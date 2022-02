Formel 1: Zwei gravierende Änderungen für neue Saison beschlossen

Formel 1 beschließt offenbar Neuerungen beim Sprintrennen. Die genaue Anzahl für diese Saison wurde festgelegt, auch bei der Punktevergabe sowie dem Polesetter gibt es in diesem Jahr Anpassungen.

Jersey - Der Formel 1 wird ab diesem Jahr ein neuer Anstrich verpasst. Neben einem Kosten-Deckel für die Teams, angepasster Aerodynamik der Boliden sowie dem Rekord-Rennplan von 23 Saisonterminen wurden nun offenbar zwei weitere Neuerungen beschlossen.

Formel 1 2022: Anzahl der Sprintrennen beschlossen - mehrere Neuerungen in diesem Jahr

Seit vergangenem Jahr gibt es in der Formel 1 vereinzelte Sprintrennen. In der abgelaufenen Saison wurde der Modus vor den drei Rennen in Silverstone, Monza und Sao Paulo getestet. Wie das Portal motorsport-total.com nun berichtet, sollen die Sprintrennen auch in diesem Jahr wieder abgehalten werden. Eine Neuerung zum vergangenen Jahr soll demnach auch beschlossen worden sein.

Eigentlich war geplant, die Anzahl der Sprints hochzuschrauben. Aufgrund von Meinungsverschieden über die Budgets der Topteams stand zwischenzeitig sogar im Raum, gar keine Sprintrennen zu veranstalten. Letztlich einigten sich die Veranstalter mit den Rennställen jedoch auf drei Rennen. Somit ändert sich an der Gesamtzahl verglichen zum Vorjahr nichts. Dem Bericht zufolge sollen die drei Quali-Sprints in Imola, Spielberg und Sao Paulo ausgefochten werden.

Formel 1 2022: Mehrere Änderungen beim Sprintrennen - neuer Polesetter und Punkteerweiterung

Außerdem wurde das Wording geändert, offiziell heißen die außergewöhnlichen Rennen nun „Sprint“ statt „Sprint-Qualifying“. Doch nicht nur die Bezeichnung, sondern auch die Punktevergabe der Sprintrennen wurde angepasst und scheinbar erweitert. So bekommen nicht nur die ersten drei Piloten aus dem Spint zusätzliche Punkte, sondern die ersten acht. Diese erhalten anhand der Punkte absteigend einen bis acht Punkte, je nach Position.

Zudem ändern sich auch die Regularien um die Poleposition. Diese hielt zuvor der Fahrer inne, der am der am Sonntag vom ersten Startplatz gestartet war. Und das unabhängig davon, ob er im Sprintrennen auf dem ersten Platz landete. Künftig geht die Poleposition an den schnellsten Fahrer aus dem Qualifying am Freitag. Dieses ermittelt den Ausgangspunkt für die Sprints am Samstag, diese bilden dann die Startaufstellung für das Grand-Prix-Rennen.

Die Vorschläge sind offenbar bereits in Planung, sie müssen nur noch FIA-Weltrat abgesegnet werden. Dieser kommt beim ersten Saisonrennen in Bahrain zusammen und bestätigt dann wohl den finalen Beschluss. (ajr)