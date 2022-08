Alonso flucht nach Crash in Spa über Hamilton - „Was für ein Idiot“

Von: Vinzent Fischer

Der Große Preis von Belgien hielt, was er versprach. Hamilton schied nach einem Crash mit Alonso aus. Und musste sich vom Altstar beschimpfen lassen.

Spa-Francorchamps - Der Große Preis von Belgien zählt zu den Dauerbrennern in der Formel 1. Und auch in diesem Jahr waren die Vorzeichen für ein spannendes Rennen gut. Der mehrfache Champion Sebastian Vettel sollte ein letztes Mal vor seinem Karriereende in Belgien antreten. Mick Schumacher fuhr erstmals auf der Lieblingsstrecke seines Vaters Michael. Und das Rennen hielt, was es versprach. Giftige Duelle und Überholmanöver inklusive.

Formel 1: Nach Kollision mit Alonso - Hamiltons Mercedes hebt ab

Max Verstappen krönte sich nach einer unfassbaren Aufholjagd von P14 zum Sieger in Belgien. Doch nicht immer gingen die Zweikämpfe gut. Nach einem Turbo-Start ließ sich Sebastian Vettel von Esteban Ocon abkochen. Deutlich schlimmer hat es allerdings Lewis Hamilton erwischt. Der ehemalige Serien-Champion schied bereits nach zwei Runden aus.

Fernando Alonso Geboren: 29. Juli 1981 in Oviedo, Spanien WM-Statistik: 348 Starts, 32 Siege, 22 Poles Podestplätze: 98 Größte Erfolge: Weltmeister 2005 und 2006

Auf der langen Kemmel-Gerade kam es zu einer Kollision mit Altmeister Fernando Alonso. Weil dieser innen kaum Platz hatte, geriet dessen Vorderrad in Kontakt mit Hamiltons Hinterrad. Der Bolide des Briten hob ab und wurde so schwer beschädigt, dass der 37-Jährige aufgeben musste. Alonso dagegen konnte in der Alpine weiterfahren.

Nach Crash in Großen Preis von Belgien: Altstar Alonso wettert gegen Hamilton

Im Funk schimpfte Alonso noch während des Rennens. „Was für ein Idiot! Macht die Tür von außen zu, dabei hatten wir einen mega Start!“, so der 41-Jährige stinksauer. Im gleichen Atemzug wetterte er gegen seinen Konkurrenten: „Dieser Kerl (Hamilton, d. Red.) kann halt nur dann gut fahren, wenn er Erster ist.“ Alonso selbst hatte mit seinem Wechsel zu Aston Martin für Wirbel gesorgt.

Wetterte nach dem Crash beim Großen Preis von Belgien gegen Lewis Hamilton: Altmeister Fernando Alonso (hier links im Bild). © IMAGO/Justin Cooper

„Er war in meinem toten Winkel, ich habe ihn nicht gesehen. Es tut mir einfach so leid für das Team. Es ist mir egal, was er sagt, es war mein Fehler. So etwas passiert“, entschuldigte sich Hamilton im Anschluss an das Rennen. Für Alonso reichte es nach Platz drei im Qualifying dank einer Fünf-Sekunden-Strafe gegen Charles Leclerc immerhin noch zum fünften Rang. Hamilton dagegen liegt in der Fahrerwertung nur auf Rang sechs. (vfi/sid)