Formel-1-Star trifft anderen Sportstar und schaut neben ihm aus wie ein Erstklässler

Von: Melanie Gottschalk

Bei dem Formel-1-Rennen in Barcelona waren auch viele Stars zugegen. NBA-Star Kristaps Porzingis ließ seine Fans daran teilhaben – und erheitert das Netz.

Barcelona – Die Formel 1 begeistert nicht nur Millionen Fans rund um den Globus, auch viele Stars und Sportler begeben sich regelmäßig an die Rennstrecken der Welt, um die Königsklasse des Motorsports zu verfolgen. Am vergangenen Wochenende gastierte die Formel 1 in Barcelona, dort wurden unter anderem die Fußballer Robert Lewandowski vom FC Barcelona und Serge Gnabry vom FC Bayern gesichtet.

Formel 1 Gründung: 1950 Aktueller Name: FIA Formula One World Championship Fahrzeugtyp: Monoposto

Lettischer NBA-Star Kristaps Porzingis postet Foto mit Formel-1-Fahrer Yuki Tsunoda

Der lettische NBA-Star Kristaps Porzingis wollte sich das Rennen ebenfalls nicht entgehen lassen und kam den Formel-1-Stars dabei auch ganz nah. In seiner Instagram-Story teilte er zahlreiche Eindrücke von dem Wochenende mit seinen Fans. Eines der Bilder sorgte dann aber für zahlreiche Lacher.

Auf dem Foto ist Porzingis gemeinsam mit Yuki Tsunoda vom Rennstall Alpha Tauri zu sehen, beide strahlen in die Kamera. Was soll daran so lustig sein, werden sich jetzt einige sicher denken. Der Japaner Yuki Tsunoda ist mit 1,59 Meter der kleinste Fahrer der aktuellen Rennserie, NBA-Star Porzingis misst hingegen 2,21 Meter – ein Unterschied von 62 Zentimetern Körpergröße, der den Japaner neben dem Letten wie ein Kind aussehen lässt.

Formel-1-Fahrer Yuki Tsunoda und NBA-Star Kristaps Porzingis trennen 62 Zentimeter Körpergröße. © Screenshot: Instagram/NurPhoto/imago

Yuki Tsunoda platzt im Formel-1-Rennen in Barcelona der Kragen

Unter dem Beitrag von Ran, die das Bild auf ihrer Instagram-Seite geteilt haben, amüsieren sich einige Fans. „Wäre doch lustig, wenn beide ihre Sportart für einen Tag mal tauschen würden“, schreibt ein User und stellt ein lachendes Emoji dazu. „Dachte, das wäre ein Kind“, schreibt ein anderer.

Aus sportlicher Sicht war es für Tsunoda ein gebrauchter Tag, an seinem zwölften Platz lag das aber nicht. Der Japaner ist für seine kurze Zündschur bekannt, legte sich im Rennen von Barcelona mal wieder mit dem eigenen Team an. „Lasst mich einfach fahren. Keine Ablenkungen mehr“, schimpfte er am Funk, als er gefragt wurde, ob er sich beim nächsten Boxenstopp Änderungen wünschen würde.

Nach dem Ärger mit dem eigenen Team regte er dann auch noch seine Konkurrenz auf. Im Kampf um Platz zehn versuchte Guanyu Zhou den 23-Jährigen in Kurve eins zu überholen. Tsunoda hielt dagegen und drängte Guanyu von der Strecke. Die Rennleitung sah den Patzer des Japaners und bestrafte ihn, weshalb er auf den zwölten Rang zurückfiel. (msb)