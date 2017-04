Formel 1: So sehen Sie den Großen Preis von Bahrain live im TV und Live-Stream

Bahrain - Wie reagiert Ferrari beim Großen Preis von China auf den letzten Erfolg von Mercedes-Pilot Lewis Hamilton? Wir haben die Infos, wie Sie das Rennwochenende live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Die erste Runde ging noch an Ferrari und Sebastian Vettel - beim Auftakt-Rennen in Melbourne stürmte der Deutsche mit seinem roten Boliden zum ersten Erfolg der noch frischen Renn-Saison. Nach dem ersten Sieg seit 553 Tagen (letzter Sieg am 20. September 2015 beim Großen Preis von Singapur) war der Jubelsturm beim italienischen Rennstall entsprechend überschwänglich. Bei Ferrari hatte man nach Jahren der Erfolglosigkeit endlich wieder das Gefühl, mit dem dominanten Mercedes mithalten zu können.

Beim zweiten Rennen in Shanghai schlugen schließlich die Silberpfeile zurück und konnten den ersten Saison-Erfolg vom dreifachen Weltmeister Lewis Hamilton feiern. Nach einer fehlerlosen Vorstellung in China zog der Brite nun in der Gesamtwertung mit Vettel gleich (beide 43 Punkte). Der Ferrari-Pilot war nach einem chaotischen Startphase zunächst im Hintertreffen, konnte sich im Verlauf des Rennens jedoch wieder an die vorderen Plätze zurückkämpfen. Am Ende sprang für den Heppenheimer noch der beachtliche zweite Platz und eine verdiente Champagner-Dusche heraus.

Es scheint fast so, als habe die Formel 1 nach Jahren der Mercedes-Dominanz nun endlich wieder einen echten WM-Fight zwischen zwei Piloten aus zwei verschiedenen Teams. Vor dem Großen Preis von Bahrain spricht man bei Mercedes ob der starken Leistungen von Ferrari und Sebastian Vettel voller Respekt von den Roten. „Seb ist unglaublich schnell. Er treibt mich ans Limit“, sagte Lewis Hamilton nach dem Großen Preis von China. „Siege gegen ihn zählen mehr, weil ich mir nicht den geringsten Fehler erlauben darf. Es ist der ultimative Kampf, der das Gewinnen noch schöner macht“, schob der Brite nach und schickte dabei noch einen kleinen Giftpfeil an Ex-Mercedes-Fahrer Nico Rosberg. Der Deutsche und Hamilton hatten sich in den vergangenen Jahren teils sehr giftige Duelle um den Weltmeistertitel geliefert. Vergangene Saison holte Rosberg schließlich seinen ersten WM-Titel und zog sich daraufhin überraschend aus der Formel 1 zurück.

Fest steht: Ein Zweikampf zwischen Mercedes und Herausforderer Ferrari kann der Formel 1 nur gut tun. Das sehen auch die Medien so. Nach dem Renn-Sieg Hamiltons schrieb die italienische Zeitung „Corriere dello Sport“ von einem „Gleichgewicht“ zwischen Ferrari und Mercedes. Der englische „Telegraph“ spricht von einem „WM-Duell zum Genießen“.

Ob es auch beim Großen Preis von Bahrain zum Duell zwischen Hamilton und Vettel kommt, wird sich zeigen. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Rennen live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Formel 1: Der Große Preis von Bahrain live im TV bei RTL

Die Formel 1 gibt es bei RTL zu sehen. Somit überträgt der Kölner Privatsender auch den Großen Preis von Bahrain exklusiv im deutschen Free-TV. Bereits am Samstag zeigt RTL ab 16 Uhr das 3. Freie Training und das anschließende Qualifying. Auch am Sonntag sollten Fans des schnellen Rennsports um 16 Uhr den Fernseher einschalten, denn dann steigt bei RTL der Formel-1-Countdown für den Großen Preis von Bahrain. Zusammen mit Experte Niki Lauda stimmt Moderator Florian König die Zuschauer für den Showdown ein. Um 17 Uhr erfolgt dann der Startschuss für das Rennen, das von Heiko Wasser und dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Christian Danner kommentiert wird. Im Anschluss zeigt RTL ab 18.45 Uhr die Siegerehrung und die Highlights.

Formel 1: Der Große Preis von Bahrain im Live-Stream bei TV Now

Wer den Großen Preis von Bahrain lieber über PC, Tablet oder Smartphone gucken will, der kann auch den Live-Stream von TV Now nutzen. Über die Streaming-Plattform können Nutzer das TV-Programm aller Sender der RTL-Group (RTL II, Vox, usw.) im Live-Stream sehen. Allerdings wird das Programm nicht kostenlos angeboten - nach einem freien Testmonat müssen Kunden zukünftig 2,99 Euro pro Monat auf den Tisch legen, um das Programm von TV Now weiter genießen zu können. Im iTunes-Store (Apple-Geräte) und im Google-Play-Store (Android-Geräte) gibt es die entsprechende TV-Now-App für Tablet und Smartphone.

Formel 1: Der Große Preis von Bahrain live im Pay-TV bei Sky

Für Sky-Kunden beginnt das Renn-Wochenende bereits am Freitag um 12.55 Uhr. Der Pay-TV-Sender überträgt dann nämlich auf dem Sender Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD das 1. Freie Training live und in voller Länge. Um 16.55 Uhr folgt dann auf dem gleichen Sender das 2. Freie Training. Am Samstag geht das Rennsport-Programm mit dem 3. Freien Training um 13.55 Uhr weiter, ehe Sky um 16.50 Uhr das Qualifying zeigt. Komplettiert wird das Renn-Wochenende dann mit dem Rennen am Sonntag um 17 Uhr auf den Sendern Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Kommentiert wird der Große Preis von Bahrain von Sascha Roos und Experte Marc Surer. Bereits um 16 Uhr meldet sich Sky-Moderatorin Tanja Bauer von der Rennstrecke in Sakhir. Im Anschluss erfolgen die Nachberichte und die Highlights vom Rennen.

Übrigens: Auf den Sendern Sky Sport 3 und HD 3 können Sie während den Live-Events die Fahrer Onboard verfolgen, auf Sky Sport 8 und HD 8 ist bei Sky Pitlane die Boxengasse zu sehen, bei Sky Sport 9 und HD 9 gibt es die Sky Timing Page mit allen Renn-Zeiten und auf Sky Sport 11 und HD 11 können Sie mit Sky Track einsehen, auf welcher Position sich welcher Fahrer befindet.

Formel 1: Der Große Preis von Bahrain im Live-Stream bei Sky Go

Wer Sky-Kunde ist, kann sich alle Renn-Events auch von unterwegs aus via Sky Go ansehen. Das Streaming-Portal kann über PC, Tablet und Smartphone empfangen werden. Wer Tablet oder Smartphone nutzt, braucht dafür lediglich die Sky-Go-App, die im iTunes-Store (Apple-Geräte) sowie im Google-Play-Store (Android-Geräte) kostenlos zum Download bereit steht.

Hinweis: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls kann ihr Datenvolumen schnell aufgebraucht sein und somit hohe Kosten anfallen.

Formel 1 live bei Sky - hier Abo bestellen

Formel 1: Der Rennkalender 2017

Datum Grand Prix/Stadt Start Qualifying (MESZ) Start Rennen (MESZ) Sieger Zweiter Dritter 24.-26.03.2017 Australien/Melbourne 7 Uhr 7 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) 07.-09.04.2017 China/Shanghai 9 Uhr 8 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) 14-16.04.2017 Bahrain/Sakhir 17 Uhr 17 Uhr 28.-30.04.2017 Russland/Sotschi 14 Uhr 14 Uhr 12.-14.05.2017 Spanien/Barcelona 14 Uhr 14 Uhr 26.-28.05.2017 Monaco/Monte Carlo 14 Uhr 14 Uhr 09.-11.06.2017 Kanada/Montreal 19 Uhr 20 Uhr 23.-25.06.2017 Europa/Baku 15 Uhr 15 Uhr 07.-09.07.2017 Österreich/Spielberg 14 Uhr 14 Uhr 14.-16.07.2017 Großbritannien/Silverstone 14 Uhr 14 Uhr 28.-30.07.2017 Ungarn/Budapest 14 Uhr 14 Uhr 25.-27.08.2017 Belgien/Spa-Francorchamps 14 Uhr 14 Uhr 01.-03.09.2017 Italien/Monza 14 Uhr 14 Uhr 15.-17.09.2017 Singapur/Singapur 15 Uhr 14 Uhr 29.09-1.10.2017 Malaysia/Sepang 11 Uhr 9 Uhr 06.-08.10.2017 Japan/Suzuka 8 Uhr 7 Uhr 20.-22.10.2017 USA/Austin 21 Uhr 21 Uhr 27.-29.10.2017 Mexiko/Mexiko-Stadt 20 Uhr 20 Uhr 10.-12.11.2017 Brasilien/São Paolo 17 Uhr 17 Uhr 24.-26.11.2017 Vereinigte Arabische Emirate/Abu Dhabi 14 Uhr 14 Uhr

