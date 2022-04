Formel 1: Sprintrennen JETZT im Live-Ticker - Verstappen und Leclerc im direkten Duell

Von: Alexander Kaindl

Formel-1-Pilot Charles Leclerc fährt im Ferrari-Boliden über die Strecke. © Asanka Brendon Ratnayake/dpa

Die Formel 1 ist am Wochenende zu Gast in Imola. Am Samstag steht das Sprintrennen an. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Formel 1: Sprintrennen heute im Live-Ticker - Die Startaufstellung

1 Verstappen 2 Leclerc 3 Norris 4 Magnussen 5 Alonso 6 Ricciardo 7 Perez 8 Bottas 9 Vettel 10 Sainz 11 Russell 12 Schumacher 13 Hamilton 14 Zhou 15 Stroll 16 Tsunoda 17 Gasly 18 Latifi 19 Ocon 20 Albon

16.27 Uhr: Gleich geht es hier los!

Update vom 23. April, 15.55 Uhr: Mercedes meldet sich zurück! George Russell hat bei der Generalprobe für den ersten Sprint der Formel-1-Saison überraschend die Bestzeit erzielt. Der Engländer benötigte in Imola für seine beste Runde im zweiten freien Training 1:19,457 Minuten.

Die nackten Rundenzeiten hinterließen allerdings Fragezeichen. Die Teams testeten unterschiedliche Reifen und Programme, besonders die Spitzenrennställe Ferrari und Red Bull schienen es weniger auf eine schnelle Runde anzulegen. Rang zwei ging dennoch an den Mexikaner Sergio Perez im Red Bull (+0,081 Sekunden), Dritter beim Ferrari-Heimspiel wurde der umjubelte WM-Spitzenreiter Charles Leclerc (Monaco/+0,283). Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England) im zweiten Mercedes folgte auf Rang vier (+0,535). Zur Einordnung: Im Qualifying am Freitag hatten die Silberpfeile nur die Startplätze elf und 13 für den Sprint erreicht. Erstmals seit dem Großen Preis von Japan 2012 verpassten damit beide Mercedes das Q3.

Update vom 23. April, 15.30 Uhr: Die Formel 1 in Imola! In einer Stunde geht es hier los mit dem Sprintrennen. 36 Punkte sind zu vergeben, die ersten acht Fahrer ergattern die begehrten Zusatzzähler. Der Sieger bekommt acht, danach gibt es pro Platzierung einen weniger.

Formel 1: Sprintrennen heute im Live-Ticker - 36 Punkte in Imola zu vergeben

Erstmeldung vom 23. April, 15.21 Uhr: Imola - Im ersten Sprintrennen (Regeln im Überblick) der Formel-1-Saison muss WM-Spitzenreiter Charles Leclerc in die Rolle des Verfolgers. Der 24 Jahre alte Monegasse wird an diesem Samstag (16.30 Uhr/RTL und Sky) von Position zwei aus im Ferrari beim Heimspiel der Scuderia starten. In der Qualifikation am Freitag hatte er sich Weltmeister Max Verstappen geschlagen geben müssen, als sich der 24 Jahre alte Niederländer im Red Bull mit deutlichem Vorsprung die Pole schnappte.

Platz drei war an Lando Norris im McLaren in einer chaotischen K.o.-Ausscheidung gegangen vor Mick Schumachers Haas-Teamkollegen Kevin Magnussen. Ebenfalls aus den Top Ten darf Sebastian Vettel im Aston Martin starten. Mick Schumacher befindet sich als Zwölfter zwischen dem völlig enttäuschenden Mercedes-Duo mit Rekordchampion Lewis Hamilton auf Rang 13 und George Russell auf Platz elf.

Der Ausgang des Spintrennens, bei dem der Sieger neuerdings acht Punkte bekommt, wird dann über die Startaufstellung für den Großen Preis der Emilia Romagna (alle TV-Informationen zum Wochenende in Imola) am Sonntag in Imola entscheiden. (akl)