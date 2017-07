So sehen Sie das Qualifying zum Großen Preis von Österreich heute live im TV und im Live-Stream

Die Formel 1 macht Halt in der Steiermark. Dort steht der Große Preis von Österreich an. Doch zunächst wird heute die Startaufstellung ermittelt. Wo Sie das Qualifying live im TV und im Live-Stream sehen können, erfahren Sie hier.

Spielberg - Spätestens seit dem letzten Formel-1-Grand-Prix in Aserbaidschan knistert es zwischen den beiden Spitzenpiloten Sebastian Vettel und Lewis Hamilton gewaltig. Seit Saisonbeginn hatten sich der Deutsche und der Brite, die in der Fahrerwertung derzeit die Plätze eins und zwei belegen, immer wieder ihren Respekt versichert und mit Komplimenten überhäuft. Doch nach Vettels Rüpel-Rempler von Baku herrscht erstmal Eiszeit. „Wir sind Weltmeister, wir machen so etwas nicht“, tadelte Hamilton den WM-Spitzenreiter (153 Punkte) und nannte ihn ein schlechtes Vorbild für alle Nachwuchspiloten.

Der Ferrari-Pilot gab sich uneinsichtig. „Wir sind Männer hier, wir sind nicht im Kindergarten“, meinte Vettel. Rückblick: Während der zweiten von drei Safety-Car-Phasen auf dem Baku City Circuit kam es in der 20. von 51 Runden zu Vettels Wutausbruch. Zunächst bremste Hamilton hinter dem Safety-Car etwas überraschend ab, sodass der viermalige Weltmeister auf den Silberpfeil auffuhr. Dann setzte der 29-Jährige seinen Boliden links neben den seines Rivalen und rammte ihn seitlich.

Als Strafe brummte die Rennleitung dem Heppenheimer eine Zehn-Sekunden-Strafe auf. Dennoch erreichte Vettel am Ende den vierten Platz und baute seinen Vorsprung in der WM auf Hamilton, der in Baku als Fünfter ins Ziel kam, auf 14 Punkte aus. In einem unübersichtlichen Rennen ging der Australier Daniel Ricciardo (Red Bull) überraschend als Sieger hervor. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas und der erst 18 Jahre alte Kanadier Lance Stroll (Williams) komplettierten das Podium.

Nun geht der Kampf Rot gegen Silber im österreichischen Spielberg weiter. Wer hat dort die Nase vorn? Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Qualifying zum Großen Preis von Österreich 2017 live im TV und im Live-Stream sehen können.

Formel 1: Das Qualifying zum Großen Preis von Österreich heute live im Free-TV bei RTL

Wer den Kampf um die besten Startpositionen auf dem Red Bull Ring in Spielberg sehen möchte, sollte am Samstag ab 13 Uhr den Free-TV-Sender RTL einschalten. Zwar beginnt das Qualifying erst eine Stunde später um 14 Uhr, doch zuvor zeigt der Privatsender unter anderem die Highlights des ersten, zweiten und dritten Freien Trainings. Aus der Steiermark melden sich Moderator Florian König, Experte Niki Lauda und Reporter Kai Ebel. Das Renngeschehen auf der Strecke wird wie gewohnt von Heiko Wasser und Christian Danner kommentiert.

Die Live-Übertragung endet laut Informationen des Senders um ca. 15.15 Uhr. Am Sonntag ist RTL ab 13 Uhr „on air“.

Formel 1: Das Qualifying zum Großen Preis von Österreich heute im Live-Stream von RTL

Alternativ zur Ausstrahlung im TV können Sie auch das Online-Streamingportal TV Now nutzen. Dort ist über das Programm von RTL hinaus auch das weitere Programm der RTL-Gruppe (Vox, RTL II, n-tv, etc.) via Live-Streams empfangbar. Allerdings ist die Nutzung des RTL-Streams nicht ganz kostenlos. Denn nach einer 30 Tage langen Testphase kostet das Abonnement monatlich 2,99 Euro. Das Abo ist jederzeit kündbar.

TV Now gibt es übrigens auch als mobile Applikation für das Smartphone beziehungsweise Tablet. Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche können Sie den RTL-Live-Stream problemlos aufrufen und das Formel-1-Renngeschehen in Spielberg genießen. Apple-Nutzer finden die App bei iTunes, Android-Nutzer im Google Play Store. Der Download ist gratis.

Formel 1: Das Qualifying zum Großen Preis von Österreich heute live im Pay-TV bei Sky

Auch der Pay-TV-Sender Sky berichtet am Samstag live aus Spielberg. Auf den Kanälen Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD, auf denen am Vormittag das dritte Freie Training gezeigt wird, beginnt die Live-Übertragung um 13.50 Uhr. Sascha Roos und Experte Marc Surer melden sich aus der Kommentatorenkabine. Auf den anderen Sky-Sport-Kanälen finden Sie zudem ein großes Zusatzangebot. Unter anderem die Sky Onboard Kamera (Sky Sport 7/Sky Sport 7 HD), ein Blick in die Boxengasse (Sky Sport 8/Sky Sport 8 HD), die Sky Timing Page (Sky Sport 9/Sky Sport 9 HD) sowie die Sky Track Positions (Sky Sport 10/Sky Sport 10 HD). Formel-1-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten.

Formel 1: Das Qualifying zum Großen Preis von Österreich heute im Live-Stream von Sky

Alle in Ihrem Sky-Abonnement enthaltenen Sender können Sie auch über das Online-Streamingportal Sky Go ansehen. So auch die Formel 1, sofern Sie das Sport Paket abonniert haben. Sie müssen sich lediglich auf dem Portal mit Ihrer E-Mail-Adresse beziehungsweise Sky-Kundennummer sowie der vierstelligen Sky-PIN anmelden und anschließend den entsprechenden Live-Stream anklicken. Zur leichteren Bedienung auf den mobilen Endgeräten steht Ihnen bei iTunes (Apple) und im Google Play Store (Android) die Sky Go-App zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Bitte beachten Sie jedoch, dass die App nicht mit allen Android-Geräten kompatibel ist. Wir haben für Sie zusammengefasst, auf welchen Geräten sie funktionieren sollte.

Wichtig: Wir empfehlen Ihnen beim Streamen eine stabile WLAN-Verbindung zu nutzen. Andernfalls könnte das Internet-Datenvolumen Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein.

Formel 1: Der Rennkalender 2017 im Überblick

Datum Grand Prix/Stadt Start Qualifying (MESZ/MEZ) Start Rennen (MESZ/MEZ) Erster Zweiter Dritter 24.-26.03.2017 Australien/Melbourne 7 Uhr 7 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) 07.-09.04.2017 China/Shanghai 9 Uhr 8 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) 14.-16.04.2017 Bahrain/Sakhir 17 Uhr 17 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) 28.-30.04.2017 Russland/Sotschi 14 Uhr 14 Uhr Valtteri Bottas (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Räikkönen (Ferrari) 12.-14.05.2017 Spanien/Barcelona 14 Uhr 14 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 25.-28.05.2017 Monaco/Monte Carlo 14 Uhr 14 Uhr Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Räikkönen (Ferrari) Daniel Ricciardo (Red Bull) 09.-11.06.2017 Kanada/Montreal 19 Uhr 20 Uhr Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Daniel Ricciardo (Red Bull) 23.-25.06.2017 Aserbaidschan/Baku 15 Uhr 15 Uhr Daniel Ricciardo (Red Bull) Valtteri Bottas (Mercedes) Lance Stroll (Williams) 07.-09.07.2017 Österreich/Spielberg 14 Uhr 14 Uhr 14.-16.07.2017 Großbritannien/Silverstone 14 Uhr 14 Uhr 28.-30.07.2017 Ungarn/Budapest 14 Uhr 14 Uhr 25.-27.08.2017 Belgien/Spa-Francorchamps 14 Uhr 14 Uhr 01.-03.09.2017 Italien/Monza 14 Uhr 14 Uhr 15.-17.09.2017 Singapur/Singapur 15 Uhr 14 Uhr 29.09.-01.10.2017 Malaysia/Sepang 11 Uhr 9 Uhr 06.-08.10.2017 Japan/Suzuka 8 Uhr 7 Uhr 20.-22.10.2017 USA/Austin 21 Uhr 21 Uhr 27.-29.10.2017 Mexiko/Mexiko-Stadt 20 Uhr 20 Uhr 10.-12.11.2017 Brasilien/São Paolo 17 Uhr 17 Uhr 24.-26.11.2017 Vereinigte Arabische Emirate/Abu Dhabi 14 Uhr 14 Uhr

