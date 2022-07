Spielberg-GP heute im Live-Ticker: Kurz vor Start! Ärger um Schumacher

Von: Florian Schimak

Am Sonntag findet in der Formel 1 der Große Preis von Österreich in Spielberg statt. Wieder einmal im Fokus: Mick Schumacher. Das Rennen im Live-Ticker.

Update vom 10. Juli, 12.44 Uhr: Was passiert mit Sebastian Vettel? Der Ex-F1-Weltmeister lässt auch nach einer bisher enttäuschenden Saison seine Zukunft offen. Er könne noch nicht sagen, ob er im kommenden Jahr für Aston Martin fahre, sagte der mittlerweile 35 Jahre alte viermalige Weltmeister in einem Interview der Bild am Sonntag. Vettels Vertrag bei dem britischen Team endet nach dieser Saison.

„Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Das wird in den kommenden Wochen passieren“, bekräftigte Vettel. Die wichtigste Voraussetzung sei, dass er Spaß habe. „Aktuell habe ich das“, behauptete Vettel, der allerdings weit von den Erfolgen früherer Zeiten vor allem bei Red Bull entfernt ist. Auf dem A1-Ring in Österreich geht Vettel von P19 ins Rennen.

Formel 1: Startaufstellung vom Großen Preis von Österreich

1. Verstappen 2. Leclerc 3. Sainz 4. Russell 5. Perez 6. Ocon 7. Magnussen 8. Hamilton 9. Schumacher 10. Bottas 11. Norris 12. Ricciardo 13. Stroll 14. Zhou 15. Gasly 16. Albon 17. Tsunoda 18. Latifi 19. Vettel 20. Alonso

Erstmeldung: Spielberg - Auf den letzten Kilometern hatte Max Verstappen sogar noch Zeit für den ein oder anderen Blick auf die prall gefüllten Tribünen. „Da war ganz schön viel oranger Rauch“, sagte der Weltmeister der Formel 1 grinsend, und die Fans aus den Niederlanden hatten ja auch allen Grund zu ausgelassenen Feierlichkeiten.

Formel 1: Der Große Preis von Österreich steht an - kann Verstappen wieder siegen?

Denn Verstappen hat den Sprint beim Heimspiel seines Red-Bull-Teams gewonnen. Er startet damit am Sonntag (15 Uhr) von Rang eins in den Grand Prix von Spielberg. Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz holte zwar in geringem Abstand die Ränge zwei und drei, war aber mit einem teaminternen Zweikampf beschäftigt und gefährdete den Sieg Verstappens nie wirklich.

Auch Mick Schumacher schaffte es wieder in die Top 10. Allerdings gab es etwas Ärger um Schumi Junior! „Für mich persönlich gibt es gerade andere Dinge“, sagte er vor dem Sky-Mikrofon mit grimmigem Blick am Samstag nach dem Sprint. Denn er hatte Hamilton im überlegenen Mercedes ja doch noch ziehen lassen müssen - weil das Team ihn nicht ausreichend unterstützt hatte, so sah es Schumacher.

Mick Schumacher startet beim Großen Preis von Österreich von Startplatz 9. © IMAGO / Laci Perenyi

Der 23-Jährige nämlich hing lange hinter seinem Stallrivalen Kevin Magnussen fest, der Kommandostand winkte ihn aber nicht vorbei. „Ich hatte das Gefühl, dass ich schneller war“, sagte Schumacher, „ich weiß nicht, warum das Team nicht das Gefühl hatte. Ich denke, dass wir dadurch Punkte verloren haben.“

Ärger gab es um Mick Schumacher - Schumi Junior zeigt sich unzufrieden mit Haas-Team

In der Tat war Schumacher stets nah dran an Magnussen, obwohl er sich gleichzeitig ja gegen Hamilton verteidigen musste. Erst spät fuhr der Däne eine Lücke heraus, als Schumacher dann der Windschatten fehlte, zog Hamilton vorbei. So stand Rang neun für ihn, nur für die ersten Acht gibt es Punkte im Sprint. So startet Schumacher damit als Neunter ins Rennen.

Teamchef Günther Steiner hatte die Situation allerdings anders gesehen. „Wir hatten es genau im Blick“, sagte er, „wenn Mick schneller gewesen wäre, dann hätten wir das gesehen. Wir haben das Richtige getan.“ Den Geschwindigkeitsvorteil habe Schumacher „nur durch das DRS“ im Windschatten von Magnussen gehabt.

Ob es im Rennen auch wieder so wild wird? (smk/sid)