Formel-1-Sportdirektor Brawn: „Wir brauchen wieder Helden“

München - Die Uhr tickt runter: Am Sonntag startet die Formel 1 in Melbourne (7 Uhr, MESZ) in die neue Saison – und in der Schaltzentrale sitzt dann ein alter Bekannter: Ross Brawn. Der Ex-Ferrari- und Mercedes-Teamchef ist jetzt Sportdirektor der neuen F1-Eigner. Das tz-Interview zur Zukunft der Königsklasse:

Herr Brawn, früher mussten Sie in Ihrem Job als technischer Direktor oder Teamchef spannende Rennen verhindern. Heute ist Ihre Aufgabe, die F1 wieder spannend zu machen. Ein ziemlicher Gegensatz.

Brawn: Das stimmt: Ich wurde vom Jäger zum Wildhüter. Heute muss ich die Teams einbremsen, die zu gut sind. Ich muss mir Gedanken über den Effekt auf die Show, die Kosten, das Racing machen. Ich hoffe, dass ich schon bald in gewissen Arbeitsgruppen den Finger heben darf – und die Formel 1 als Mittler zwischen Teams, Rechteinhabern und FIA langsam in eine andere Richtung führe. Wir dürfen nichts überstürzen und brauchen einen guten Plan. Was wichtig ist: Die FIA muss Regelhüter bleiben. Sonst sind wir kein Sport mehr, sondern Wrestling.

Wie kamen Sie eigentlich zu dem Job?

Brawn: Bernie Ecclestone ist ein ganz spezieller Typ. Er hat seinen eigenen Stil und die Formel 1 schuldet ihm viel. Aber er will alles alleine machen. Deshalb wäre meine Rolle mit Bernie unmöglich gewesen. Als klar wurde, dass die Formel 1 ohne ihn weitergehen würde, haben sie mich angerufen und sind auf offene Ohren gestoßen. Es war die einzige Position, an der ich in der Formel 1 Interesse hatte.

Was sagt Ihre Frau dazu, dass Sie jetzt wieder in der Weltgeschichte unterwegs sind?

Brawn: Für sie macht es keinen Unterschied. Sie hat sich davor schon beschwert, dass sie mich seltener sieht als zu meiner aktiven Zeit. Weil ich ständig unterwegs war: beim Angeln, Jagen oder mit anderen Projekte. Interessant ist aber: Außerhalb der Formel 1 verlangsamt sich das Leben. Ich habe jetzt ein wenig gebraucht, um wieder in den Formel-1-Rythmus zu kommen. Aber eins ist sicher: Alle Fische auf dieser Welt sind dankbar.

Sie waren einer der Hauptdarsteller der ruhmreichen Ferrari-Ära von 2000 bis 2005, als Michael Schumacher auch dank Ihnen alles in Grund und Boden fuhr. Damals boomte die Formel 1 trotz der Dominanz eines Mannes und Teams. Warum?

Brawn: Weil Michael ein Held war. Genau wie ein Senna, Mansell oder Prost. Diese Heldenverehrung wird heutzutage nicht mehr gefördert. Die Teams und Marken stehen über den Fahrern, die oft in ihrer Persönlichkeitsdarstellung eingebremst werden. Das Gute an den neuen Besitzern aus Amerika ist aber: Sie kommen aus einer Welt voller Stars und wollen diese Herangehensweise auch in der Formel 1 implementieren. Deshalb wurden jetzt auch die Regeln bezüglich Social Media gelockert. Fahrer und Teams dürfen nun auch aus dem Fahrerlager Bewegtbild posten. Michael, Senna & Co. waren speziell. Aber solche Typen müssen dann eben auch gefördert werden. Früher reichten dafür das Fernsehen und Magazine. Heute muss man viel mehr tun, um Aufmerksamkeit zu schaffen – besonders bei der Jugend.

Haben wir denn noch solche Persönlichkeiten?

Brawn: Das eine bedingt das andere. Wenn wir Helden fördern statt unterdrücken, können sie sich auch wieder entwickeln. Wir brauchen sie.

Und wie wollen Sie mit einem wie Sebastian Vettel umgehen, der ein Verweigerer der sozialen Medien ist?

Brawn: Wenn er sich bei so was lieber zurückhalten will und es vorzieht, ein Privatleben zu haben, ist das auch okay. Wenn er mit einer ikonischen Marke wie Ferrari siegt, kommt die Heldenverehrung von ganz alleine. Weil Vettel ein guter, ehrlicher Typ ist und Führungsqualitäten besitzt, mit denen er Ferrari wie Michael zurück auf die Siegerstraße führen kann. Ein anderes Beispiel ist Max Verstappen. Er ist eine Art Rebell und hat riesiges Potenzial, ein Held zu sein.

Wie groß sind die Chancen, dass der Deutschland-GP wieder sicher ist?

Brawn: Wir glauben an die altehrwürdigen Rennstrecken, insbesondere ich. Das macht den Wert der Serie aus. Wir brauchen Tradition…

…und mehr Zuschauer. Das geht aber nur über billigere Tickets.

Brawn: Dafür habe ich noch kein Patentrezept. Fakt ist: Die Leute müssen mehr bekommen für ihr Geld. Deshalb wollen wir das Event verbessern. Welche Support-Rennen werden gefahren? Das ultimative Ziel ist Formel 1, Formel 2 und Formel 3 zusammen fahren zu lassen, dazu vielleicht noch eine spannende Sport- oder Tourenwagenserie – besonders in Europa. Sodass wir jeden Tag Action auf der Strecke haben. Dazu brauchen wir Konzerte, wie sie bei einigen Überseerennen schon Usus sind – mit berühmten Rock- und Popstars wie vor einigen Jahren Paul McCartney in Abu Dhabi.

Wie konnte es passieren, dass ein Team wie Mercedes so dominiert?

Brawn (lacht, weil er den Erfolg als Teamchef eingeleitet hat): Was jetzt jedenfalls wichtig ist: Dass die Dominanz nicht durch künstliches Einbremsen gebrochen wird. Formel 1 ist die ultimative Form des Wettbewerbs. Das Einfachste wären Strafgewichte wie in der DTM. Jemanden zu bestrafen, weil er gewonnen hat, liegt nicht in der DNA der Formel 1. Wir dürfen Erfolg nicht bestrafen. Was wir aber tun können: Die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass alle Teams erfolgreich sein können. Mercedes ist ein starkes Team mit vielen Ressourcen und guten Fahrern.

Dafür haben Sie gesorgt.

Brawn: Ja, und ich habe immer noch das Gefühl, da siegen meine Jungs. Trotzdem habe ich beim Zuschauen gedacht: Wie schade, wir haben keinen richtigen Wettbewerb. Zum Glück war das Duell zwischen Nico und Lewis gut, aber erst der Kampf verschiedener Teams bringt Würze in unseren Sport. Mit zwei Fahrern im selben Team kannst du keine Strategiespielchen machen. Da fehlt ein entscheidendes Element für die Spannung in Rennen.

Glauben Sie wirklich, dass Red Bull und Ferrari Mercedes in diesem Jahr herausfordern können?

Brawn: Das Problem ist: Ich sehe nicht, was sich geändert haben sollte. Die Regeln sind neu, aber auch so etwas favorisiert normalerweise die besten Teams. Es ist ja nicht nur der Motor. Es ist das ganze Auto.

Fehlt Rosberg als Weltmeister der Formel 1?

Brawn: Sein Rücktritt war auch für mich ein Schock. Ich war gerade zu Hause in meiner Werkstatt, als jemand reinkam und mich fragte, was ich von Nicos Rücktritt halte. Ich dachte erst, das sei ein Witz, und konnte es nicht glauben. Ich kann ihn teilweise verstehen. Er hatte genug – und sein großes Ziel erreicht. Aber für die Formel 1 ist es schade.

Auch ein Hamilton, die größte Marke, wird nicht mehr ewig fahren.

Brawn: Das stimmt. Wichtig ist aber, dass von unten neue Stars hochkommen. Und genau das sind wir bereit zu unterstützen. Zum Beispiel indem wir erfolgreichen Fahrern aus der Formel 2 den Aufstieg leichter machen. Da werden Sie bald einige Initiativen sehen.

Interview: Ralf Bach