekündigt auch im Free-TV zu empfangen sein.

Formel 1: Königsklasse wieder im Free-TV zu sehen - Privat- und Bezahlsender teilen sich die Rechte

Die Senderechte für die Live-Berichterstattung der Königsklasse werden auch in diesem Jahr wieder aufgeteilt. So zeigt der Pay-TV-Sender Sky weiterhin alle Rennen der beliebtesten Motorsportserie, des Weiteren ist die Formel 2 und die Formel 3 Teil des Programms. Zu Beginn der vergangenen Saison hatte sich RTL gemeinsam mit Sky Deutschland auf eine Partnerschaft geeinigt, die es dem Privatsender ermöglicht, 2021 und 2022 jeweils vier WM-Läufe der Formel 1 auszustrahlen.

Vergangenes Jahr übertrug RTL die bei beiden Großen Preise von Italien in der Emilia Romagna und in Monza. Auch das Grand-Prix-Rennen in Barcelona sowie das vorletzte Saisonrennen im saudi-arabischen Dschidda. Dieses Jahr können sich die Formel-1-Fans ebenfalls auf vier Termine im frei empfangbaren Fernsehen freuen.

Formel 1: Vier Grand-Prix-Rennen im Free-TV - ein Rennen außerhalb Europas im Programm

Die erste Übertragung findet wie im Vorjahr in Italien statt, wenn die Fahrer am 24. April in Imola starten. Auch beim Großbritannien-GP in Silverstone am 3. Juli sowie beim Heim-Rennen von Weltmeister Max Verstappen in Zandvoort am 4. September ist RTL mit dabei. Mit dem vorletzten WM-Lauf in Saudi-Arabien hatte der Sender ein nicht-europäisches Event im Programm, dieses Jahr wird umfassend vom Brasilien-GP in Sao Paulo am 13. November berichtet. Selbstverständlich weist RTL auch darauf hin, dass die Angaben unter Vorbehalt möglicher Änderungen am Rennkalender gelten.

Doch die Formel 1 ist nicht das einzige, was RTL in Sachen Motorsport zu bieten hat. Auf dem Sender Nitro werden zudem die ADAC GT Masters und einige Rahmenrennserien gezeigt. Außerdem ist die WEC-Langstrecken-WM Teil des Nitro-Programms, dazu zählt auch die 90. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans am 11. und 12. Juni sowie das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring am 28. und 29. Mai. (ajr)